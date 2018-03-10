Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.
Некоторые пользователи заметили, что во время входящего вызова смартфон не выходит из режима ожидания и не активирует дисплей. Решить проблему можно, восстановив заводские настройки, однако через некоторое время баг снова появляется.
Ведущие мировые издания в пятницу пишут о новом повороте в расследовании загадочной гибели голливудской звезды, стрельбе в одной из американских школ, расходах России на содержание Крыма и спорных вопросах во внутренней политике Украины.
Ведущие мировые издания обсуждают объявление Дональдом Трампом лауреатов своей премии "фейковых СМИ", а также сообщения о том, что война в Донбассе способствовала росту числа ВИЧ-инфицированных в стране.
В судебном документе сообщается, что истцы пользуются или пользовались моделями iPhone 7, iPhone 7s и более старыми и считают, что ответчик совершил противоправные действия и вмешался в процесс использования смартфонов.
По прогнозам аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо, новые смартфоны появятся в следующем году. У двух из них будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма, у третьей - LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма.
Вся эта история с взысканием задолженности немного странная: они говорят Ирландии, что она сделала что-то не так, но именно Ирландия получит деньги назад, считает профессор сравнительного налогового права.
Cооснователь компании Apple Стив Возняк отметил, что летающие автомобили не скоро появятся в массовом производстве. Возняк также отметил, что если все-таки такое случится, то воздушные дороги вряд ли будут более опасными, чем обычные.
Мировые СМИ анализируют дебаты по поводу "иранского соглашения" в ООН, приводят подробности расследования о "вмешательстве РФ" в американские выборы, а также следят за ситуацией в Пуэрто-Рико, где люди остались без электричества после урагана.
В Китае есть множество ресторанов, которые применяют технологию распознавания лица, чтобы идентифицировать клиентов - они используют ее, чтобы предугадывать их эмоции, говорит эксперт по информационной безопасности.
Компания Apple во вторник представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки, а также смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.