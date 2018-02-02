Мировые тренды: 12-летний стрелок в США, дерусификация Украины

РИА Новости Украина

Мемомания в Вашингтоне

Ведущие американские издания Washington Post, New York Times, Hill, Politico и другие продолжают активно обсуждать перипетии о возможной публикации документа, который, как предполагается, раскроет нарушения ФБР и минюста в ходе слежки за экс-советником президента Дональда Трампа. Документ ("мемо", как его называют американские СМИ от "меморандум") был составлен главой комитета по разведке палаты представителей республиканцем Дэвином Нунесом.

В понедельник комитет по разведке проголосовал за то, чтобы рассекретить составленный Нунесом документ, который, по информации знакомых с его содержанием источников, свидетельствует о том, что ФБР вело наблюдение за экс-советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем без законных оснований. По данным Washington Post, Трамп не против публикации меморандума. После одобрения президентом документ возвратят в комитет по разведке, который будет иметь право на его публикацию, пишет газета. Само существование четырехстраничной записки вызвало настоящий скандал в столице США: Washington Post называет ее "политическим пожаром", а Hill выпустило материал с заголовком "Мемомания охватывает Вашингтон". Демократы в конгрессе требуют отставки составителя документа Нунеса с поста главы комитета. В свою очередь Федеральное бюро расследований США публично усомнилось в достоверности критического документа и предостерегло от его публикации.

Яблочный рекорд с червоточиной

Деловое издание Wall Street Journal, анализирующее квартальную отчетность корпорации Apple, отмечает, что несмотря на рекордную выручку, аналогичный прогноз на текущий квартал не отвечает ожиданиям инвесторов. Как следует из отчета компании, выручка за I квартал, окончившийся 30 декабря 2017 года, выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 88,3 миллиарда долларов. Газета обращает внимание, что прогнозируемая выручка в период с января по март оценивается в 60-62 миллиарда долларов. Это значительно ниже недавнего прогноза аналитиков в 66,5 миллиарда долларов.

В отчете Apple продажи новой модели смартфона iPhone Х удостоены хвалебных эпитетов, но в действительности, по мнению издания, продажи устройства не оправдали надежд производителя. По данным маркетинговой фирмы Canalys, за отчетный период Apple отгрузила 29 миллионов новых айфонов, на 6 миллионов меньше запланированного. Среди причин называются настроения потребителей, предпочитающих более дешевые гаджеты. В частности, 55-летний Стивен Флеминг из Аризоны заявил газете, что сэкономил 200 долларов на приобретении iPhone 8 Plus вместо новейшей модели. "Я бы с легкостью мог купить Х, но в этой модели не было ничего такого, чтобы я сказал: мне нужна эта вещь", — объяснил он.

Оперативный интерес 40 лет спустя

Практически все ведущие британские газеты, такие как Times, Guardian, Telegraph и Daily Mail, откликнулись на информацию о новом повороте в расследовании загадочной гибели голливудской звезды Натали Вуд, блиставшей в фильмах "Вестсайдская история" и "Большие гонки". Смерть Вуд (урожденной Натальи Николаевны Захаренко), утонувшей вблизи острова Санта-Каталина 28 ноября 1981 года, считается одной из неразрешенных загадок Голливуда. Однако в четверг лейтенант Джон Корина из департамента шерифа округа Лос-Анджелеса заявил о появлении фигуранта, представляющего оперативный интерес для следствия. По его словам, правоохранители намерены побеседовать с мужем Вуд 87-летним Робертом Вагнером, поскольку, как было установлено, он последним видел актрису живой.

flickr.com/tom1231 Актриса Натали Вуд

Дело о ее кончине было возобновлено в ноябре 2011 года. В 2012 году судмедэксперты уточнили данные вскрытия 1981 года — по новой информации, актриса незадолго до смерти получила ушибы, а также травмы на лбу и на шее. Несмотря на то что установить точное происхождение травм пока не удалось, официальная причина смерти Вуд была изменена с версии о "случайном утоплении" на "утопление и другие неустановленные факторы".

Девочка-стрелок из Лос-Анджелеса

Инциденты с применением огнестрельного оружия не редкость в американских школах, но даже в США сообщения о том, что стрелком оказалась 12-летняя девочка, вызвали шок, пишет газета Los Angeles Times. Ученица устроила стрельбу прямо в классе одной из школ Лос-Анджелеса, ранив в голову 15-летнего подростка, который находится в критическом состоянии. Его сверстница получила ранение в руку. Еще несколько человек получили незначительные повреждения от осколков стекла.

Стрелявшая девочка была задержана полицией, на месте стрельбы был обнаружен полуавтоматический пистолет. Однако опрос свидетелей не подтверждает напрашивающиеся версии о ревности или подростковом срыве, показывая, что речь идет о трагической случайности.

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"Кто-то решил принести пистолет. По-моему, кто-то решил с ним поиграть. Они думали, что это игрушечное оружие", — приводит издание слова одноклассника девочки. Как пишет газета, полиция пока не знает, каким образом у девочки оказался заряженный пистолет. При этом отмечается, что в большинстве подобных случаев дети применяют оружие, хранившееся у родителей.

latimes / Twitter Стрельба в школе Лос-Анджелеса

Цена Крыма

Прямые расходы России на содержание Крыма составляют по меньшей мере в 128,7 миллиарда рублей в год (около 2,3 миллиарда долларов). При этом оценки аналитиков по поводу косвенных потерь варьируются от 10 миллиарда долларов до 50 миллиарда долларов в год, пишет Александр Аликин для EurasiaNet.

"Крым ежегодно получает безвозмездные поступления — дотации, субсидии и субвенции из федерального бюджета России. Республика Крым в 2015-2017 годах, согласно данным регионального Минфина и портала "Открытый бюджет республики Крым", фактически потратила из этих поступлений 254,5 миллиарда рублей. Севастополь — 43 миллиарда", — говорится в материале.

Весь полуостров, таким образом, израсходовал за три года 297,5 миллиарда. В 2014 году, после присоединения Крыма к России, Москва выделяла 10,7 миллиарда и 2,4 миллиарда Крыму и Севастополю соответственно — в виде дотаций на "поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов".

В ближайшие годы стоимость содержания Крыма для России будет только расти. Согласно данным Минфина республики Крым, с 2017 по 2020 год ежегодный размер безвозмездных поступлений из федерального бюджета вырастет со 107 миллиардов до 150,3 миллиарда рублей. В Севастополе размер помощи Москвы вырастет за этот период с 18,5 миллиарда до 26,4 миллиарда в год. По-видимому, российскому бюджету придется и дальше изыскивать средства на финансирование полуострова. Внутренних источников для покрытия потребностей у Крыма практически нет.

Украина и политика дерусификации

Дерусификация Украины происходит не только на языковом, культурном, но и на этническом уровнях. Независимость Донбасса завершит этот процесс, отвергнув большинство украинцев российского происхождения, и сделав из Украины, то чем она никогда не была: европейскую страну, пишет Куртуа Лоран для AgoraVox.

"Почему для украино-галицких националистов и их союзников по НАТО так важно дерусифицировать Украину? Потому что в Украине существует непреодолимое препятствие для порабощения страны Западом: демократия. Первая "оранжевая революция" — результат союза галицких бандеровцев и США — провалилась. Потребовалось всего пятнадцать месяцев, чтобы Янукович вернулся на пост премьер-министра. Получается, что Запад не может поддерживать любую галицкую хунту в Киеве до тех пор, пока в стране существует хоть малейший риск демократии", — говорится в материале.

По мнению автора, если невозможно помешать выборам путем установления диктатуры, то вполне возможно лишить их избирателей.

"Невыполнение Минских соглашений, несомненно, означало бы окончательный выход Украины из сферы влияния Москвы. Отделение Донбасса позволяет Киеву "нейтрализовать" большинство "пророссийского" электората страны, поэтому вполне вероятно, что нынешняя блокировка Минских соглашений продолжится до президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года", — считает автор.