Реклама в Facebook. Как это больше не работает

РИА Новости Укриана — Радиостанция Голос Столицы

Новостная лента соцсети Facebook несколько изменится. Накануне ее основатель Марк Цукерберг сообщил, что теперь в ней будет меньше рекламы.

По его словам, публикации СМИ и брендов в ленте вытесняют записи обычных пользователей, что противоречит видению компании. Так, новая политика компании — плюс для пользователей, ведь рекламы станет меньше. Однако для менеджеров соцмедиа и бизнеса — это минус, потому что рекламировать станет сложнее и дороже.

Новую политику соцсети и каковы ее последствия для рекламодателей, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал маркетолог, бизнес-консультант Александр Бакка.

Как эти изменения могут повлиять на работу маркетологов? Услуги станут дороже, а бизнесe станет труднее продвигать свою продукцию?

— Я когда увидел эту новость, я откровенно внутри себя поаплодировал товарищу Цукербергу. Почему я говорю, что я внутренне аплодировал? Потому что компания понимает четко, откуда она получает свои деньги. Она свои деньги получает тогда, когда у нее много пользователей, и рекламодатели очень хотят контактировать с этими пользователями. Мне кажется, что если бы Facebook ничего не менял, и постепенно эта лента все больше и больше бы засорялась рекламой, то, соответственно, произошел бы отток тех людей, которые пользуются этой социальной сетью. Произошел бы отток, социальная сеть потеряла бы потенциальных рекламодателей. Поэтому здесь очень грамотный ход, он приведет только к тому, что в итоге те же рекламодатели скажут да, мы понимаем, что мы должны дороже платить за присутствие здесь, но в качестве мы выигрываем. Поэтому я считаю, что это очень здравый шаг.

То есть, покидать эту соцсеть они не будут?

— Конечно нет. Те компании и те рекламодатели, которые правильно ведут свой бизнес и занимаются маркетингом, в первую очередь, смотрят на то, какого качества аудитория есть в сети и какой там профиль людей. Когда они находят, где их целевая аудитория, где она сидит и что она делает, тогда они с ней контактируют. Если эта целевая аудитория будет оставаться в Facebook, если она там будет проводить много времени, общаясь со своими друзьями, все равно рекламодатели останутся. Драмы никакой не произойдет, мне кажется.

Насколько могут возрасти услуги маркетологов? Если Цукерберг потерял что-то, то он планирует в какие-то сроки это вернуть.

— Абсолютно верно. Но мне кажется, что здесь сложно говорить о каких-то цифрах. Рынок все урегулирует и, по большому счету, если становится меньше возможностей у рекламодателей или, вернее, меньше количества рекламы, тогда они будут платить за то, чтобы она была более высокого качества. Вот насколько это вырастет, сложно сказать. Рынок отрегулирует. Но я почему-то не думаю, что будут какие-то драматические изменения в ценах.

Альтернативы какие-то есть? Что может быть альтернативной площадкой для продвижения бренда?

— Я уже говорил, что маркетологи, рекламодатели, если они работают с умом, они сначала должны найти, где сидит их целевая аудитория и после этого планировать свою рекламу. Если и в Facebook, и в Telegram, условно говоря, одни и те же люди, тогда да, есть смысл сравнивать по цене и, может быть, тогда переключится на Telegram. Если это немножко разные профили людей или они по-разному ведут себя в этих соцсетях, тогда, может быть, не стоит уходить туда. То есть, такой однозначной зависимости нет.

Какой сегодня средний прайс на продвижение, на рекламу в соцсетях?

— Я бы не сказал, что есть какой-то прайс, это очень индивидуально. Зависит от того, что необходимо делать, какого масштаба эта кампания, насколько она длинная, насколько она сложная, какие люди задействованы в ней, то есть, нет какой-то цифры однозначной.

Насколько охотно предприниматели сегодня привлекают рекламу в соцсетях и нанимают для этого специалистов?

— Очень активно, все очень хотят. Есть такое понимание, что отсюда мы можем получить быстрые результаты, хотя я бы сказал, что оно обманчиво. Чем больше компаний нагоняется в социальные сети, в тот же Facebook, тем выше конкуренция и тем тяжелее выделится. Опять же, тот ход, который сделал Цукерберг, с чем он связан? У людей мелькание, они не замечают этой рекламы, она не работает совершенно. Поэтому очень важно качество.

Что вы скажете об украинском качестве? Насколько наш рынок SММ-услуг отличается от того же рекламного рынка стран СНГ, ЕС, США?

— Понятно, что мы не можем говорить, что занимаем какие-то лидирующие позиции, но время от времени попадаются решения и компании, которые выглядят очень достойно по соотношению к мировому рынку. То есть, у нас есть технологии, есть люди, есть таланты, которые могут это делать очень достойно.

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Вы видите тенденции к удорожанию услуг специалистов социальных медиа?

— Я думаю, что это будет происходить, но, опять же, будет происходить за услуги качественные. Рост будет происходить в отношении тех специалистов, которые могут дать серьезный результат компании, которая заказывает эти рекламные активности. Конечно, он будет происходить.

Могли бы дать несколько советов, как выбрать качественного SММ-специалиста?

— Я считаю, что когда ты разговариваешь с заказчиком, и когда заказчик озвучивает: мне надо что-то сделать, то нужно докопаться до сути вопроса и до того, какую мы проблему хотим решить. Соответственно, если Вы приходите к SММ-специалисту и говорите: я хочу сделать столько-то, он выкатывает Вам прайс-лист и погнали, это, скорее всего, говорит о его непрофессионализме. По идее, он должен у Вас спросить, какие глубинные цели Вы преследуете и что Вы этим хотите добиться, позадавать вопросы, насколько хорошо Вы изучили свою аудиторию, то есть, это задача для маркетолога, и только после того, как он поймет, что Вы реально хотите, условно говоря, «отремонтировать» и на кого это направлено, только после этого он должен приступать к работе.

Какими качествами должен владеть SММ-специалист?

— Это очень интересная специальность — SММ-специалист, потому что в ней сочетаются очень много навыков и знаний. Кроме того, что человек должен понимать, действительно, как работает с технической стороны digital technologies, он должен в них разбираться, их много очень, они стремительно, в геометрической прогрессии растут, я имею в виду количество. Он, безусловно, должен понимать, что такое маркетинг и как вообще он строится. Он должен быть организован и понимать, что деньги платятся за результат. С другой стороны, это должна быть творческая личность, которая может выйти за рамки какой-то коробочки и посмотреть на вещи нестандартно. Вот чем более нестандартный подход мы можем предложить, тем больше вариантов, что нас потребитель заметит, я имею в виду ту работу, которая делается SММ-специалистом.

Где человек может приобрести эти навыки? Где обучают?

— Я не встречал, чтобы где-то системно обучали. Я могу ошибаться, но просто мне на глаза не попадались такие заведения. Как правило, это профессия, в которую люди приходят из какой-то другой, может быть, из ІТ, может быть, из маркетинга, и просто начинают в ней развиваться. Надо, действительно, в ней профессионально развиваться и постепенно нарабатывать себя.

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Диплома о такой специальности нет?

— Нет. Сейчас настолько быстро все меняется, что, может быть, кто-то их уже и выдает, но пока я таких дипломов не встречал. И вопрос, насколько можно верить такому диплому. Скорее, важно то, какие работы человек делал, и какой результат потом получил заказчик. То есть, с одной стороны, как я уже говорил, креативность и творчество, насколько это интересно и заметно, с другой стороны, сухие цифры и доход, и количество покупателей, которое мы получили.

Напомним, соучредитель Союза украинских предпринимателей, маркетолог и бизнес-тренер Андрей Федорив высказал мнение, что на украинском рынке рекламы не хватает новых игроков.