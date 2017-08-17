наверх
17.08.201714:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Далай-лама: русские могут изменить мир

    (обновлено: )31671
    Далай-лама подчеркнул, что Россия – великая нация: "Географически Россия - мост между Востоком и Западом. И, кроме того, потенциал природных ресурсов".
    Далай-лама XIV
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Его святейшество Далай-лама XIV считает, что у России есть потенциал стать ведущей страной планеты и русские могут изменить этот мир.

    Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама
    PHILIPPE LOPEZ / AFP
    Далай-лама: берите на себя ответственность за все человечество

    "Россия – великая нация. И географически Россия — мост между Востоком и Западом. И, кроме того, потенциал природных ресурсов", — сказал Далай-лама в обращении к участникам Synergy Global Forum, отрывками из которого организаторы поделились с РИА Новости.

    "Русские люди могут внести значительный вклад в изменение мира, Европы. Географически у России огромный потенциал. Новые идеи, уважение друг к другу. Испытывать чувство радости быть человеком. Я думаю, Россия сможет правильно распределить возможности. У России есть потенциал стать ведущей нацией мира", — добавил он.

    Ранее Далай-лама XIV заявил, что мечтает о том, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ракетная угроза КНДР: радиус поражения и характеристики. Инфографика
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Наручники. Архивное фото
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину