Активы финской Nokia в Индии были заморожены в связи с затянувшимся спором между компанией и налоговыми властями страны относительно выплат роялти. Власти Индии требуют от компании выплаты 20 миллиардов рупий.
Финский производитель мобильных телефонов компания Nokia намерена приостановить выплату годового дивиденда акционерам на фоне снижения выручки и необходимости сократить издержки, говорится в сообщении компании.
Южнокорейская компания Samsung может опередить многолетнего лидера - финского производителя Nokia - по объему поставок мобильных телефонов на глобальный рынок в 2012 году, прогнозирует аналитическая компания IHS iSuppli.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".