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    • Источники: РИА Новости Украина
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    • Самые читаемые
    Криптовалюта биткойн
    Снова вниз. Стоимость биткоина падает
    09:15 07.03.2018
    179
    По данным торгов в среду, трейдеры продолжают отыгрывать сообщения об исках, поданных гражданами США к крупной торговой криптоплатформе Coinbase.
    Картофельное пюре
    Пюре для Гитлера. Названы любимые блюда диктаторов ХХ века
    22:01 06.03.2018
    1001
    Ким Чен Ир любил супы из плавника акулы и из собачатины, а также сало. Он думал, что суп из собачьего мяса придает ему неуязвимость и мужественность.
    Доллары
    Билл Гейтс больше не самый богатый человек планеты
    17:00 06.03.2018
    596
    За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на 39,2 миллиарда долларов и таким образом сделав самым богатым человеком на планете.
    Эрик Найман
    Найман: угроза мировой торговой войны все реальней
    13:43 05.03.2018
    577
    Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
    Стивен Хокинг
    Стивен Хокинг раскрыл секрет, что происходило до Большого взрыва
    18:54 04.03.2018
    1051
    По мнению известного физика, до Большого взрыва время, которое мы понимаем, буквально не существовало до того, как вселенная начала расширяться.
    Астероид. Архивное фото
    Ученые предупредили об опасном сближении с Землей астероидов в этом году
    07:16 02.03.2018
    126
    В прошлом году более 730 астероидов подошли к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Из них астероиды диаметров свыше 100 метров опасно сближались с Землей почти 100 раз.
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс резко высказался против криптовалют
    09:00 01.03.2018
    325Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По словам основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, анонимность криптовалюты дает возможность отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные транзакции.
    Cажающая цветы девушка взорвала сеть. Видео
    На это можно смотреть бесконечно. Девушка очень медленно сажает цветы 
    15:37 28.02.2018
    1837
    Видео с сажающей цветы девушкой набрал более 10,5 млн просмотров в Youtube. В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни".
    Византийская мозаика Спаса Вседержителя, Собор в Чефалу, Сицилия
    Исследователь сделала неожиданное открытие об облике Христа
    15:17 28.02.2018
    620
    Чтобы понять, как мог выглядеть реальный Иисус, ученая обратилась к археологическим находкам и текстам, которые проливают свет на внешность евреев в Иудее и Египте того периода.
    Сеть взорвал флешмоб с "отрезанными" головами 
    11:30 28.02.2018
    457
    Пользователи публикуют снимки с друзьями, головы которых держат в руках, пряча их тела за кадром. Фотографии сопровождаются хэштегом #GucciChallenge.
    Биткойн
    Биткоин и другие. Криптовалюты дорожают
    08:14 28.02.2018
    123
    По состоянию на утро биткоин дорожал на 5,89%, до 10,96 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 6,03%, до 10,92 тысячи долларов, на OKEx - на 6,47%, до 10,92 тысячи долларов.
    Лучшим профессиональным фотографом в сфере природы был признан Филип Трестон из Австрии
    Влюбленные тюлени и семья африканцев. Топ-10 самых удивительных фото 
    11:43 25.02.2018
    843
    Лучших фотографов и их работы определяли в нескольких номинациях, среди которых "Открытие года", Лучший художественный снимок, "Лучший фотограф архитектуры" и другие.
    Наскальная живопись
    Первые рисунки человечества. Ученые сделали открытие
    08:45 23.02.2018
    205
    Новые находки дают ученым основания полагать, что корни "символической материальной культуры" могут быть обнаружены еще 500 тысяч лет назад, когда проживал общий предок неандертальцев и современных людей.
    Криптовалюта биткойн
    Биткоин дешевеет. Стало известно почему
    21:44 22.02.2018
    4592
    Криптовалюта дешевеет из-за новостей об обвинениях американского регулятора в адрес криптовалютной биржи BitFunder и задержании ее основателя.
    Криптовалюта биткойн
    Оптимизм по поводу криптовалют не оправдался, биткоин ползет вниз
    07:48 22.02.2018
    392Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По состоянию на 7.21 биткоин дешевел на 0,7%, до 10,964 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,6%, до 10,81 тысячи долларов, на Binance - дорожал на 0,6%, также до 10,81 тысячи долларов.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    ТОП в мире: Елизавета II на показе мод, война за "Нафтогаз"
    16:08 21.02.2018
    203
    Зарубежные издания анализируют новые обвинения американского спецпрокурора "по делу РФ", неожиданное появление королевы Великобритании Елизаветы II на Лондонской неделе моды и борьбу за украинский "Нафтогаз".
    Криптовалюта биткойн
    Биткоин набирает обороты
    08:15 20.02.2018
    231
    По состоянию на утро биткоин рос в цене на 8,9%, до 11,601 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 8,86%, до 11,474 тысячи долларов, на OKEx - на 9,3%, до 11,489 тысячи долларов.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    Ученые: Tesla Маска столкнется с Землей
    16:19 19.02.2018
    1996
    Ученые сделали анализ более двухсот компьютерных модуляций ради расчетов, которые показывают траекторию дальнейшего передвижения в космосе корабля в течение трех с половиной миллиона лет.
    Флаг Украины
    Начало Третьей мировой: есть пять мест, включая Украину
    07:43 17.02.2018
    27516
    Сложившаяся в некоторых регионах ситуация легко может привести к "фатальным просчетам с обеих сторон, что повлечет за собой войну", в которую могут быть вовлечены Китай и Япония.
    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Глава ФИФА подготовил план революционных реформ в футболе
    00:59 17.02.2018
    305
    Исполком ФИФА 28 февраля обсудит план реформы, состоящий из 11 пунктов. В проекте, в частности, есть пункт о введении потолка зарплат.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Флаг Украины
    Начало Третьей мировой: есть пять мест, включая Украину
    07:43 17.02.2018
    27516
    Сложившаяся в некоторых регионах ситуация легко может привести к "фатальным просчетам с обеих сторон, что повлечет за собой войну", в которую могут быть вовлечены Китай и Япония.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Колебания на мировых биржах: причины ситуации и прогнозы
    11:11 09.02.2018
    15138
    Когда Dow Jones показал крупнейшее за сутки снижение в своей истории, вслед за ним основные индексы в США, Европе и Азии потеряли свою прибыль за год.
    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    Алгоритмы, которые принимают решения вместо человека, опасны
    19:20 11.02.2018
    14883
    Согласно опубликованному в 2017 году банком JP Morgan докладу, "на долю алгоритмов и автоматизированных компьютерных систем приходится почти 90% всего объема купли-продажи акций на биржах США".
    Криптовалюта биткойн
    Биткоин дешевеет. Стало известно почему
    21:44 22.02.2018
    4592
    Криптовалюта дешевеет из-за новостей об обвинениях американского регулятора в адрес криптовалютной биржи BitFunder и задержании ее основателя.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    Ученые: Tesla Маска столкнется с Землей
    16:19 19.02.2018
    1996
    Ученые сделали анализ более двухсот компьютерных модуляций ради расчетов, которые показывают траекторию дальнейшего передвижения в космосе корабля в течение трех с половиной миллиона лет.
    Cажающая цветы девушка взорвала сеть. Видео
    На это можно смотреть бесконечно. Девушка очень медленно сажает цветы 
    15:37 28.02.2018
    1837
    Видео с сажающей цветы девушкой набрал более 10,5 млн просмотров в Youtube. В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни".
    Стивен Хокинг
    Стивен Хокинг раскрыл секрет, что происходило до Большого взрыва
    18:54 04.03.2018
    1051
    По мнению известного физика, до Большого взрыва время, которое мы понимаем, буквально не существовало до того, как вселенная начала расширяться.
    Картофельное пюре
    Пюре для Гитлера. Названы любимые блюда диктаторов ХХ века
    22:01 06.03.2018
    1001
    Ким Чен Ир любил супы из плавника акулы и из собачатины, а также сало. Он думал, что суп из собачьего мяса придает ему неуязвимость и мужественность.
    Лучшим профессиональным фотографом в сфере природы был признан Филип Трестон из Австрии
    Влюбленные тюлени и семья африканцев. Топ-10 самых удивительных фото 
    11:43 25.02.2018
    843
    Лучших фотографов и их работы определяли в нескольких номинациях, среди которых "Открытие года", Лучший художественный снимок, "Лучший фотограф архитектуры" и другие.
    Византийская мозаика Спаса Вседержителя, Собор в Чефалу, Сицилия
    Исследователь сделала неожиданное открытие об облике Христа
    15:17 28.02.2018
    620
    Чтобы понять, как мог выглядеть реальный Иисус, ученая обратилась к археологическим находкам и текстам, которые проливают свет на внешность евреев в Иудее и Египте того периода.
    Доллары
    Билл Гейтс больше не самый богатый человек планеты
    17:00 06.03.2018
    596
    За 12 месяцев акции Amazon прибавили в цене 59%, сделав Безоса богаче на 39,2 миллиарда долларов и таким образом сделав самым богатым человеком на планете.
    Эрик Найман
    Найман: угроза мировой торговой войны все реальней
    13:43 05.03.2018
    577
    Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
    Празднование Дня святого Валентина
    День святого Валентина. Справка
    00:17 14.02.2018
    491
    Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Начиная с 1990-х годов День всех влюбленных стал популярным и в Украине.
    Сеть взорвал флешмоб с "отрезанными" головами 
    11:30 28.02.2018
    457
    Пользователи публикуют снимки с друзьями, головы которых держат в руках, пряча их тела за кадром. Фотографии сопровождаются хэштегом #GucciChallenge.
    Криптовалюта биткойн
    Оптимизм по поводу криптовалют не оправдался, биткоин ползет вниз
    07:48 22.02.2018
    392
    По состоянию на 7.21 биткоин дешевел на 0,7%, до 10,964 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,6%, до 10,81 тысячи долларов, на Binance - дорожал на 0,6%, также до 10,81 тысячи долларов.
    Кристин Лагард
    В МВФ сформулировали свое отношение к криптовалютам
    00:34 12.02.2018
    389
    По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, у операций с криптовалютами "есть темная сторона" и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.
    Зона отчуждения. Архивное фото
    Полтергейст или фейк? Интернет заполонили любительские ужастики
    09:38 12.02.2018
    326
    С технической точки зрения, представляемые видеоролики примитивны и ни в какое сравнение по реалистичности не идут с современными кинофильмами.
    Билл Гейтс
    Билл Гейтс резко высказался против криптовалют
    09:00 01.03.2018
    325
    По словам основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса, анонимность криптовалюты дает возможность отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные транзакции.
    Частичное солнечное затмение. Архивное фото
    Первое солнечное затмение в этом году. Где посмотреть
    19:18 15.02.2018
    312
    Луна закроет Антарктиду, а также накроет окружающий ее океан и чуть коснется Латинской Америки. В итоге затмение будет видно с Антарктиды, но также и жители Бразилии, Чили, Аргентины, Уругвая и Парагвая смогут его наблюдать.
    Пресс-конференция нового президента ФИФА Джанни Инфантино
    Глава ФИФА подготовил план революционных реформ в футболе
    00:59 17.02.2018
    305
    Исполком ФИФА 28 февраля обсудит план реформы, состоящий из 11 пунктов. В проекте, в частности, есть пункт о введении потолка зарплат.
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