наверх
16.08.201707:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Далай-лама мечтает, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву

    (обновлено: )4210
    Далай-лама отметил, что в русском менталитете НАТО - символ враждебной силы: "Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе".
    Далай-лама в Москве
    RIA News М. Юрченко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Далай-лама XIV мечтает о том, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант".

    По его мнению, такое событие позволило бы жителям России и США сблизиться.

    Далай-лама отметил, что несмотря на общеевропейский кризис гуманитарных ценностей, пессимистичные тенденции усиления авторитаризма в мире и тягу к "сильной руке", медленно, но верно зарождается движение, противостоящее им.

    Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама
    PHILIPPE LOPEZ / AFP
    Далай-лама: берите на себя ответственность за все человечество

    "Я смотрю на Америку и слышу очень много критики в адрес Белого дома. Многие из тех, кто поддерживал Дональда Трампа, сейчас выступают против него. Я смотрю на Россию и вижу выступления против коррупции и так далее. Думаю, в сталинские времена это было невозможно. Не так быстро, как вам бы хотелось, но перемены происходят. Я верю в большое будущее России. Россия на самом деле может стать настоящим мостом между Востоком и Западом", — заявил он изданию.

    "Знаете, моя мечта — чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. В русском менталитете НАТО — символ враждебной силы. Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе! Боюсь, правда, что после такого предложения меня теперь и в Америку не пустят!" — добавил Далай-лама.

    Он отметил, что несмотря на то, что Британия выходит из ЕС, многим британцам это не нравится, идет дискуссия, граждане открыто высказывают свое несогласие.

    Далай-Лама XIV
    RIA News Юрченко | Перейти в фотобанк
    День рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV

    "Возьмем Китай. Коммунистическая система, авторитарные лидеры. Но среди интеллигенции растет число людей с другими взглядами. Тоже самое касается отношения обществ к войне и насилию. В канун и во время иракского кризиса миллионы людей от Австралии до США открыто выступили против войны. Я уверен, что мы должны рассматривать мировые процессы с точки зрения степени развития личности. То есть на человеческом уровне, а не на уровне политических лидеров", — продолжил он.

    Далай-лама подчеркнул, что лидеры часто бывают эгоистичны, движимы желанием удержать власть и множеством других мотивов, но они не могут и не должны быть символами народов.

    "Политические лидеры не вечны, они пытаются и будут пытаться контролировать все, но они не сто лет живут!" — заключил он.

    Ранее Далай-лама заявил, что Украина и Россия связаны экономически и должны думать о взаимной пользе, ради общего блага мирно решать проблемы во взаимоотношениях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Китая
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пневматическое оружие
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?