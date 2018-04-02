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    Apple будет использовать свои микросхемы в компьютерах Mac - СМИ

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    По данным СМИ, компания Apple намерена использовать микросхемы собственного производства в компьютерах Mac - проект проходит под кодовым названием "Каламата".
    Apple. Архивное фото
    Associated Press Mark Lennihan

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Американская корпорация Apple планирует использовать микросхемы собственного производства в компьютерах Mac, начиная уже с 2020 года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

    Этот проект проходит под кодовым названием "Каламата" (Kalamata). Он находится на ранних этапах развития, но является частью более масштабной стратегии компании по обеспечению схожей и бесперебойной работы для всех устройств семейства Apple.

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    Компания уже использует собственные чипы в мобильных устройствах iPhone и iPad, но пользуется процессорами компании Intel для создания своих персональных компьютеров, пишет Прайм.

    На фоне сообщения о возможном переходе на собственные чипы для компьютеров с операционной системой Macintosh OS (Mac OS), акции Intel ускорили падение, опускаясь на 9%. Ранее в ходе торгов бумаги Intel дешевели примерно на 5%.

    Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

    Ранее сообщалось, что корпорация Apple предупредила об обнаружении угроз безопасности для большинства своих устройств.

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