Далай-лама: русские могут изменить мир

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Его святейшество Далай-лама XIV считает, что у России есть потенциал стать ведущей страной планеты и русские могут изменить этот мир.

"Россия – великая нация. И географически Россия — мост между Востоком и Западом. И, кроме того, потенциал природных ресурсов", — сказал Далай-лама в обращении к участникам Synergy Global Forum, отрывками из которого организаторы поделились с РИА Новости.

"Русские люди могут внести значительный вклад в изменение мира, Европы. Географически у России огромный потенциал. Новые идеи, уважение друг к другу. Испытывать чувство радости быть человеком. Я думаю, Россия сможет правильно распределить возможности. У России есть потенциал стать ведущей нацией мира", — добавил он.

Ранее Далай-лама XIV заявил, что мечтает о том, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву.