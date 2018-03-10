Как пишут СМИ, кроме Камбоджи, США рассматривают возможность размещения новых складов сил быстрого развертывания в Бангладеш, Малайзии и Вьетнаме. Подобные склады в Юго-Восточной Азии уже существуют в Таиланде и на Филиппинах.
В странах Юго-восточной Азии отмечают наступление Нового года по лунному календарю. Всего в мире праздник отметили более миллиарда человек. Год Овцы встретили ярмарками, службами в храмах и фейерверками.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В странах Юго-восточной Азии отмечают наступление Нового года по лунному календарю. Всего в мире праздник отметили более миллиарда человек. Год Овцы встретили ярмарками, службами в храмах и фейерверками.