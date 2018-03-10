Маркетолог Александр Бакка отметил, что рекламодатели ожидают быстрых результатов от своей рекламы в соцсетях, однако это обманчивое мнение, поскольку там выше конкуренция и сложнее выделиться среди большого потока.
В Facebook подтвердили, что заблокированные аккаунты принадлежали "лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США.
В статье "Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред", исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке пришли к выводу о негативном влиянии пассивного потребления информации.
Сложностью для возможных будущих попыток регулировать контент со стороны властей США будет то, что "не понятно, насколько реально возможно модерировать деятельность Google, Facebook и Twitter", считает эксперт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".