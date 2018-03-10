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    Индия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 723
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    Врач в больнице
    В Индии легализовали пассивную эвтаназию
    15:59 09.03.2018
    222
    Пассивная эвтаназия (намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии) будет применена в том случае, если пациент оставил заблаговременное прижизненное волеизъявление.
    Проституция
    В Индии отец отрубил сыну руку за просмотр порно - СМИ
    11:47 06.03.2018
    327
    45-летний Мохаммед Кайюм Курейши разозлился из-за того, что его сын слишком много времени уделяет просмотру взрослых видео. Мужчина отрубил сыну кисть правой руки мясницким тесаком.
    Схватка медведя с тигром попала на видео. Видео
    Атака тигра на медведицу с детенышем попала на видео 
    21:42 02.03.2018
    4346
    В Индии во время сафари засняли на видео схватку тигра и медведя-губача. Ролик был записан в штате Махараштра. Оба животных получили ранения, но остались живы. Медвежонок сумел убежать невредимым.
    Шридеви
    В полиции назвали причину смерти звезды Болливуда
    14:31 26.02.2018
    324
    По данным СМИ, индийская звезда Шридеви утонула в ванной в номере отеля в Дубае, а в ее крови были найдены следы алкоголя. Соболезнования в связи со смертью актрисы ранее выразил президент Индии Рам Натх‏ Ковинд.
    Праздник Латмар Холи в Индии
    В Индии встречают весну красочным шоу и избиением мужчин 
    12:05 26.02.2018
    193
    Холи – традиционный индийский праздник, который символизирует приход весны и отмечается в городе Барсана. Его отмечают обилием красок, а также нападением женщин на мужчин.
    Шридеви
    Скончалась звезда индийского кино
    11:11 25.02.2018
    696
    Звезда индийского кино умерла от остановки сердца в Дубае. Актриса приехала в ОАЭ с мужем, продюсером Бони Капуром и младшей дочерью на свадьбу своего племянника.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Индию
    В Индии премьер Канады Трюдо оделся "как жених в Бомбее"
    21:11 24.02.2018
    358
    Индийские политики и журналисты иронизируют и критикуют премьер-министра Канады Джастина Трюдо за неподходящий выбор одежды во время официального визита.
    Индийский фермер выращивает рекордный урожай с помощью плаката порноактрисы
    В Индии фермер отваживает сглаз от капусты плакатом порноактрисы
    16:16 20.02.2018
    295
    Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
    Сэндвич с землей
    Странное блюдо. Американец и индиец приготовили сэндвич с планетой Земля
    14:52 19.02.2018
    123
    Парень Сент-Джон из американской Миннесоты придумал, как сделать сэндвич из планеты Земля. Для этого он нашел единомышленника из Индии.
    Скорая помощь, Индия
    На свадьбе в Индии погибли 20 человек
    22:59 18.02.2018
    66
    Из-за взрыва газа обрушилось здание, в котором проходило праздничное мероприятие. В результате происшествия ранения также получили 18 человек.
    Инженер-пародист из Индии
    Лосины, топы и тату. Пародист из Индии в образе мировых звезд 
    12:09 16.02.2018
    584
    За Instagram-аккаунтом 44-летнего инженера из Индии Джастом Сулом следят более 2,3 миллиона подписчиков. Все дело в юморе — он пародирует гламурных звезд.
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Концепт-кары будущего. В Индии стартовало автошоу Auto Expo-2018 
    13:00 08.02.2018
    324
    В Индии на автошоу Auto Expo-2018 презентованы ряд автомобилей и концепт-каров, которые готовятся к появлению на рынке.
    Машина скорой помощи в Индии. Архивное фото
    В Индии мужчина под видом врача заразил более 30 людей ВИЧ
    20:59 07.02.2018
    244
    Мужчина ездил по бедным поселкам и городкам Индии и выдавал себя за врача. За небольшие деньги он обещал вылечить людей от простуды, кашля и диареи, а также предлагал дешевые прививки от гриппа.
    Сканирование с помощью МРТ. Архивное фото
    В Индии мужчину насмерть "засосал" аппарат МРТ - СМИ
    13:40 29.01.2018
    1815
    Сообщается, что против врача и его ассистентов возбуждены уголовные дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", так как причиной смерти пациента стала медицинская халатность.
    Индус снял, как его сбивает поезд
    Жуткое селфи. Индус снял, как его сбивает поезд 
    18:37 24.01.2018
    2520
    В Индии любитель селфи едва не поплатился жизнью за беспечность и попытку сделать снимок перед движущимся транспортным средством.
    В Индии представили первого в мире робота-полицейского
    Индия показала первого в мире робота-полицейского 
    10:12 04.01.2018
    144
    Индийская компания H-Bots Robotics показала первого в мире робота-полицейского. Он может передвигаться, узнавать людей, находить взрывчатые вещества, опознавать подозреваемых, а также принимать сообщения и отвечать на вопросы.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    В Индии молодой футболист покончил с собой после встречи Нового года
    04:47 03.01.2018
    108
    По данным полиции, 21-летний игрок "Спортинг клуб де Гоа" Аврхисто Фернандес возвратился домой утром в понедельник, 1 января, после того, как отметил Новый год с друзьями.
    Лаборатория по разработке вакцины от вируса Зика
    Индия передала Украине 130 тысяч доз прививок
    13:01 02.01.2018
    480
    Министерство здравоохранения Украины назвало большую партию индийских вакцин "подарком к Новому году". Переданы сыворотки от столбняка, дифтерии и бешенства.
    Массовая свадьба в Индии
    Есть на что посмотреть! Самая масштабная свадьба в Индии 
    12:00 26.12.2017
    455
    В массовой церемонии приняли участие 502 человека, то есть 251 пара. Был осуществлен индуистский обряд каньядан, когда отец выдает дочь замуж, — только не для одной невесты, а для сотен девушек.
    В Индии в ДТП погибла украинка
    В Индии украинка погибла в ДТП по пути из Тадж-Махала
    11:26 26.12.2017
    241
    Две гражданки Украины на автомобиле возвращались в Дели после посещения Тадж-Махала. Водитель их авто не справился с управлением и машина слетела с трассы.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Схватка медведя с тигром попала на видео. Видео
    Атака тигра на медведицу с детенышем попала на видео 
    21:42 02.03.2018
    4346
    В Индии во время сафари засняли на видео схватку тигра и медведя-губача. Ролик был записан в штате Махараштра. Оба животных получили ранения, но остались живы. Медвежонок сумел убежать невредимым.
    Шридеви
    Скончалась звезда индийского кино
    11:11 25.02.2018
    696
    Звезда индийского кино умерла от остановки сердца в Дубае. Актриса приехала в ОАЭ с мужем, продюсером Бони Капуром и младшей дочерью на свадьбу своего племянника.
    Инженер-пародист из Индии
    Лосины, топы и тату. Пародист из Индии в образе мировых звезд 
    12:09 16.02.2018
    584
    За Instagram-аккаунтом 44-летнего инженера из Индии Джастом Сулом следят более 2,3 миллиона подписчиков. Все дело в юморе — он пародирует гламурных звезд.
    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Индию
    В Индии премьер Канады Трюдо оделся "как жених в Бомбее"
    21:11 24.02.2018
    358
    Индийские политики и журналисты иронизируют и критикуют премьер-министра Канады Джастина Трюдо за неподходящий выбор одежды во время официального визита.
    Проституция
    В Индии отец отрубил сыну руку за просмотр порно - СМИ
    11:47 06.03.2018
    327
    45-летний Мохаммед Кайюм Курейши разозлился из-за того, что его сын слишком много времени уделяет просмотру взрослых видео. Мужчина отрубил сыну кисть правой руки мясницким тесаком.
    Шридеви
    В полиции назвали причину смерти звезды Болливуда
    14:31 26.02.2018
    324
    По данным СМИ, индийская звезда Шридеви утонула в ванной в номере отеля в Дубае, а в ее крови были найдены следы алкоголя. Соболезнования в связи со смертью актрисы ранее выразил президент Индии Рам Натх‏ Ковинд.
    Автошоу Auto Expo-2018 в Индии
    Концепт-кары будущего. В Индии стартовало автошоу Auto Expo-2018 
    13:00 08.02.2018
    324
    В Индии на автошоу Auto Expo-2018 презентованы ряд автомобилей и концепт-каров, которые готовятся к появлению на рынке.
    Индийский фермер выращивает рекордный урожай с помощью плаката порноактрисы
    В Индии фермер отваживает сглаз от капусты плакатом порноактрисы
    16:16 20.02.2018
    295
    Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
    Врач в больнице
    В Индии легализовали пассивную эвтаназию
    15:59 09.03.2018
    222
    Пассивная эвтаназия (намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии) будет применена в том случае, если пациент оставил заблаговременное прижизненное волеизъявление.
    Праздник Латмар Холи в Индии
    В Индии встречают весну красочным шоу и избиением мужчин 
    12:05 26.02.2018
    193
    Холи – традиционный индийский праздник, который символизирует приход весны и отмечается в городе Барсана. Его отмечают обилием красок, а также нападением женщин на мужчин.
    Сэндвич с землей
    Странное блюдо. Американец и индиец приготовили сэндвич с планетой Земля
    14:52 19.02.2018
    123
    Парень Сент-Джон из американской Миннесоты придумал, как сделать сэндвич из планеты Земля. Для этого он нашел единомышленника из Индии.
    Скорая помощь, Индия
    На свадьбе в Индии погибли 20 человек
    22:59 18.02.2018
    66
    Из-за взрыва газа обрушилось здание, в котором проходило праздничное мероприятие. В результате происшествия ранения также получили 18 человек.
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