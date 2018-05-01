В Индии из-за удара молний погибли 13 человек - СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере 13 человек погибли и более 25 получили ранения от ударов молний в ночь на понедельник во время урагана, который обрушился на индийский штат Западная Бенгалия, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на представителей властей.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

"Большинство из них находились вне домов и работали на своих полях, когда получили удар молнией", — цитирует издание представителя управления по чрезвычайным ситуациям Индии.

По его словам, во всех районах были выпущены предупреждения и приняты необходимые меры предосторожности.

Напомним, в Колумбии молния ударила по военному лагерю.