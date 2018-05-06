Страшная тайна останков возрастом 1400 лет, найденных в Иране

РИА Новости Украина

В иранской деревне Ченешт (Chenesht) провинции Южный Хорасан (восток Ирана) недалеко друг от друга распложены две исторические пещеры — Ченешт и Чехель-Чах (Chehel Chah — с перс "сорок колодцев"). В последней, чей возраст насчитывает 1,4 тыс. лет, ученые обнаружили останки 14 тел мужчин, женщин и детей.

Однако, как выяснил Sputnik в беседе с Организацией культурного наследия, туризма и народных промыслов провинции Хорасан, останки были найдены еще 25 лет назад. Все это время проводилось тайное расследование и исследование находки.

Главный специалист археологической группы Раджаб Али Лабаф Ханики (Rajab Ali Labaf Khaniki) рассказал о ходе исследований и происхождении найденных тел. Удивительно, что на некоторых останках сохранилась кожа и волосы: "25 лет назад мы приступили к раскопкам в городе Бирджанд (Birjand) и деревне Ченешт, которые представляют большой интерес с исторической и антропологической точки зрения. В деревне Ченешт есть пещера, которую много лет назад обнаружили два иранца и американец. В 250 метрах от пещеры Ченешт есть пещера Чехель Чах, которую нашла группа альпинистов из Бирдженда. Они заявили, что попав в нее, обнаружили там останки тел и даже взяли их фрагменты.

После этого сообщения мы вместе с альпинистами вошли в пещеру. Мы очень рисковали, поскольку могли оказаться под завалами. В пещере мы натолкнулись на останки тел мужчин, женщин и детей. Среди них были тела мужчины и ребенка, помещенные в форму, напоминающую гроб. Было очевидно, что кто-то похоронил их как в могиле. С ними лежали какие-то вещи, похожие на принадлежности, а также вещи для сна. Позы некоторых людей указывали на то, что они пытались воспрепятствовать падению в пещеру. Например, один человек держал перед собой палку. В общей сложности по всей пещере мы насчитали 14 скелетов. У одной женщины на коленях был ребёнок. Двое мужчин как будто пытались защитить их, прежде чем они ушли из жизни. На всех останках сохранились фрагменты одежды, а также кожа и волосы".

Лабаф рассказал, что относительно возможности попадания людей в пещеру было выдвинуто два предположения. Первое сводится к тому, что люди прятались в пещере от военных действий. Однако они были обнаружены врагами, которые перекрыли выход и замуровали их живьем. Вторая догадка заключается в том, что этих людей изолировали из-за заразного заболевания.

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После обнаружения пещеры было принято решение закрыть вход, чтобы люди не растащили и не испортили находящиеся в ней предметы исторической значимости. Однако ее постигла судьба пещеры Ченешт: предметы растащили, останки передвинули с места, где их нашли, или же вовсе раздавили.