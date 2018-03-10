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    Apple iPad

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    В США дельфин украл у туристки iPad. Видео
    В США дельфин украл у туристки iPad 
    00:10 10.08.2016
    319
    В интернете появилось видео как в американском парке развлечений SeaWorld в Орландо дельфин выхватил iPad из рук туристки, которая его фотографировала.
    Аукцион. Архивное фото
    Планшет Папы Римского продан на аукционе в Уругвае за $30 тыс - СМИ
    06:29 15.04.2015
    67
    Свой iPad Папа Римский ранее подарил уругвайскому священнику Гонсало Аэмилиусу (Gonzalo Aemilius) в ходе встречи, состоявшейся в Ватикане. Покупатель пожелал не раскрывать свою личность.
    Магазин Apple
    Apple отложит запуск производства нового iPad на сентябрь - СМИ
    12:16 05.03.2015
    73
    По предварительной информации, в компании разрабатывается более совершенная технология синхронизации данным между большим iPad и другими вычислительными устройствами, также ведется работа над уменьшением времени зарядки устройства.
    Новый iPad и его предшественники. Инфографика
    Пять лет спустя. Новый iPad и его предшественники 
    18:49 27.01.2015
    397
    Пять лет назад компания Apple представила интернет-планшет iPad. Только за первый день продаж нового гаджета было реализовано более 300 тысяч устройств, а спустя 80 суток – пройдена отметка в 3 миллиона. Подробнее – в инфографике РИА Новости.
    Компания Apple. Архивное фото
    Apple представит два новых iPad в середине октября - СМИ
    10:32 18.09.2014
    55
    Сейчас Apple столкнулась с падением продаж iPad на протяжении двух кварталов из-за появления на рынке моделей с большей диагональю.
    Планшет
    Microsoft представила версию приложений Office для iPad
    20:45 27.03.2014
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    В ходе брифинга топ-менеджер Microsoft Джулия Уайт объявила о выходе версии офисного пакета для iPad. Запуск версии Office для iPad является безусловным плюсом для компании.
    Компания Apple
    Apple начинает продажу iPad mini с Retina-дисплеем в онлайн-магазине
    12:02 12.11.2013
    4
    Компания Apple начала продажи второго поколения компактного планшета iPad mini с Retina-дисплеем через собственный онлайн-магазин в ряде стран мира. Apple в конце октября представила вторую версию iPad mini.
    Планшет
    Продажи Apple iPad mini с Retina-дисплеем могут начаться 21 ноября
    16:36 31.10.2013
    4
    Продажи планшета iPad mini второго поколения, который оснащен Retina-дисплеем, могут начаться 21 ноября, пишет издание MacRumors со ссылкой на сайт американского ритейлера Target.
    Новый iPad Mini от Apple
    Apple представила тонкий и легкий полноразмерный iPad Air
    21:58 22.10.2013
    8
    Компания Apple представила новое, пятое поколение полноразмерного планшета iPad, получившего название Air: он отличается более тонким корпусом и меньшим весом по сравнению с предшественником.
    Смартфон Apple iPhone
    Четверть пользователей мобильных устройств Apple установили iOS 7
    14:45 19.09.2013
    9
    Финальная версия iOS 7 стала доступна для загрузки и установки накануне. Обновиться до iOS 7 могут владельцы iPhone 4 и старше, iPad 2 и старше, iPad mini и iPod Touch 5-го поколения и старше.
    Планшет
    Apple 15 октября может показать новые модели iPad
    13:15 17.09.2013
    2
    Новый полноразмерный планшет iPad вероятно будет иметь более тонкий корпус, а iPad mini может получить Retina-дисплей (экран высокого разрешения). Ранее релиз этих продуктов ожидался ближе к концу года.
    Планшет
    Apple пытается избежать запрета на ввоз iPhone и iPad в США
    12:10 27.06.2013
    12
    Apple обратилась к комитету по торговой политике США с просьбой отменить решение комиссии по международной торговле о введении запрета на ввоз в страну смартфонов iPhone и планшетов iPad предыдущих поколений по иску компании Samsung.
    Планшет
    Apple поставит iPad в школы Лос-Анджелеса, но не электронные учебники
    14:57 20.06.2013
    97
    Школьники Лос-Анджелеса получат планшеты iPad вместо учебников, однако для Apple это не полная победа, так как в планшетах будет использоваться стороннее учебное приложение компании Pearson, а не штатное Apple iBooks.
    Apple Store
    Разработчик ПО обвинил Apple в незаконном использовании патентов
    08:42 21.03.2013
    7
    Разработчик программных средств для защиты авторских прав, компания Intertrust Technologies, обвинила Apple в нарушении 15 патентов в ключевых продуктах и сервисах, включая iPhone, iPad и онлайн-службы iCloud и App Store.
    Планшет
    Ученые создали приложение для iPad с математическими ребусами
    16:04 07.03.2013
    16
    Российские математики создали бесплатное приложение "Арифметические ребусы" для планшета Apple iPad с головоломками, для решения которых необходимо заменить буквы на цифры так, чтобы получилось правильное арифметическое выражение.
    Начало продаж планшета iPad на 128 Гбайт не вызвало ажиотажа
    16:02 05.02.2013
    1
    Начало продаж новой модификации планшетного компьютера Apple iPad со встроенной памятью 128 гигабайт на западных рынках не вызвало ажиотажа среди покупателей, свидетельствует американский раздел интернет-магазина Apple Store.
    Планшет
    Apple начинает продажи iPad cо встроенной памятью 128 гигабайт
    07:25 05.02.2013
    11
    До сих пор все модификации iPad, которому недавно исполнилось три года, содержали от 16 до 64 гигабайт памяти.
    Планшет
    Apple анонсировала полноразмерный iPad с памятью до 128 Гбайт
    16:29 29.01.2013
    6
    Новые модификации iPad c 128 Гбайт будут стоить на американском рынке 799 долларов за версию только с Wi-Fi и 929 долларов - за модель, дополнительно оснащенную сотовым модулем для передачи данных в LTE-сетях.
    iPhone 4G
    Apple может добавить в iPhone и iPad 128 Гбайт памяти - СМИ
    10:14 28.01.2013
    10
    Компания может выпустить следующие модели iPad и iPhone с внутренней памятью объемом до 128 Гбайт, что вдвое больше, чем максимальная память, доступная в iOS-устройствах в настоящее время.
    Планшет
    Планшету Apple iPad исполняется три года
    09:51 27.01.2013
    8
    27 января 2010 года основатель Apple Стив Джобс, в то время еще возглавлявшей свою культовую компанию, представил планшет iPad - устройство, ознаменовавшее начало новой компьютерной эры.
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