Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
Видео с сажающей цветы девушкой набрал более 10,5 млн просмотров в Youtube. В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни".
Новые находки дают ученым основания полагать, что корни "символической материальной культуры" могут быть обнаружены еще 500 тысяч лет назад, когда проживал общий предок неандертальцев и современных людей.
По состоянию на 7.21 биткоин дешевел на 0,7%, до 10,964 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,6%, до 10,81 тысячи долларов, на Binance - дорожал на 0,6%, также до 10,81 тысячи долларов.
Зарубежные издания анализируют новые обвинения американского спецпрокурора "по делу РФ", неожиданное появление королевы Великобритании Елизаветы II на Лондонской неделе моды и борьбу за украинский "Нафтогаз".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Видео с сажающей цветы девушкой набрал более 10,5 млн просмотров в Youtube. В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни".
Финансовый аналитик Эрик Найман отмечает, что мировые рынки акций находятся последние дни под давлением. По его мнению, это свидетельствует о том, что угроза полномасштабной всемирной торговой войны становится все реальней.
Изначально празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Начиная с 1990-х годов День всех влюбленных стал популярным и в Украине.
По состоянию на 7.21 биткоин дешевел на 0,7%, до 10,964 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,6%, до 10,81 тысячи долларов, на Binance - дорожал на 0,6%, также до 10,81 тысячи долларов.
По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, у операций с криптовалютами "есть темная сторона" и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.
Луна закроет Антарктиду, а также накроет окружающий ее океан и чуть коснется Латинской Америки. В итоге затмение будет видно с Антарктиды, но также и жители Бразилии, Чили, Аргентины, Уругвая и Парагвая смогут его наблюдать.
Видео с сажающей цветы девушкой набрал более 10,5 млн просмотров в Youtube. В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни".
Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.
В своем обращении Антониу Гутерриш акцентировал внимание на главных проблемах уходящего года. Он подчеркнул, что "не обращается с призывом, а обращается с предупреждением - сигналом тревоги для нашего мира".
Ученые заявили о тройном астрономическом явлении: суперлунии, "голубой Луне" и лунном затмении. Все это будет происходить одновременно. Его можно будет наблюдать в среду. Затмение будет после 14:00 в течение трех часов.
На международном фотоконкурсе Siena International Photo Award, который был учрежден культурной ассоциацией Art Photo Travel, определились победители этого года. Лучшие работы путешественников со всего мира — в фотоленте.
"Арабески", Сабрина и Сандра, многочисленные диско-красотки, чувственные фигуристые девушки из 70-х и 80-х. В фоторепортаже представлены самые сексуальные обложки виниловых пластинок второй половины прошлого века.
Полагаете, за несколько занятий йоги вы постигли направления развития внутренней концентрации? Не обольщайтесь, посмотрите на животных и вспомните слова древних философов, призывавших обретать внутреннее спокойствие, глядя на окружающую нас природу.
Зонд сделал многочисленное количество крупномасштабных фотографий марсианской поверхности. Также аппарат анализирует минералы, ищет подземную воду, отслеживает, сколько пыли и воды распределяется в атмосфере и следит за погодными условиями.
В разгар летней жары время вспомнить самые яркие звездные купальники всех времен и народов. На фото представлены и Пэрис Хилтон с наклейками – пэстисами на сосках, и Саша Барон Коэн в своем "купальнике-гамаке" и много других интересных пляжных нарядов селебрити.
Представленный фоторепортаж показывает ветеранов войны отмечающих День Победы во всех уголках земного шара. Большинство фото прошлогодние, поэтому неизвестно живы ли еще ветераны, запечатленные на них.
В шоу принимали участие и известные "ангелы", в том числе Адриана Лима, Бехати Принслу, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол. Как и ожидалось, модель Лили Олдридж представила бюстгальтер стоимостью $2 млн.
Рейсы авиакомпании Lufthansa в/из Киева были отменены из-за забастовки бортпроводников, были приостановлены полеты самолетов компании в/из Франкфурта и Мюнхена. Пассажиров расселили в столичных отелях, часть из них улетели другими рейсами.
Митинг представителей ЛГБТ-сообщества под названием "Don’t fuck with us" прошел под зданием Верховной Рады с требованием принять законопроекты, необходимые для либерализации визового режима с Европейским Союзом.
Во вторник днем суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу задержанных в мае в Украине россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Прокуроры зачитали им обвинения, они не признали себя виновными.
Митинг представителей ЛГБТ-сообщества под названием "Don’t fuck with us" проходит под зданием Верховной Рады с требованием принять законопроекты, необходимые для либерализации визового режима с Европейским Союзом.
Презентация электробуса состоялась накануне в рамках рабочего визита во Львовскую область министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского, который посетил одно из предприятий концерна "Электрон", где ознакомился с его технологическими и производственными процессами.
Курсанты Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, обучающихся по специальности "Управление действиями механизированных подразделений", совершенствуют практические навыки на полигоне.
Видео с сажающей цветы девушкой набрал более 10,5 млн просмотров в Youtube. В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни".
В своем обращении Антониу Гутерриш акцентировал внимание на главных проблемах уходящего года. Он подчеркнул, что "не обращается с призывом, а обращается с предупреждением - сигналом тревоги для нашего мира".
NASA опубликовало видео, на котором показаны последствия изменений климата на Земле за последние 20 лет. В ролике были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году. Запись размещена на YouTube.
В воскресенье в 32 городах мира, где есть метро, все желающие смогли принять участие в акции "В метро без штанов". По информации организаторов акции Improv Everywhere, наибольшее количество участников было в Америке.
Телеканал опубликовал подборку самых нелепых и забавных рукопожатий мировых лидеров: рукопожатие "трех амиго" в виде "танца маленьких лебедей" в Оттаве, объятие по-кубински в Гаване и "горячие поцелуи" в Париже.
Грандиозным салютом вокруг самого высокого здания в мире, башни "Бурдж-Халифа", встретили Новый год жители Дубая. В российской столице новогодний салют был запущен в 30 местах, в том числе в районе Кремля.
Настоящее имя мальчика — Оратилве Хлонгванен. Его отец, Глен Хлонгванен, также увлекается диджеингом и привел ребенка на шоу. По словам отца, Оратилве впервые увлекся созданием музыки в годовалом возрасте.
Лучшими признаны голы "динамовца" Андрея Ярмоленко, представителя "Олимпика" Мохи, нападающего "Металлиста" Владимира Приемова, бразильского легионера "Шахтера" Дентиньо, а также полузащитника "Зари" Александра Караваева.
Кандидаты в мэры Киева Виталий Кличко ("Блок Петра Порошенко "Солидарность") и внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза ("Партия решительных граждан") провели своеобразные дебаты в Верховной Раде.
Разбойное нападение со стрельбой, зафиксированное около полудня во вторник на улице Ванды Василевской в Киеве, произошло недалеко от банковского отделения, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины (НПУ) в столице Александр Терещук.
Камера зафиксировала момент, когда пылающий грузовик на огромной скорости "вылетел" из тоннеля в Китае. Инцидент произошел в пятницу, 6 ноября. Не сумев потушить вспыхнувший груз, водитель принял смелое решение и выехал из тоннеля, сообщает RT.
Работники уголовного розыска и патрульных нарядов задержали двоих мужчин, которые, угрожая автоматом, похитили иномарку у харьковчанина, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Сирийская армия при поддержке российской авиации и с участием местного ополчения взяла под контроль стратегический поселок Гмам в 25 километрах к северо-востоку от Латакии, передает корреспондент РИА Новости.
Закон "О национальной полиции" вступает в силу 7 ноября и вместе с ним меняются и правила дорожного движения. В ноябре на дороги возвращается фото- и видеорегистрация нарушений. Где и когда будут установлены камеры, пока неизвестно.
Российский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.
Двое офицеров Вооруженных сил Украины погибли в субботу, подорвавшись на взрывном устройстве в зоне конфликта в Донбассе, сообщил официальный представитель администрации президента Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.
Явка на местных выборах в Украине, которые прошли в воскресенье, составила 46,62% избирателей, самыми активными были жители западных регионов, а наименьшая явка зафиксирована в Донбассе и в южных регионах. Подробнее в инфографике РИА Новости Украина.
Областные, городские и районные советы будут избираться по пропорциональной системе с открытыми списками, а выборы депутатов сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательная кампания в местные советы стала не только одной из самых краткосрочных в истории Украины, но и самой дорогой. Бюджет партий и мажоритарщиков сопоставим с бюджетом парламентских выборов 2014 года. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
В Киеве зафиксировано превышение концентрации вредных примесей и веществ в воздухе. Нормы превышены в связи с горением торфяников в Киевской области. О ситуации в столице - смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
В Украине за 5 лет количество тех, кто жалеет за распадом СССР, сократилось на 15% - до 31%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Режим перемирия в Донбассе за минувшие сутки нарушен не был, силовики не понесли потерь. Об этом сказал в субботу на брифинге официальный представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации Андрей Лысенко.
Как по сравнению с 2014 годом изменилась численность батальонов и техники Вооруженных сил Украины, принимающих участие в антитеррористической операции в Донбассе, смотрите в инфографике Генерального штаба.
Подавляющее большинство граждан Украины оценивают ход реформ в стране на низком уровне, средние оценки реализации реформ в большинстве сфер по 10-балльной шкале чаще всего находятся в диапазоне от 2 до 3 баллов. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Большинство украинцев (66%) считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении и только 16,7% уверены в правильности пути, о чем свидетельствуют данные сентябрьского опроса Центра Разумкова. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Принимая во внимание боевые действия на востоке Украины, где размещались значительные металлургические производства, и мировые тенденции, в 2014 году впервые экспорт аграрной продукции превысил объемы металлургического экспорта.
За год операции "Непоколебимая решимость" в Сирии было потрачено 3,5 млрд долларов, 10 млн долларов ежедневно. Средняя стоимость ликвидации одного боевика "Исламского государства" составляет 175 тыс долларов, сообщает "Взгляд".
Перемирие в Донбассе третий день подряд соблюдается образцово, за минувшие сутки погибших среди украинских силовиков нет, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации Андрей Лысенко.
Перемирие в Донбассе второй день подряд соблюдается "образцово", за минувшие сутки погибших и раненых среди украинских силовиков нет, заявил в субботу на брифинге официальный представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации Андрей Лысенко.
В период с января по август в столице Украине зафиксировано увеличение количества преступлений, которые совершились с применением огнестрельного оружия. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Более года назад Украина и Европарламент ратифицировали соглашение об ассоциации с ЕС. Министр иностранных дел Павел Климкин надеется, что до конца года все страны ЕС ратифицируют документ. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
В Херсонской области продолжается продовольственная блокада Крыма - на полуостров блокируют въезд грузового транспорта. Вместе с тем в настоящее время легковые автомобили и пешеходы могут пересечь границу без препятствий. Подробнее об акции смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Видео с сажающей цветы девушкой набрал более 10,5 млн просмотров в Youtube. В комментариях под роликом пользователи пишут, что это "лушее видео о рассаде", спрашивают, девушка "сажает цветы или собирает дыни".