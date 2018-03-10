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    Foursquare

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Microsoft
    Microsoft инвестировала $15 млн в геопозиционный сервис Foursquare
    10:33 05.02.2014
    5
    Microsoft инвестировала в геопозиционный сервис Foursquare. Microsoft стала одним из главных партнеров Foursquare и получила возможность использовать данные сервиса.
    Foursquare обновил мобильные приложения, улучшив рекомендации и поиск
    20:04 11.04.2013
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    На сервисе Foursquare зарегистрировано более 25 миллионов пользователей, которые оставили за четыре года около 3,5 миллиардов чек-инов.
    Apple Store
    Apple может включить в свой картографический сервис данные Foursquare
    09:54 18.12.2012
    2
    Компания Apple ведет переговоры о включении геоданных сервиса Foursquare в свой картографический сервис, который с момента запуска критикуется за низкое качество.
    Марсоход Curiosity "зачекинился" на Марсе на Foursquare
    10:52 04.10.2012
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    Первый "внеземной" чек-ин в истории Foursquare сделал астронавт Даг Уилок, который в 2010 году отметился на Международной космической станции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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