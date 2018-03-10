Саммит "Большой Семерки" поручил Еврокомиссии провести в июле встречу по координации донорской помощи Украине, сказал глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на пресс-конференции в четверг после саммита "Большой семерки".
Военная помощь США Украине составила с начала марта по начало июня 23 миллиона долларов, сообщил в среду Белый дом. Президент Обама одобрил выделение более чем 23 миллионов долларов в виде дополнительной оборонной поддержки.
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Елизавета Глинка заявила, что в "Донецкой республике" при увеличении числа раненых медикаментов хватит на три-четыре дня.
Красный Крест России выделит 1,977 млн долларов республике Крым и Севастополю, большая часть этих средств пойдет на содержание беженцев из Украины, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя совета министров Крыма Сергей Донич.
США увеличили размер финансовой помощи оборонному сектору Украины в два раза, до 18 миллионов долларов, сообщил на брифинге в понедельник помощник министра США по международной безопасности Дерек Шолли.
Казначейство (министерство финансов) Великобритании выступило против предложения Еврокомиссии увеличить взносы стран-членов ЕС для покрытия расходов на программы поддержки экономического роста и помощи Украине.
Международный фонд славянской письменности и культуры выступил с инициативой создать общественный координационный совет для оказания помощи жителям самопровозглашенных "ДНР" м "ЛНР", говорится в распространенном сообщении фонда.
Общественная палата совместно с известными правозащитными организациями создают комитет по оказанию гуманитарной помощи юго-восточным районам Украины, рассказал член Общественной палаты Максим Григорьев.
ОБСЕ предпринимает усилия, чтобы встретиться с задержанными журналистами LifeNews, Красный крест также присоединился к решению вопроса их освобождения, заявили РИА Новости представители двух этих организаций.
Украина рассчитывала получить от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов в три транша по 500 миллионов долларов, причем первый уже в мае, а следующие два - в октябре 2014 года и январе-феврале 2015 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".