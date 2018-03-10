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Тег
Instagram, Inc.
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Парень, сумевший "засветится" в интернете на фото со множеством звезд, называет себя "обычным Робом" и описывает свою личность как "заурядный чувак из Бельгии".
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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