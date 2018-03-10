По данным СМИ, индийская звезда Шридеви утонула в ванной в номере отеля в Дубае, а в ее крови были найдены следы алкоголя. Соболезнования в связи со смертью актрисы ранее выразил президент Индии Рам Натх Ковинд.
Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
Индийская компания H-Bots Robotics показала первого в мире робота-полицейского. Он может передвигаться, узнавать людей, находить взрывчатые вещества, опознавать подозреваемых, а также принимать сообщения и отвечать на вопросы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным СМИ, индийская звезда Шридеви утонула в ванной в номере отеля в Дубае, а в ее крови были найдены следы алкоголя. Соболезнования в связи со смертью актрисы ранее выразил президент Индии Рам Натх Ковинд.
Фермер заявил, что верит в то, что плакат порноактрисы обладает магической силой, так как впервые за много лет у него выросло много овощей. По его словам, теперь все взгляды приманивает она, и капуста может спокойно расти.
Индийская компания H-Bots Robotics показала первого в мире робота-полицейского. Он может передвигаться, узнавать людей, находить взрывчатые вещества, опознавать подозреваемых, а также принимать сообщения и отвечать на вопросы.
Представительница Индии Мануши Чхиллар завоевала титул "Мисс Мира-2017". Двадцатилетняя индианка опередила представительницу Мексики Андреа Мезу и британку Стефани Хилл, занявших второе и третье места соответственно.
День республики - один из трех национальных праздников в Индии наряду с Днем независимости и Ганди Джаянти (День рождения Ганди). В этот день отмечается принятие Конституции Индии и переход страны от статуса британского доминиона к республике 26 января 1950 года.
Со среды в Индии в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий — самые крупные банкноты в стране.
Президент Украины Петр Порошенко впервые с официальным визитом прибыл в Норвегию, тогда как под Верховной Радой прошла акция, участники которой, в том числе и народные депутаты, развесили "именные трусы".
На юге Италии во вторник столкнулись два региональных поезда. Три вагона полностью разрушены, количество погибших при столкновении поездов составляет как минимум 20 человек. В этот же день под стенами Рады прошла акция "Депутаты! Работать!".
Инцидент произошел в четверг утром на химзаводе в городе Домбивали, расположенном в 50 километрах от столицы штата, города Мумбаи. По предварительной версии, взорвался бойлер, после чего начался пожар.
Инцидент произошел в четверг утром в районе Гириш Парк на севере Колкате в густонаселенном месте Бара Базар. На месте происшествия идет спасательная операция. Как утверждают очевидцы, под завалами могут находиться около 100 человек.
Протестующие в штате Андхра-Прадеш в Индии подожгли поезд и 25 автомобилей. Участники акции протеста принадлежат к сообществу капу, они требовали включить их список каст, которым положены квоты при трудоустройстве на государственные рабочие места.
Собравшиеся в Харькове выдвинули к Раде требование не принимать законопроект "О создании конкурентных условий в налогообложении и стимулировании экономической деятельности в Украине" и наложить мораторий на внесение изменений в упрощенную систему налогообложения на два года.
В результате столкновения двух поездов в штате Харьяна на севере Индии погиб один человек, десятки получили травмы. Столкновение поездов произошло в 80 км от столицы в условиях плохой видимости из-за густого утреннего тумана.
Бизнесмен и глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ в последний момент отменил свое выступление на съезде и перенес приезд на родину, заявив о политическом преследовании со стороны властей.
После прилета глава государства провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Одной из тем, которые обсуждались политиками, стала ратификация Голландией соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
Праздник огней Дивали, который с одной стороны знаменует победу добра над злом, а с другой стороны нацелен на привлечение в дом богини богатства и процветания Лакшми - одно из главных торжеств года в Индии.
Первое место по итогам заездов первых экипажей в индивидуальной гонке на конкурсе "Танковый биатлон" заняла сборная Казахстана, сообщил журналистам главный судья Армейских международных игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
По данным отчета Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, которые проводят спасательные работы, "продолжительные дожди привели к оползням и обрушению стен домов, что стало одной из основных причин гибели людей".
Индийская компания H-Bots Robotics показала первого в мире робота-полицейского. Он может передвигаться, узнавать людей, находить взрывчатые вещества, опознавать подозреваемых, а также принимать сообщения и отвечать на вопросы.
В индийском штате Амбайогай родились редчайшие сиамские близнецы парапаги, у которых общее туловище и конечности. Дети скончались спустя сутки после рождения. Дети весом 3,7 кг имели свои легкие и сердце, при этом общую печень и другие органы.
Ведущая индийского телеканала IBC24 Суприт Каур читала в прямом эфире срочную новость о ДТП, в котором погиб ее муж. После эфира Каур вышла из студии и перезвонила корреспонденту, который подтвердил, что ее супруг погиб. Только тогда женщина потеряла самообладание.
Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар - столицу штата Орисса.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил сограждан "помочь ему" в течение 50 дней с искоренением незаконно нажитого капитала в стране. Об этом премьер заявил в первом публичном выступлении в Индии после объявления им денежной реформы.
Банкоматы в Индии в пятницу возобновили работу после двухдневного простоя из-за неожиданной денежной реформы правительства, однако очереди в финансовых учреждениях стали еще больше, валюты не хватает, а иностранные туристы пытаются "выживать" без новых банкнот.
Пo данным Департамента пo кoнтрoлю за загрязнением oкружающей среды, индекс качества вoздуха в индийскoй стoлице сooтветствует пoказателю "тяжелая степень загрязнения". Этoму спoсoбствует безветренная пoгoда, устанoвившаяся в региoне.
Инцидент произошел рано утром в понедельник. Частный автобус, перевозивший около 30 человек, направлялся из города Хайдарбад в город Какинада в штате Андхра-Прадеш. Автобус выбил ограждение и вылетел в канал, приземлившись при этом на крышу.
Индия провела успешный запуск первой многоразовой ракеты-носителя собственного производства. Пуск произведен с космодрома Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш в понедельник в 07.00 по местному времени (4.30 по Киеву).
В индийском городе Бегампет башенный кран сломался под весом транспортируемого им самолета. Авиалайнер рухнул на бетонную стену, кран же придавил аэробус сверху. Самолет компании Air India перевозили из аэропорта в школу подготовки пилотов, пострадавших нет.
Дикий слон в среду устроил переполох на улицах города Силигури, расположенном в индийском штате Западная Бенгалия. Животное начало крушить припаркованные автомобили и мотоциклы, вызвав панику у местных жителей.
Жертвами наводнения в индийском штате Тамилнад стали более 300 человек, сообщил в пятницу министр внутренних дел страны. По его словам, только за минувшие сутки в больницы столицы штата Ченнаи были доставлены 45 погибших.
В Индии в национальном парке Горумара дикий слон выбежал на проезжую часть. Участники дорожного движения ждали, когда животное уйдет с дороги. Однако двое мужчин на мотоцикле решили прокрасться мимо слона.
Саммит лидеров "Большой двадцатки" проходит в австралийском Брисбене с 15 по 16 ноября. РИА Новости предлагает сравнить основные экономические показатели стран, участвующих в этом международном форуме.