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    Марк Цукерберг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 66
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    Фондовая биржа. Экономический график
    Обвал фондового рынка США. Богатые люди мира за 3 дня потеряли $128 млрд
    08:30 02.03.2018
    933
    Из-за резкого падения американского фондового рынка в сумме потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили $128 млрд, причем $55 млрд потеряли американские богачи.
    Доллары
    Богатейшие люди мира потеряли 114 миллиардов долларов из-за падения Dow Jones
    08:24 06.02.2018
    375
    Среди наиболее пострадавших богачей Уоррен Баффет, потерявший 5,1 миллиарда долларов, а также основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого сократилось на 3,6 миллиарда.
    Логотип Facebook
    Реклама в Facebook. Как это больше не работает
    17:57 20.01.2018
    563
    Маркетолог Александр Бакка отметил, что рекламодатели ожидают быстрых результатов от своей рекламы в соцсетях, однако это обманчивое мнение, поскольку там выше конкуренция и сложнее выделиться среди большого потока.
    Марк Цукерберг
    Акции Facebook обвалились после слов Цукерберга о новых правилах
    07:45 13.01.2018
    360
    Цукерберг объявил, что теперь новостная лента Facebook будет содержать меньше рекламного и новостного контента и больше сообщений от друзей пользователя.
    Логотип Facebook
    Facebook уменьшит контент от публичных пользователей
    03:56 12.01.2018
    100
    По словам основателя соцсети Марка Цукерберга, количество постов от компаний, брендов и СМИ уменьшится, а их содержание также должно будет "способствовать установлению важных контактов между людьми".
    Марк Цукерберг
    Цукерберг: идея о влиянии фейков в Facebook на выборы не безумна
    07:49 28.09.2017
    180
    Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сожалеет, что назвал ранее идею об использовании соцсети для пропаганды безумной.
    Марк Цукерберг с семьей
    Цукерберг растрогал интернет фото с новорожденной дочерью
    11:23 04.09.2017
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    Основатель Facebook Марк Цукерберг, который принял решение уйти в декретный отпуск и помогать жене ухаживать за новорожденной, опубликовал фотографию с малышкой Августой.
    Марк Цукерберг с семьей
    Цукерберг сообщил о рождении второй дочери
    20:21 28.08.2017
    217
    У Марка Цукерберга и его жена Присциллы Чан уже есть двухлетняя дочь Максима. Цукерберг планирует уйти в декретный отпуск и помогать жене ухаживать за новорожденной.
    Марк Цукерберг
    Цукерберг уходит в декретный отпуск
    07:44 19.08.2017
    272
    По словам Цукерберга, в Facebook они предоставляют четыре месяца декретного отпуска родителям, "так как, согласно исследованиям, если работающие родители уделяют время новорожденным, это хорошо для всей семьи".
    Марк Цукерберг
    Forbes: Цукерберг стал еще богаче
    19:44 28.07.2017
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    По состоянию на вечер пятницы личное состояние Цукерберга составляет 71,7 миллиарда долларов. В рейтинге он обогнал мексиканского бизнесмена Карлоса Слима.
    Марк Цукерберг
    Цукерберг: число аккаунтов в Facebook достигло 2 миллиардов
    21:23 27.06.2017
    157
    Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его компания добилась успехов объединяя людей со всего мира.
    Страница ЛГБТ-сообщества в Facebook
    В Facebook появился "гей-лайк"
    13:41 13.06.2017
    714"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Появление "радужного лайка" связано с "Месяцем гей-прайда", которым является июнь. Чтобы его увидеть в списке эмоций, необходимо "лайкнуть" страницу LGBTQ@Facebook.
    Марк Цукерберг получил высшее образование
    Марк Цукерберг исполнил давнюю мечту матери
    10:24 26.05.2017
    1133
    Цукерберг завершил учебу в Гарварде после того, как 12 лет назад бросил университет, чтобы посвятить все свое время развитию социальной сети Facebook.
    Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг
    Цукерберг пообещал не допукать трансляции убийств в Facebook
    03:47 19.04.2017
    68
    По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, его компания продолжит делать все возможное, чтобы чтобы социальная сеть не использовалась для пропаганды таких ужасных поступков, как убийство пожилого мужчины в Огайо.
    Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг
    Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан ждут второго ребенка
    22:44 09.03.2017
    358
    По словам марка Цукерберга, после тяжелой беременности первым ребенком (дочерью Макс) пара не была уверена, будут ли они способны завести еще одного ребенка, и не знала, чего ожидать от второй беременности.
    Логотип Facebook
    Facebook "похоронил" некоторых пользователей, в том числе и Цукерберга
    03:07 12.11.2016
    99
    Как сообщается, на короткий период времени на некоторых страницах по ошибке появилось сообщение, использующееся для мемориальных профилей. В компании заявили, что "ужасная ошибка устранена".
    Цукерберг представил шлем виртуальной реальности, не требующий связи с ПК. Видео
    Цукерберг представил шлем виртуальной реальности, не требующий связи с ПК 
    03:42 08.10.2016
    190
    Компания Oculus занимается созданием нового шлема виртуальной реальности, который сможет работать автономно, без подключения к компьютеру. На конференции Oculus Connect Марк Цукерберг продемонстрировал продвинутые идеи компании.
    Взрыв джипа во Львовской области 29 августа 2016 года
    Фотоитоги 29 августа: взрыв джипа под Львовом, встреча Папы и Цукерберга 
    18:29 29.08.2016
    905
    В результате взрыва автомобиля Mercedes в Старом Селе Львовской области, прогремел около 10:30 в понедельник, 29 августа, погибли три человека, еще один человек госпитализирован, сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.
    Facebook и Samsung осваивают виртуальную реальность. Видео
    Facebook и Samsung осваивают виртуальную реальность 
    05:59 25.02.2016
    109
    Присутствие мобильных устройств на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне совершенно естественно, но в этом году компания Samsung пригласила на презентацию своих новинок Марка Цукерберга. А причина – в развитии технологий виртуальной реальности.
    Мобильный телефон
    Число пользователей WhatsApp превысило 1 миллиард
    06:58 02.02.2016
    214
    Основатель Facebook Марк Цукерберг напомнил, что всего несколько сервисов в мире объединяют более миллиарда человек. Ранее СМИ сообщали, что WhatsApp отменит ежегодную плату.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Фондовая биржа. Экономический график
    Обвал фондового рынка США. Богатые люди мира за 3 дня потеряли $128 млрд
    08:30 02.03.2018
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    Из-за резкого падения американского фондового рынка в сумме потери 500 самых богатых людей мира за эти дни составили $128 млрд, причем $55 млрд потеряли американские богачи.
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