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    Лион

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Праздник света в Лионе
    Лион отмечает чудесное спасение от эпидемии в Средневековье 
    14:50 08.12.2017
    156
    По легенде Лион счастливо избежал свирепствовавшей во всей Франции чумы, обратившись о милости к Деве Марии. С тех пор, чудесное спасение города отмечается масштабным праздником иллюминации.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    СМИ узнали о встрече Авакова с Коломойским во Франции
    15:26 06.12.2017
    1863Политический кризис: страна в тупике
    По данным одного из украинских изданий, встреча министра внутренних дел и олигарха состоялась в середине ноября, когда Аваков находился во Франции с официальным визитом.
    Лига Европы. Матч Лион - Аякс
    "Аякс" крупно проиграл "Лиону", но вышел в финал Лиги Европы
    00:50 12.05.2017
    175
    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Лионе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом матче, который прошел в Амстердаме 3 мая, победу одержал "Аякс" со счетом 4:1.
    Драка перед матчем Лион - Бешикташ
    УЕФА открыл дела против "Лиона" и "Бешикташа" после побоища фанатов
    00:51 15.04.2017
    70
    В отношении "Лиона" открыто дело в связи с использованием болельщиками фейерверков, блокированием лестничных пролетов, плохой организацией встречи и выходом фанатов на поле.
    Столкновения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    "Лион" выступил за ответный матч с "Бешикташем" без зрителей
    09:14 14.04.2017
    156
    С соответствующим призывом к УЕФА обратился президент французского клуба Жан-Мишель Ола. Он сомневается, что получится "обеспечить безопасность на игре – либо без зрителей, либо на нейтральном поле".
    Столкновения между болельщиками Лиона и Бешикташа
    Нефутбольное побоище. Беспорядки перед матчем "Лион" - "Бешикташ" 
    04:55 14.04.2017
    228
    Перед началом игры на поле появилось большое количество болельщиков "Лиона", покинувших трибуны из-за пиротехники, запускаемой фанатами турецкого клуба с верхних ярусов трибун.
    Игроки Лиона празднуют победу над Бешикташем
    Скандальный матч: "Лион" победил "Бешикташ" в 1/4 финала Лиги Европы
    00:58 14.04.2017
    124
    Игра, прошедшая в четверг в Лионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Матч начался с 45-минутной задержкой из-за массовых беспорядков на стадионе.
    Фестиваль светоинсталяций в Лионе
    Лион. Крупнейший в Европе фестиваль уличной иллюминации
    14:45 10.12.2016
    175
    Улицы Лиона в четверг и пятницу до позднего вечера до отказа заполнены людьми, практически на каждом углу происходит что-то интересное, повсюду торгуют глинтвейном и уличной едой.
    Франция: Праздник света в Лионе
    Красочный фестиваль света во Франции 
    08:18 10.12.2016
    95
    В четверг во французском Лионе начался Праздник света. В этом году он продлится лишь три дня и пройдет только в центре города. Но в прошлом году он был и вовсе отменен после терактов в Париже.
    Массовая драка английских и французских фанатов в Лионе. Видео
    Массовая драка английских и французских фанатов в Лионе 
    13:25 20.06.2016
    795В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    В Лионе подрались фанаты английской и французской сборных. Две толпы встретились на городской улочке, и после непродолжительной словесной перепалки болельщики начали бросать друг в друга стулья из ближайшего кафе и бутылки.
    Матч Украина - Северная Ирландия
    На матче между Украиной и Северной Ирландией умер болельщик
    22:16 16.06.2016
    1857EURO-2016: победа Португалии
    По неофициальным данным, он болел за команду Северной Ирландии. Причиной смерти 64-летнего болельщика стал сердечный приступ. Он скончался прямо на трибуне.
    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Бельгии и Италии
    EURO-2016: как итальянцы выиграли у бельгийцев 
    05:21 14.06.2016
    274В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Сборная Италии по футболу одержала победу над командой Бельгии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции. В следующем туре итальянцы 17 июня сыграют со шведами, а бельгийцы днем позже встретятся с ирландцами.
    Италия-Бельгия на EURO-2016: лучше моменты матча. Видео
    Италия-Бельгия на EURO-2016: лучшие моменты матча 
    03:31 14.06.2016
    839EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Италии по футболу одержала победу над командой Бельгии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции. Матч завершился со счетом 2:0.
    Теракт в Париже
    Пять человек задержаны в Лионе по делу о терактах, изъято оружие
    10:06 16.11.2015
    101Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Всего в Лионе и окрестностях в ночь на понедельник прошло 13 обысков. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ходе них гранатомет, бронежилеты, множество пистолетов и один автомат типа "Калашников".
    Николай Княжицкий. Архивное фото
    Делегация в Лионе обсудит вопрос выдачи Княжицкого Интерполу - МВД
    16:52 23.03.2015
    181
    Управление МВД Украины в Киеве сообщило, что сам Княжицкий подал заявление в милицию по поводу угроз и давления на него со стороны иностранных спецслужб.
    Теракт в Париже
    Манифестации во Франции собрали 100 тыс человек, 35 тыс в Париже
    22:14 07.01.2015
    196Франция: террор нарастает
    В Ренне в манифестации участвуют от 13 до 15 тысяч человек, от 10 до 15 тысяч человек - в Лионе, в Тулузе - около 10 тысяч человек, в Старом порту Марселя собралось семь тысяч человек, пять тысяч вышли на улицы в Бордо.
    Доллары США. Архивное фото
    В США в 2014 году появилось еще 27 миллиардеров - СМИ
    10:17 02.10.2014
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    Cамая молодая женщина-миллиардер по версии Forbes - Элизабет Холмс, ей всего 30 лет, но девушка уже заработала 4,5 миллиарда долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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