наверх
19.04.201819:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Общество

    На Буковине семью лишили субсидий из-за покупки техники Apple

    (обновлено: )18210
    В Заставнивском районе местный житель получал субсидии в сумме 21 тыс. гривен, но при этом он позволил себе приобрести продукцию компании Apple на сумму 52 тыс. гривен. После проверки органами соцзащиты субсидию забрали.
    Старт продаж iPhone X
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. На Буковине местные власти лишили семью субсидий из-за покупки гаджетов компании Apple. Об этом сообщает "Буковинская правда" со ссылкой на начальника областного департамента социальной защиты населения Виталия Савкина.

    Как уточняется, в Заставнивском районе местный житель получал субсидии в сумме 21 тыс. гривен, но при этом он позволил себе приобрести продукцию компании Apple на сумму 52 тыс. гривен. После проверки органами соцзащиты субсидию забрали.

    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Украинское фото
    Получаете субсидию? Ждите в гости ревизора

    "По результатам этой проверки, в первом квартале 2018 года Министерством финансов Украины получены рекомендации по прекращению получения субсидий для 179 тыс. человек, из них по результатам проверки подтверждено и приостановлено переплат по 185 лицам на сумму 339 тыс. гривен. Ни была исключением и наша область. Например, в Заставнивском районе лицо получало субсидии в сумме 21 тыс. гривен, но при этом имело возможность приобрести продукцию компании Apple на сумму 52 тыс. гривен. В Черновцах одним из членов семьи, которая тоже получала почти 21 тыс. гривен субсидий, было приобретено зажигалок на 100 тыс. гривен", — рассказал Савкин.

    В департаменте соцзащиты отмечают, что получатели субсидий несут полную ответственность за представление недостоверных данных и обязаны вернуть излишне перечисленную сумму жилищной субсидии с месяца, в котором было выявлено нарушение.

    По информации департамента социальной защиты населения Черновицкой ОГА, более 130 тыс. домохозяйств в области получали субсидии во время отопительного сезона.

    Напомним, ранее в Госстате сообщили, что украинцы стали меньше получать субсидии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге