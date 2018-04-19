На Буковине семью лишили субсидий из-за покупки техники Apple

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. На Буковине местные власти лишили семью субсидий из-за покупки гаджетов компании Apple. Об этом сообщает "Буковинская правда" со ссылкой на начальника областного департамента социальной защиты населения Виталия Савкина.

Как уточняется, в Заставнивском районе местный житель получал субсидии в сумме 21 тыс. гривен, но при этом он позволил себе приобрести продукцию компании Apple на сумму 52 тыс. гривен. После проверки органами соцзащиты субсидию забрали.

"По результатам этой проверки, в первом квартале 2018 года Министерством финансов Украины получены рекомендации по прекращению получения субсидий для 179 тыс. человек, из них по результатам проверки подтверждено и приостановлено переплат по 185 лицам на сумму 339 тыс. гривен. Ни была исключением и наша область. Например, в Заставнивском районе лицо получало субсидии в сумме 21 тыс. гривен, но при этом имело возможность приобрести продукцию компании Apple на сумму 52 тыс. гривен. В Черновцах одним из членов семьи, которая тоже получала почти 21 тыс. гривен субсидий, было приобретено зажигалок на 100 тыс. гривен", — рассказал Савкин.

В департаменте соцзащиты отмечают, что получатели субсидий несут полную ответственность за представление недостоверных данных и обязаны вернуть излишне перечисленную сумму жилищной субсидии с месяца, в котором было выявлено нарушение.

По информации департамента социальной защиты населения Черновицкой ОГА, более 130 тыс. домохозяйств в области получали субсидии во время отопительного сезона.

Напомним, ранее в Госстате сообщили, что украинцы стали меньше получать субсидии.