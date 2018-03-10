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    Facebook, Inc.

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 254
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    Логотип Facebook
    Антикоррупционное бюро не исключает блокирования Facebook в Латвии
    01:17 07.03.2018
    102
    Начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии Екаб Страуме пояснил, что ведомство предлагает установить, чтобы реклама в соцсети снабжалась информацией, кто ее оплатил.
    Социальная сеть Фейсбук
    Пользователям Facebook позволят делать 3D-посты
    16:36 21.02.2018
    74
    Пользователи могут крутить изображение, удерживая его левой кнопкой мыши или пальцами. 3D-посты поддерживают отображение текстур, настроек освещения и рендер объекта.
    Джим Керри
    Джим Керри удалил страницу на Facebook из-за "российского вмешательства"
    02:59 07.02.2018
    352
    Знаменитый американский комик в своем микроблоге Twitter добавил тэг unfriendfacebook ("расфрендь Facebook") и картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга.
    Социальная сеть Фейсбук
    Facebook намерен блокировать рекламу криптовалют
    10:03 31.01.2018
    125Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Нарушающие новые правила Facebook, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности, в том числе в Instagram и сети Audience Network.
    Социальная сеть Фейсбук
    Facebook отключил 30 тыс аккаунтов
    07:15 26.01.2018
    159
    Как сообщили в компании, они усовершенствовали системы обнаружения (фейковых новостей), что позволило им отключить более 30 тысяч аккаунтов.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    Вятрович недоволен популярностью Высоцкого в Facebook
    00:19 26.01.2018
    1111
    Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что юбилей поэта Василия Стуса привлек меньше внимания пользователей соцсети.
    Социальная сеть Фейсбук
    Пользователи Facebook и Instagram по всему миру сообщают о сбоях
    23:46 25.01.2018
    190
    Множество пользователей из США, Мексики, Бразилии, Италии, Франции, Великобритании, Польши, Болгарии, Нидерландов и Ирландии не могли войти в социальные сети и просматривать картинки.
    Логотип Facebook
    Реклама в Facebook. Как это больше не работает
    17:57 20.01.2018
    563
    Маркетолог Александр Бакка отметил, что рекламодатели ожидают быстрых результатов от своей рекламы в соцсетях, однако это обманчивое мнение, поскольку там выше конкуренция и сложнее выделиться среди большого потока.
    Марк Цукерберг
    Акции Facebook обвалились после слов Цукерберга о новых правилах
    07:45 13.01.2018
    360
    Цукерберг объявил, что теперь новостная лента Facebook будет содержать меньше рекламного и новостного контента и больше сообщений от друзей пользователя.
    Логотип Facebook
    Facebook уменьшит контент от публичных пользователей
    03:56 12.01.2018
    100
    По словам основателя соцсети Марка Цукерберга, количество постов от компаний, брендов и СМИ уменьшится, а их содержание также должно будет "способствовать установлению важных контактов между людьми".
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    Facebook заблокировал аккаунт Кадырова из-за санкций США
    16:40 27.12.2017
    98
    В Facebook подтвердили, что заблокированные аккаунты принадлежали "лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США.
    Социальная сеть Фейсбук
    Исследователи Facebook признали, что соцсеть приносит вред
    04:55 16.12.2017
    489
    В статье "Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред", исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке пришли к выводу о негативном влиянии пассивного потребления информации.
    Логотип Google
    Мало денег. Экс-офицер ЦРУ о контроле США Google и Facebook
    16:50 31.10.2017
    214
    Сложностью для возможных будущих попыток регулировать контент со стороны властей США будет то, что "не понятно, насколько реально возможно модерировать деятельность Google, Facebook и Twitter", считает эксперт.
    Социальная сеть Фейсбук
    В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
    19:50 11.10.2017
    341
    Как выяснилось, наибольшее число жалоб на проблемы с доступом к ресурсам поступило из Соединенных Штатов, стран Европы и Южной Америки, а также Японии.
    Социальная сеть Фейсбук
    Facebook удалила тысячи фейковых аккаунтов перед выборами в ФРГ
    08:22 28.09.2017
    74
    В Facebook заявили, что в течение месяца, предшествовавшего выборам в бундестаг, были удалены десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии.
    Марк Цукерберг
    Цукерберг: идея о влиянии фейков в Facebook на выборы не безумна
    07:49 28.09.2017
    180
    Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сожалеет, что назвал ранее идею об использовании соцсети для пропаганды безумной.
    Логотип Facebook
    В Facebook выявили операцию по продвижению политсигналов из России
    01:17 07.09.2017
    159
    В корпорации заявили, что выявленные сделки "связаны с примерно 470 недостоверными учетными записями и страницами, что является нарушением наших правил".
    Социальная сеть Фейсбук
    Сбой произошел в работе Facebook в субботу
    18:02 26.08.2017
    197
    Сообщается, что тысячи людей не могли зайти в социальные сети Facebook и Instagram по всему миру, отправить сообщения или загрузить посты.
    Facebook запустил торговую площадку Marketplace
    Facebook запустил в Европе торговую площадку
    11:47 15.08.2017
    161
    Сервис Marketplace работает подобно группам в Facebook: он предоставляет пользователям возможность публиковать объявления о продаже вещей с указанием своей локации.
    Социальная сеть Фейсбук
    Facebook создал конкурента Youtube
    12:14 10.08.2017
    375
    В Facebook, проанализировав работу соцсети, отметили, что реакции и комментарии людей - важная часть опыта просмотра видео, как и само видео.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Логотип Facebook
    Антикоррупционное бюро не исключает блокирования Facebook в Латвии
    01:17 07.03.2018
    102
    Начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии Екаб Страуме пояснил, что ведомство предлагает установить, чтобы реклама в соцсети снабжалась информацией, кто ее оплатил.
    Социальная сеть Фейсбук
    Пользователям Facebook позволят делать 3D-посты
    16:36 21.02.2018
    74
    Пользователи могут крутить изображение, удерживая его левой кнопкой мыши или пальцами. 3D-посты поддерживают отображение текстур, настроек освещения и рендер объекта.
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