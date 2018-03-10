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    Nokia Corporation

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Офис Microsoft
    Microsoft уволит 2,3 тыс сотрудников производства телефонов в Финляндии
    16:39 21.08.2015
    104
    Американская корпорация Microsoft также отметила, что два других объекта, находящихся в финских Эспоо и Тампере, затронуты пока что не будут.
    Microsoft
    Microsoft полностью откажется от бренда Nokia - СМИ
    13:27 11.09.2014
    153
    Смартфоны Lumia 830 и Lumia 730 станут последними устройствами, на которых будет помещен логотип Nokia. Вероятнее всего, на новых смартфонах к названию линейки бренда Lumia добавится бренд Microsoft.
    Магазин компании Nokia. Архивное фото
    "Яндекс" станет основным поисковиком в смартфонах Nokia X
    20:12 27.03.2014
    18
    "Яндекс" будет установлен в качестве основного поисковика во всех смартфонах линейки Nokia X на базе модифицированной версии платформы Android, которые будут продаваться в России и СНГ.
    Смартфоны
    СМИ: Nokia может представить новые WP-смартфоны 19 апреля
    17:03 06.03.2014
    43
    Компания Nokia может представить новые смартфоны на обновленной платформе Windows Phone на мероприятии 19 апреля, сообщает Digit.ru со ссылкой на авторитетный Twitter-микроблог @evleaks.
    Магазин компании Nokia. Архивное фото
    Nokia и HTC помирились и заключили соглашение
    18:29 08.02.2014
    34
    Производители смартфонов Nokia и HTC прекратили судиться и заключили кросс-патентное лицензионное соглашение. HTC выплатит компенсацию финскому производителю.
    Смартфоны
    Начались мировые продажи планшетофона Nokia Lumia 1320
    14:04 27.12.2013
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    Nokia объявила о начале мировых продаж планшетофона Lumia 1320, представленного на конференции Nokia World в конце октября. Первой страной, в которой появился 6-дюймовый фаблет компании, стал Китай.
    СМИ: активы Nokia в Индии заморожены в связи с налоговым спором
    15:16 01.10.2013
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    Активы финской Nokia в Индии были заморожены в связи с затянувшимся спором между компанией и налоговыми властями страны относительно выплат роялти. Власти Индии требуют от компании выплаты 20 миллиардов рупий.
    Nokia пошутила над iPhone 5C, назвав эти смартфоны лестью в свой адрес
    15:24 11.09.2013
    2
    "Спасибо, Apple", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter, которое сопровождается картинкой с ранее представленными разноцветными смартфонами Nokia и подписью "Подражание - лучшая форма лести".
    Nokia и Microsoft выпустили приложение для коллективных плейлистов
    17:07 03.07.2013
    5
    Для работы с новым сервисом необходима приставка Xbox 360. На ней в Internet Explorer нужно открыть страницу mixparty.nokia.com и создать плейлист на этом сайте.
    Магазин компании Nokia
    Nokia вернулась к выпуску телефонов с алфавитной клавиатурой
    11:08 24.04.2013
    33
    Компания Nokia анонсировала телефон Asha 210 с алфавитной клавиатурой, ориентированный для работы в социальных сетях.
    Nokia представит "секретную новинку" на мероприятии в среду
    22:04 23.04.2013
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    Новый аппарат получит форму прямоугольника с закругленными углами и будет представлен как минимум в ярко-желтом корпусе.
    Чистый убыток Nokia в 2012 г вырос в 2,6 раза - до 3,1 млрд евро
    14:31 24.01.2013
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    Выручка компании за прошедшие 12 месяцев составила 30,17 миллиарда евро, снизившись на 22% по сравнению с показателем 2011 года.
    Nokia впервые хочет приостановить выплату годовых дивидендов
    14:27 24.01.2013
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    Финский производитель мобильных телефонов компания Nokia намерена приостановить выплату годового дивиденда акционерам на фоне снижения выручки и необходимости сократить издержки, говорится в сообщении компании.
    Завод корейской компании Samsung Electronics
    Samsung может обогнать Nokia по поставкам мобильных телефонов в 2012 г
    08:41 19.12.2012
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    Южнокорейская компания Samsung может опередить многолетнего лидера - финского производителя Nokia - по объему поставок мобильных телефонов на глобальный рынок в 2012 году, прогнозирует аналитическая компания IHS iSuppli.
    Nokia может столкнуться с негативной реакцией на цену нового смартфона
    10:34 28.09.2012
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    Финская компания Nokia может столкнуться с негативной реакцией покупателей на премиум-цену нового флагманского смартфона Lumia 920, что повлияет на продажи устройства, считают аналитики.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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