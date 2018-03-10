Далай-лама отметил, что в русском менталитете НАТО - символ враждебной силы: "Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе".
Далай-лама XIV начал в Риге двухдневные духовные учения для своих последователей и интересующихся буддизмом с призыва к каждому "брать на себя ответственность за все человечество", развивать сострадание и любовь вне зависимости от религиозной принадлежности и личных привязанностей.
В понедельник отмечают День рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV - духовного лидера буддиcтов в регионах распространения тибетского буддизма. В этот день в храмах читают молитвы о долголетии Далай-ламы, обращаются к нему с наилучшими пожеланиями.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".