Маркетолог Александр Бакка отметил, что рекламодатели ожидают быстрых результатов от своей рекламы в соцсетях, однако это обманчивое мнение, поскольку там выше конкуренция и сложнее выделиться среди большого потока.
По словам Цукерберга, в Facebook они предоставляют четыре месяца декретного отпуска родителям, "так как, согласно исследованиям, если работающие родители уделяют время новорожденным, это хорошо для всей семьи".
По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, его компания продолжит делать все возможное, чтобы чтобы социальная сеть не использовалась для пропаганды таких ужасных поступков, как убийство пожилого мужчины в Огайо.
По словам марка Цукерберга, после тяжелой беременности первым ребенком (дочерью Макс) пара не была уверена, будут ли они способны завести еще одного ребенка, и не знала, чего ожидать от второй беременности.
Компания Oculus занимается созданием нового шлема виртуальной реальности, который сможет работать автономно, без подключения к компьютеру. На конференции Oculus Connect Марк Цукерберг продемонстрировал продвинутые идеи компании.
В результате взрыва автомобиля Mercedes в Старом Селе Львовской области, прогремел около 10:30 в понедельник, 29 августа, погибли три человека, еще один человек госпитализирован, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.
Присутствие мобильных устройств на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне совершенно естественно, но в этом году компания Samsung пригласила на презентацию своих новинок Марка Цукерберга. А причина – в развитии технологий виртуальной реальности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".