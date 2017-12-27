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    Россия

    Facebook заблокировал аккаунт Кадырова из-за санкций США

    (обновлено: )5302
    В Facebook подтвердили, что заблокированные аккаунты принадлежали "лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США.
    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Американская компания Facebook объяснила блокировку аккаунта главы Чеченской республики Рамзана Кадырова его внесением в санкционный список США.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров
    RIA News Саид Царнаев | Перейти в фотобанк
    Главные мировые темы: санкции против Кадырова, оружие из США для Украины

    "Мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", — говорится в официальном комментарии Facebook, поступившем в РИА Новости.

    Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать в субботу.

    США ранее внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Согласно опубликованным на сайте Минфина США дополнениям в список, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

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