Глава администрации восточного штата Бихар Атул Прасад (Atul Prasad) сообщил, что противостояние началось в воскресенье, после того как тело пропавшего неделей ранее мальчика-индуса было найдено в деревне Сарайян.
Германская армия начала обучение 32 представителей курдских военизированных формирований "пешмерга" в военной школе в Баварии, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальное представительство минобороны ФРГ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".