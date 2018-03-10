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Избирательная кампания в местные советы стала не только одной из самых краткосрочных в истории Украины, но и самой дорогой. Бюджет партий и мажоритарщиков сопоставим с бюджетом парламентских выборов 2014 года. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.