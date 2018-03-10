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    Associated Press

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Предполагаемая могила Виктора Януковича-младшего в Севастополе
    Фото предполагаемой могилы сына Януковича 
    10:13 24.03.2015
    5517Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Агентство Reuters разместило несколько фотографий могилы в Севастополе, выдвинув предположение, что именно там в понедельник похоронили сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Виктора.
    Полиция в Индии. Архивное фото
    В столкновениях между индуистами и мусульманами в Индии 3 человека сгорели
    03:35 19.01.2015
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    Глава администрации восточного штата Бихар Атул Прасад (Atul Prasad) сообщил, что противостояние началось в воскресенье, после того как тело пропавшего неделей ранее мальчика-индуса было найдено в деревне Сарайян.
    Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
    Андрей Стенин. Справка
    02:35 22.12.2014
    174Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    В понедельник специальному фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Андрею Стенину исполнилось бы 34 года.
    Израильская полиция расстреливает в упор корреспондентов АП резиновыми пулями. Видео
    Израильская полиция расстреливает в упор корреспондентов AP резиновыми пулями 
    11:27 28.10.2014
    115На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Во время съемки палестинских поселений двое фотографов агентства "Ассошиэйтид Пресс" были обстреляны полицией резиновыми пулями.
    Флаг Китая
    Страны Азии создали альтернативу ВБ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
    12:23 24.10.2014
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    Предложение о создании банка было сделано год назад президентом Китая Си Цзиньпином в ходе встречи стран АТР.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола. Архивное фото
    Австралия отправит $16 млн в Африку на борьбу с вирусом Эбола
    09:21 02.10.2014
    48Вирус Эбола шагает по планете
    Но высылать медицинский персонал в Африку австралийской правительство посчитало нецелесообразным.
    Ситуация в Сирии
    Более 30 курдских военных начали обучение в военной школе в Германии - СМИ
    23:28 28.09.2014
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    Германская армия начала обучение 32 представителей курдских военизированных формирований "пешмерга" в военной школе в Баварии, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальное представительство минобороны ФРГ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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