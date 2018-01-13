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    Акции Facebook обвалились после слов Цукерберга о новых правилах

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    Цукерберг объявил, что теперь новостная лента Facebook будет содержать меньше рекламного и новостного контента и больше сообщений от друзей пользователя.
    Марк Цукерберг
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Акции социальной сети Facebook снижаются на электронных торгах до открытия американских бирж в пятницу более чем на 5%, тем самым инвесторы отреагировали на сообщения главы компании Марка Цукерберга о новом порядке формирования контента новостной ленты, менее благоприятном для рекламодателей.

    Согласно данным электронных торгов, в пятницу, 12 января бумаги компании подешевели на 5,38% до 177,6 доллара. Накануне на закрытии они стоили 187,77 доллара.

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    В результате рыночная капитализация компании может снизится за один день торгов примерно на 28 миллиардов долларов. Сейчас рыночная капитализация Facebook составляет 545,52 миллиарда долларов.

    Ранее в пятницу основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил, что теперь новостная лента Facebook будет содержать меньше рекламного и новостного контента и больше сообщений от друзей пользователя. Благодаря этим изменениям, по мнению Цукерберга, пользователи будут проводить меньше времени в Facebook, но с большей пользой.

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