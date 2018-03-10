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    Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Далай-лама XIV
    Далай-лама: различия между людьми носят вторичный характер
    10:17 25.09.2017
    434
    Далай-лама XIV рассказал, как снизить уровень стресса, и призвал лидеров государств отказаться от насилия и решать любые проблемы мирным путем, помня о единстве 7-миллиардного человечества.
    Далай-лама XIV
    Далай-лама: русские могут изменить мир
    13:14 17.08.2017
    786
    Далай-лама подчеркнул, что Россия – великая нация: "Географически Россия - мост между Востоком и Западом. И, кроме того, потенциал природных ресурсов".
    Далай-лама в Москве
    Далай-лама мечтает, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву
    07:30 16.08.2017
    327
    Далай-лама отметил, что в русском менталитете НАТО - символ враждебной силы: "Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе".
    Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама
    Далай-лама: берите на себя ответственность за все человечество
    14:14 11.10.2016
    313
    Далай-лама XIV начал в Риге двухдневные духовные учения для своих последователей и интересующихся буддизмом с призыва к каждому "брать на себя ответственность за все человечество", развивать сострадание и любовь вне зависимости от религиозной принадлежности и личных привязанностей.
    Далай-лама в Риге
    Украина и Россия должны думать о взаимной пользе - Далай-лама
    22:55 10.10.2016
    238
    Далай-лама XIV отметил, что в военных конфликтах тесно связанных обществ нельзя назвать победителя или пострадавшего – страдают все. Он призвал Украину и РФ думать о взаимной пользе.
    Духовный лидер Тибета высмеял Трампа в телешоу. Видео
    Духовный лидер Тибета высмеял Трампа в телешоу 
    02:44 24.09.2016
    152Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    В Британии духовный лидер Тибета выступил на телешоу. Далай-лама показал свое отношение к кандидату в президенты от Республиканской партии США Дональду Трампу.
    Далай-Лама XIV
    День рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV
    04:41 06.07.2015
    314
    В понедельник отмечают День рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV - духовного лидера буддиcтов в регионах распространения тибетского буддизма. В этот день в храмах читают молитвы о долголетии Далай-ламы, обращаются к нему с наилучшими пожеланиями.
    Папа Римский Франциск во время визита в Турцию
    Папа Римский встретится с Далай-ламой
    09:06 20.01.2015
    118
    Папа Римский Франциск заявил, что у него уже назначена встреча с лидером тибетского буддизма Далай-ламой. Однако понтифик не назвал точной даты и заявил, что духовные лидеры находятся на связи.
    Далай-Лама XIV
    Далай-лама не верит в реальность Третьей мировой войны
    11:11 26.12.2014
    186
    Вместе с тем, он признал, что сегодня в межгосударственных отношениях ряда стран "действительно, ситуация очень непростая".
    Далай-Лама XIV
    Далай-лама призвал быть "разумными эгоистами"
    09:35 19.12.2014
    74
    Как отмечается, разумный эгоист - тот, кто понимает тесную взаимозависимость всех живых существ.
    Далай-лама в Москве
    Далай-лама призвал не делить мир на "своих" и "чужих"
    11:20 30.12.2013
    9680
    Далай-лама призвал все население планеты осознать, что будущее каждого человека зависит от общества в целом, и быть альтруистичнее - отказаться от эгоцентризма, не делить людей на "своих" и "чужих".
    Далай-лама в Москве
    Далай-лама назвал демократию лучшей формой правления
    13:46 23.12.2013
    22
    Демократия - лучшая форма правления, потому что при ней руководитель оказывается подотчетным народу и может быть снят, заявил Далай-лама XIV, отвечая на вопросы паломников.
    Далай-Лама XIV
    Далай-ламу в ходе визита в Мексику сопровождает актер Ричард Гир
    10:49 13.10.2013
    3
    Далай-лама Тензин Гьяцо в субботу в ходе визита в Мексику провел встречу с представителями католической веры, в ходе которой его сопровождал известный актер Ричард Гир.
    Далай-Лама XIV
    Далай-лама призвал решать сирийский конфликт с помощью переговоров
    14:50 09.09.2013
    10
    Лидер буддистов Тибета Далай-лама XIV, который находится с неофициальным визитом в Латвии, считает, что сирийский конфликт необходимо решать с помощью переговоров, а не оружия.
    Хакерская атака
    СМИ: хакеры взломали сайт Далай-Ламы на китайском языке
    10:33 13.08.2013
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    Хакеры атаковали сайт Далай-Ламы на китайском языке, распространяя через него компьютерные вирусы. R настоящему времени не удалось получить комментарии представителей Далай-Ламы.
    Далай-лама в Москве
    Одолеть коррупцию может лишь самодисциплина - Далай-лама
    09:34 29.12.2012
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    "Это единственный способ побороть коррупцию. Правоохранительные органы и другие учреждения одни с этой задачей не справятся", - заявил Далай-лама.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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