Далай-лама: противоядие гневу и негативу должно быть не физическим

Ольга Липич — Дхарамсала (Индия), для РИА Новости Украина

Далай-лама XIV заявил, что не верит в "таблетку сострадания" и искусственный интеллект, который мог бы сравниться с сознанием живого человека. Об этом он сообщил в ходе дискуссий в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.

Директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН профессор Павел Балабан предположил, что благодаря современным исследованиям в будущем может быть разработано средство, стимулирующее чувство сострадания, к которому призывают буддисты. "Таблетка для сострадания", — уточнил он.

"Не думаю, что возможно изобрести такую эффективную таблетку сострадания", — ответил Далай-лама. Он пояснил, что согласно буддийскому учению, эмоции относятся не только к внешним, физическим проявлениям, нейронным сетям, они — часть нашего сознания, а сознание в буддизме не тождественно мозгу", — пишут РИА Новости.

"Противоядие (гневу и другим негативным эмоциям) должно быть не физическим, оно должно находиться в сознании человека. Сострадание нужно развивать путем тренировки ума, применением интеллекта, анализа и осознанности. Когда мы понимаем, что у гнева нет ценности, что он разрушает покой ума и здоровье, что он является источником пессимизма, мы отказываемся от него", — убежден Далай-лама.

Комментируя дискуссию, один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков отметил, что в некоторых вопросах у буддистов более консервативная точка зрения.

"Они в целом поддерживают науку, но считают, что есть какие-то традиционные пути, которым нужно следовать. Например, даже если наука изобретет таблетку, которая позволит входить в состояние медитации быстрее и достигать больших эффектов, они посчитают это неправильным путем", — сказал Волков.

Между тем, сообщил он, исследования социопатов показали, что большинство людей, не испытывающих сострадание и поступающих достаточно жестоко по отношению к другим, обладают особенностями мозга: у них определенные зоны недоразвиты.

"Возможно, не так работают зеркальные нейроны. И в данном случае, полагаю, проблему проще решить химически, "таблеткой сострадания". По крайней мере, есть масса возможностей воздействовать на мозг, просто универсального средства нет. Но рано или поздно такое средство будет", — уверен российский ученый.

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"Некоторые ученые говорили, что современные технологии могут создать искусственный интеллект, новое живое существо, новое сознание. Я в этом сомневаюсь. Считаю, что технологии не могут тягаться с человеческим умом. Потому что человеческий ум, сознание сложнее современных технологий, и в конечном итоге технологии зависят от сознания, они в руках человека", — сказал Далай-лама.

В то же время он отметил, что будет счастлив, если вдруг при помощи современных технологий удастся создать "существо без гнева". "Хотя не думаю, что это возможно", — тут же добавил духовный лидер.

"Полагать, что современные технологии могут решить все на свете проблемы или что их все может решить тренировка сознания, — это крайние точки зрения", — резюмировал Далай-лама.

Представитель ученых Дмитрий Волков вновь отметил традиционность буддийской позиции.

"Далай-лама достаточно много говорил об интеллекте животных, его интересует, существует ли сознание у улиток, у комаров. Но в отношении машин буддисты в целом достаточно скептично настроены. Они занимают более традиционную точку зрения и считают, что человеческое сознание, скорее всего, невозможно реплицировать ни на чем", — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем, последние 50 лет наблюдается такой прогресс, который, по словам ученого, свидетельствует о том, что когнитивные способности машин во многом уже превзошли способности людей. "Машины считают быстрее, играют в шахматы лучше, чем чемпионы мира. То есть в отдельных областях совершенно очевидно, что машины уже достигли достаточного большого преимущества. В принципе, если продлить этот тренд, то можно представить, что через 20-30 лет машины будут обладать и так называемым "общим интеллектом", то есть способностью выносить и логические суждения", — отметил Волков.

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При этом он подчеркнул важность сотрудничества с буддийскими исследователями.

"Поддержка науки со стороны Далай-ламы, авторитет которого в мире очень высок, вдохновляет и стимулирует интерес ученых к новым вещам. Кроме того, многие буддийские метафоры могут быть полезными мысленными инструментами, их можно использовать в создании крупных холистических теорий. И способ коммуникации буддистов – это истории, красочные описания, которые могут помочь ученым гораздо более выразительно и интересно передавать свои идеи", — считает философ.

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