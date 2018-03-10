В Лионе подрались фанаты английской и французской сборных. Две толпы встретились на городской улочке, и после непродолжительной словесной перепалки болельщики начали бросать друг в друга стулья из ближайшего кафе и бутылки.
Сборная Италии по футболу одержала победу над командой Бельгии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции. В следующем туре итальянцы 17 июня сыграют со шведами, а бельгийцы днем позже встретятся с ирландцами.
Всего в Лионе и окрестностях в ночь на понедельник прошло 13 обысков. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ходе них гранатомет, бронежилеты, множество пистолетов и один автомат типа "Калашников".
В Ренне в манифестации участвуют от 13 до 15 тысяч человек, от 10 до 15 тысяч человек - в Лионе, в Тулузе - около 10 тысяч человек, в Старом порту Марселя собралось семь тысяч человек, пять тысяч вышли на улицы в Бордо.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".