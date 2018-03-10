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    Apple

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 329
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    Старт продаж iPhone X
    Назван срок жизни всех iPhone
    06:10 04.03.2018
    4151
    Компания Apple продала по всему миру более двух миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются.
    Плакат с портретом основателя компании Apple Стива Джобса
    Заявление Джобса о приеме на работу со множеством ошибок уйдет с молотка
    19:00 23.02.2018
    157
    Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.
    Американец едва не лишился уха из-за взрыва новых беспроводных наушников
    У американца в ухе загорелся беспроводной наушник во время тренировки
    23:31 11.02.2018
    284
    Американец Джейсон Колон почувствовал неприятный запах пластика во время занятий в спортзале. Он также увидел, что из его правого уха идет белый дым, поэтому поспешил вытащил наушник.
    Старт продаж iPhone X
    Владельцы iPhone X пожаловались на новый серьезный дефект
    12:43 05.02.2018
    512
    Некоторые пользователи заметили, что во время входящего вызова смартфон не выходит из режима ожидания и не активирует дисплей. Решить проблему можно, восстановив заводские настройки, однако через некоторое время баг снова появляется.
    Стрельба в школе Лос-Анджелеса
    Мировые тренды: 12-летний стрелок в США, дерусификация Украины
    14:34 02.02.2018
    376
    Ведущие мировые издания в пятницу пишут о новом повороте в расследовании загадочной гибели голливудской звезды, стрельбе в одной из американских школ, расходах России на содержание Крыма и спорных вопросах во внутренней политике Украины.
    Старт продаж iPhone X
    Apple вдвое сократит производство iPhone X из-за низких продаж - СМИ
    09:24 30.01.2018
    156
    Поставщиков комплектующих проинформировали о том, что целевой показатель производства будет снижен в первом квартале 2018 года с 40 миллионов гаджетов до 20 миллионов.
    Криптовалюта биткойн
    Устал следить за курсом. Соучредитель Apple продал все биткоины
    08:29 27.01.2018
    1093
    Соучредитель компании Apple Стив Возняк рассказал, что криптовалюта биткоин вызывает слишком много беспокойства.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Тренды в мире 18 января: "фейковые СМИ" от Трампа, ВИЧ завоевывает Украину
    14:15 18.01.2018
    125
    Ведущие мировые издания обсуждают объявление Дональдом Трампом лауреатов своей премии "фейковых СМИ", а также сообщения о том, что война в Донбассе способствовала росту числа ВИЧ-инфицированных в стране.
    Продажа смартфонов. Архивное фото
    В Apple признали уязвимость всех iPhone
    07:59 05.01.2018
    149
    Специалисты корпорации уже предприняли меры для снижения угрозы "Кризиса" для OS 11.2, macOS 10.13.2, и tvOS 11.2. В ближайшие дни планируется обезопасить браузер Safari от "Призрака".
    Старт продаж iPhone X
    Разгневанные американцы подают иски к Apple из-за замедления работы iPhone
    11:50 22.12.2017
    330
    В судебном документе сообщается, что истцы пользуются или пользовались моделями iPhone 7, iPhone 7s и более старыми и считают, что ответчик совершил противоправные действия и вмешался в процесс использования смартфонов.
    iPhone X
    Apple специально замедляет работу старых моделей iPhone
    08:54 22.12.2017
    283
    Компания выпустила функцию понижения частоты процессора, которая работает для iPhone 6, 6s и iPhone SE, а позднее появится и для iPhone 7.
    Тим Кук на презентации iPhone X
    Стало известно о планах Apple выпустить три новых смартфона
    13:22 14.11.2017
    545
    По прогнозам аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо, новые смартфоны появятся в следующем году. У двух из них будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма, у третьей - LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма.
    Флаг Европейского Союза
    ЕС объявил налоговую войну Ирландии и Люксембургу из-за Amazon и Apple
    17:28 09.10.2017
    305
    Вся эта история с взысканием задолженности немного странная: они говорят Ирландии, что она сделала что-то не так, но именно Ирландия получит деньги назад, считает профессор сравнительного налогового права.
    Стив Возняк
    Сооснователь Apple: летающий автомобиль - дорого и бессмысленно
    09:57 06.10.2017
    231
    Cооснователь компании Apple Стив Возняк отметил, что летающие автомобили не скоро появятся в массовом производстве. Возняк также отметил, что если все-таки такое случится, то воздушные дороги вряд ли будут более опасными, чем обычные.
    Украинские киборги отреагировали на рекламу Apple с киборгом из России. Видео
    В Украине "киборги" возмутились рекламой Apple 
    01:25 25.09.2017
    1001
    Украинские военные потребовали извинений от компании Apple, использовавшей в рекламном ролике новых часов Apple Watch словосочетание "русский киборг".
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    О чем пишут в мире: иранское соглашение в ООН, проблемы с часами Apple
    15:14 21.09.2017
    71
    Мировые СМИ анализируют дебаты по поводу "иранского соглашения" в ООН, приводят подробности расследования о "вмешательстве РФ" в американские выборы, а также следят за ситуацией в Пуэрто-Рико, где люди остались без электричества после урагана.
    Apple представила новый iPhone X
    Системой распознавания лиц от Apple воспользуются спецслужбы и мошенники
    17:30 17.09.2017
    186
    В Китае есть множество ресторанов, которые применяют технологию распознавания лица, чтобы идентифицировать клиентов - они используют ее, чтобы предугадывать их эмоции, говорит эксперт по информационной безопасности.
    В сети высмеяли новый iPhone X 
    17:59 13.09.2017
    796
    Apple представила во вторник смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук на презентации новинок в Купертино.
    Эволюция iPhone. Инфографика
    Эволюция iPhone: как менялся гаджет 
    15:40 13.09.2017
    947
    Компания Apple во вторник представила новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Как менялся гаджет с момента появления на рынке первого iPhone — в инфографике РИА Новости.
    Тим Кук на презентации iPhone X
    Новинки Apple, или Что представили в "Театре Джобса" 
    10:59 13.09.2017
    169
    Компания Apple во вторник представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки, а также смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Старт продаж iPhone X
    Назван срок жизни всех iPhone
    06:10 04.03.2018
    4151
    Компания Apple продала по всему миру более двух миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются.
    Американец едва не лишился уха из-за взрыва новых беспроводных наушников
    У американца в ухе загорелся беспроводной наушник во время тренировки
    23:31 11.02.2018
    284
    Американец Джейсон Колон почувствовал неприятный запах пластика во время занятий в спортзале. Он также увидел, что из его правого уха идет белый дым, поэтому поспешил вытащил наушник.
    Плакат с портретом основателя компании Apple Стива Джобса
    Заявление Джобса о приеме на работу со множеством ошибок уйдет с молотка
    19:00 23.02.2018
    157
    Соучредитель компании Apple Стив Джобс написал заявление о приме на работу от руки в 18-летнем возрасте. Заявление содержит множество орфографических и пунктуационных ошибок. В частности, молодой Стив Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.
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