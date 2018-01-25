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    В мире

    Пользователи Facebook и Instagram по всему миру сообщают о сбоях

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    Множество пользователей из США, Мексики, Бразилии, Италии, Франции, Великобритании, Польши, Болгарии, Нидерландов и Ирландии не могли войти в социальные сети и просматривать картинки.
    Социальная сеть Фейсбук
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    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоями в работе сервисов, сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

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    Сайт сообщает, что проблемы в работе Instagram начались с 13:13 EST (20:13 по Киеву), а сбои в работе Facebook — с 13.16 EST (20.16 по Киеву).

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    По данным сайта, множество пользователей из США, Мексики, Бразилии, Италии, Франции, Великобритании, Польши, Болгарии, Нидерландов и Ирландии не могли войти в социальную сеть и просматривать картинки.

    Пользователи Instagram из Италии, Швеции, Турции, Нидерландов, Испании, Польши, России, Германии, США и Бразилии испытывали затруднения с обновлениями новостной ленты и не могли войти в свой аккаунт.

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    В декабре жители Европы уже сталкивались со сбоями в работе Facebook.

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