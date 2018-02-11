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    У американца в ухе загорелся беспроводной наушник во время тренировки

    (обновлено: )23701
    Американец Джейсон Колон почувствовал неприятный запах пластика во время занятий в спортзале. Он также увидел, что из его правого уха идет белый дым, поэтому поспешил вытащил наушник.
    Американец едва не лишился уха из-за взрыва новых беспроводных наушников
    9to5mac.com

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Корпорация Apple проводит расследование в компании после того, как у жителя Флориды в ухе загорелись беспроводные наушники Apple AirPods, сообщает 9to50Mac.

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    Американец Джейсон Колон почувствовал неприятный запах пластика во время занятий в спортзале. Он также увидел, что из его правого уха идет белый дым, поэтому поспешил вытащил наушник.

    Затем Колон выбежал из зала, чтобы позвать кого-то на помощь. Когда он вернулся, то увидел, что гарнитура взорвалась: "Я не знаю, что стало бы с моим ухом, если бы я вовремя не вытащил эту гарнитуру. Возможно, я бы потерял часть мочки уха", — рассказал мужчина.

    При этом второй наушник остался полностью невредим. Представители Apple уже связались с пострадавшим и рассказали, что начали расследование случившегося.

    Сам Колон отделался только шоком. В интервью журналистам он заявил, что ему "нужна гарантия, что такого больше не повторится".

    На данный момент это первый известный случай самовозгорания наушников. Наушники Apple AirPod появились еще в декабре 2016 года. В самой компании называют продукт "одной из лучших своих разработок".

    Ранее сообщалось, что нападающий уругвайского футбольного клуба "Пеньяроля" Лукас Вьятри стал жертвой несчастного случая в ночь на католическое Рождество. Футболист пытался зажечь пиротехнику, и она взорвалась у него в руках. Из-за этого 30-летний аргентинец едва не лишился зрения.

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