У американца в ухе загорелся беспроводной наушник во время тренировки

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Корпорация Apple проводит расследование в компании после того, как у жителя Флориды в ухе загорелись беспроводные наушники Apple AirPods, сообщает 9to50Mac.

Американец Джейсон Колон почувствовал неприятный запах пластика во время занятий в спортзале. Он также увидел, что из его правого уха идет белый дым, поэтому поспешил вытащил наушник.

Затем Колон выбежал из зала, чтобы позвать кого-то на помощь. Когда он вернулся, то увидел, что гарнитура взорвалась: "Я не знаю, что стало бы с моим ухом, если бы я вовремя не вытащил эту гарнитуру. Возможно, я бы потерял часть мочки уха", — рассказал мужчина.

При этом второй наушник остался полностью невредим. Представители Apple уже связались с пострадавшим и рассказали, что начали расследование случившегося.

Сам Колон отделался только шоком. В интервью журналистам он заявил, что ему "нужна гарантия, что такого больше не повторится".

На данный момент это первый известный случай самовозгорания наушников. Наушники Apple AirPod появились еще в декабре 2016 года. В самой компании называют продукт "одной из лучших своих разработок".

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