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    Камбоджа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 67
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    Уличные барбершопы в Камбодже
    Путешественник показал, как мужчины следят за прическами в Камбодже 
    16:19 12.02.2018
    229
    Путешественник Роберт Гетцфрид показал, как следят за стилем и прическами мужчины Камбоджи. Как отмечается, в этой бедной стране люди живут прямо на улицах.
    Мужчина с крокодилом
    В Камбодже мужчина, перевозивший крокодила на мопеде, разозлил сеть
    14:20 18.12.2017
    632
    Мужчина беспечно перевозил крокодила сзади себя на мотоцикле. При этом у не маленькой рептилии не была завязана пасть.
    Зоозащитники в шоке! В Камбодже выращивают свиней-мутантов 
    16:46 11.10.2017
    1691
    По словам зоозащитников, такой вид свиней - это результат использования гормонов, стероидов и генетических вмешательств. Сообщается, что по достижении определенной формы свиней отправляют на убой.
    Появился трейлер фильма Джоли о коммунистах
    Опубликован трейлер фильма Джоли о геноциде в Камбодже 
    15:39 03.08.2017
    245
    На YouTube-канале Netflix появился трейлер нового фильма актрисы и режиссера Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца".
    Джоли в Камбодже накормила своих детей пауками и скорпионами. Видео
    Джоли накормила своих детей скорпионами и пауками в Камбодже 
    13:58 21.02.2017
    257
    Голливудская актриса Анджелина Джоли на отдыхе в Камбодже приготовила вместе с детьми местный деликатес - жареных на сковороде тарантулов и скорпионов.
    Джоли раскрыли детали развода с Питтом
    Джоли раскрыла детали развода с Питтом 
    20:26 20.02.2017
    908
    Известная 41-летняя актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала свое решение о разводе, сообщает Jetsetter со ссылкой на телеканал ВВС.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Столкновение грузовиков в Камбодже: 5 погибли, ранены 68 человек
    08:59 12.01.2016
    12
    Инцидент произошел в округе Конг Писей в западной провинции Кампонгспы во вторник около 6.00 по местному времени (2.00 мск), когда два грузовика по невыясненной пока причине столкнулись на шоссе.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Четыре человека погибли при столкновении грузовиков в Камбодже
    07:13 12.01.2016
    24
    Инцидент произошел в округе Конг Писей в западной провинции Кампонгспы во вторник около 6.00 по местному времени, когда два грузовика по невыясненной пока причине столкнулись на шоссе.
    Пострадавший
    Общее число погибших от отравления рисовым вином в Камбодже возросло до 19
    14:25 13.12.2015
    36
    Среди 19 погибших были и шесть человек, смерть которых ранее связывали с отравлением собачьим мясом. Результаты повторных проверок не подтвердили эту версию, отмечает агентство.
    Врач. Архивное фото
    Два человека погибли из-за отравления рисовым вином в Камбодже
    08:21 23.11.2015
    102
    Власти изучают пробы вина, которое употребляли жители деревни. По словам Чхоеуна, медики предполагают, что в вине "содержалась высокая доля этанола".
    Военнослужащие и техника армии США. Архивное фото
    Склады сил быстрого развертывания США могут разместить в Камбодже
    05:59 07.06.2015
    73
    Как пишут СМИ, кроме Камбоджи, США рассматривают возможность размещения новых складов сил быстрого развертывания в Бангладеш, Малайзии и Вьетнаме. Подобные склады в Юго-Восточной Азии уже существуют в Таиланде и на Филиппинах.
    ДТП в Камбодже
    В Камбодже из-за столкновения грузовика с автобусом погибли более 20 человек
    07:58 19.05.2015
    98
    Согласно данным, грузовик перевозил рабочих с местной текстильной фабрики, а автобус направлялся из Вьетнама в столицу Камбоджи Пномпень.
    Николай Княжицкий. Архивное фото
    Делегация в Лионе обсудит вопрос выдачи Княжицкого Интерполу - МВД
    16:52 23.03.2015
    181
    Управление МВД Украины в Киеве сообщило, что сам Княжицкий подал заявление в милицию по поводу угроз и давления на него со стороны иностранных спецслужб.
    Николай Княжицкий. Архивное фото
    Интерпол объявил Княжицкого в розыск по требованию Камбоджи
    13:50 23.03.2015
    956
    Нардеп разыскивается за изнасилование по запросу Камбоджи. Сам Николай Княжицкий заявил, что дело против него в Камбодже сфальсифицировали, и он намерен это доказать.
    В юго-восточной Азии встречают Новый год по лунному календарю
    В юго-восточной Азии встречают Новый год по лунному календарю 
    16:50 19.02.2015
    199
    В странах Юго-восточной Азии отмечают наступление Нового года по лунному календарю. Всего в мире праздник отметили более миллиарда человек. Год Овцы встретили ярмарками, службами в храмах и фейерверками.
    Ребенок-патриот. Архивное фото
    Детки в патриотической клетке. Сомалийский сценарий для Украины
    13:24 12.12.2014
    1058Резкое обострение криминальной обстановки в Украине.
    Игры "украинских патриотов" стают все самоубийственней. Они вторгаются в сферу формирования личностей молодых украинцев, стремясь превратить школьников в террористов.
    Флаг Китая
    Страны Азии создали альтернативу ВБ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
    12:23 24.10.2014
    237
    Предложение о создании банка было сделано год назад президентом Китая Си Цзиньпином в ходе встречи стран АТР.
    Серверы. Архив
    Камбоджийских хакеров заставят работать на МВД страны
    11:35 01.10.2014
    382
    Хакеры провели в тюрьме Пномпеня пять месяцев после того, как взломали 30 сайтов, принадлежащих правительству и частным лицам.
    Сергей Полонский
    Российский бизнесмен Полонский пока не получил гражданство в Камбодже
    10:10 28.04.2014
    12
    Находящийся в Камбодже российский бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый по делу об обмане дольщиков двух жилых комплексов в Москве, пока не получил камбоджийское гражданство.
    Сергей Полонский
    Верховный суд Камбоджи отказал в экстрадиции Полонского в РФ
    10:11 25.04.2014
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    Верховный суд Камбоджи в пятницу отклонил требование России об экстрадиции бизнесмена Сергея Полонского, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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    Уличные барбершопы в Камбодже
    Путешественник показал, как мужчины следят за прическами в Камбодже 
    16:19 12.02.2018
    229
    Путешественник Роберт Гетцфрид показал, как следят за стилем и прическами мужчины Камбоджи. Как отмечается, в этой бедной стране люди живут прямо на улицах.
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