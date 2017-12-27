Facebook заблокировал аккаунт Кадырова из-за санкций США

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Американская компания Facebook объяснила блокировку аккаунта главы Чеченской республики Рамзана Кадырова его внесением в санкционный список США.

"Мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", — говорится в официальном комментарии Facebook, поступившем в РИА Новости.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать в субботу.

США ранее внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Согласно опубликованным на сайте Минфина США дополнениям в список, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.