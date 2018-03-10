По предварительной информации, в компании разрабатывается более совершенная технология синхронизации данным между большим iPad и другими вычислительными устройствами, также ведется работа над уменьшением времени зарядки устройства.
Пять лет назад компания Apple представила интернет-планшет iPad. Только за первый день продаж нового гаджета было реализовано более 300 тысяч устройств, а спустя 80 суток – пройдена отметка в 3 миллиона. Подробнее – в инфографике РИА Новости.
Компания Apple начала продажи второго поколения компактного планшета iPad mini с Retina-дисплеем через собственный онлайн-магазин в ряде стран мира. Apple в конце октября представила вторую версию iPad mini.
Новый полноразмерный планшет iPad вероятно будет иметь более тонкий корпус, а iPad mini может получить Retina-дисплей (экран высокого разрешения). Ранее релиз этих продуктов ожидался ближе к концу года.
Apple обратилась к комитету по торговой политике США с просьбой отменить решение комиссии по международной торговле о введении запрета на ввоз в страну смартфонов iPhone и планшетов iPad предыдущих поколений по иску компании Samsung.
Школьники Лос-Анджелеса получат планшеты iPad вместо учебников, однако для Apple это не полная победа, так как в планшетах будет использоваться стороннее учебное приложение компании Pearson, а не штатное Apple iBooks.
Разработчик программных средств для защиты авторских прав, компания Intertrust Technologies, обвинила Apple в нарушении 15 патентов в ключевых продуктах и сервисах, включая iPhone, iPad и онлайн-службы iCloud и App Store.
Российские математики создали бесплатное приложение "Арифметические ребусы" для планшета Apple iPad с головоломками, для решения которых необходимо заменить буквы на цифры так, чтобы получилось правильное арифметическое выражение.
Начало продаж новой модификации планшетного компьютера Apple iPad со встроенной памятью 128 гигабайт на западных рынках не вызвало ажиотажа среди покупателей, свидетельствует американский раздел интернет-магазина Apple Store.
Новые модификации iPad c 128 Гбайт будут стоить на американском рынке 799 долларов за версию только с Wi-Fi и 929 долларов - за модель, дополнительно оснащенную сотовым модулем для передачи данных в LTE-сетях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".