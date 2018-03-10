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    Помощь (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Жители города Славянска
    ОП РФ будет координировать предложения о помощи беженцам из Украины
    17:40 05.06.2014
    403Спецоперация на востоке Украины
    Общественная палата РФ займется координацией предложений о помощи беженцам из Украины, поступающих от россиян, сообщил РИА Новости первый замсекретаря палаты Владислав Гриб.
    Саммит стран G7 в Брюсселе - Жозе Мануэл Баррозу
    G7 поручил ЕК провести встречу по координации помощи Украине - Баррозу
    16:24 05.06.2014
    69Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Саммит "Большой Семерки" поручил Еврокомиссии провести в июле встречу по координации донорской помощи Украине, сказал глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на пресс-конференции в четверг после саммита "Большой семерки".
    Доллары США
    С начала марта Украина получила от США военную помощь на $23 млн
    20:21 04.06.2014
    143Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Военная помощь США Украине составила с начала марта по начало июня 23 миллиона долларов, сообщил в среду Белый дом. Президент Обама одобрил выделение более чем 23 миллионов долларов в виде дополнительной оборонной поддержки.
    Эксперт РФ: медикаментов в больницах Донецка хватит на 3-4 дня
    17:37 04.06.2014
    87Спецоперация на востоке Украины
    Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Елизавета Глинка заявила, что в "Донецкой республике" при увеличении числа раненых медикаментов хватит на три-четыре дня.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    Международный Красный Крест договаривается о доставке помощи в Донецк
    17:08 04.06.2014
    364Спецоперация на востоке Украины
    Представители международного комитета Красного Креста в Донецке собирают информацию о нуждах граждан и договариваются о безопасных путях доставки помощи.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    Красный Крест РФ выделит Крыму почти $2 млн на содержание беженцев
    14:21 04.06.2014
    140Присоединение Крыма к РФ
    Красный Крест России выделит 1,977 млн долларов республике Крым и Севастополю, большая часть этих средств пойдет на содержание беженцев из Украины, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя совета министров Крыма Сергей Донич.
    Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
    Расмуссен: главы МИД стран НАТО согласуют пакет мер помощи Украине
    21:38 03.06.2014
    219Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Главы МИД стран НАТО согласуют пакет мер помощи Украине к концу июня, сообщил во вторник генсек альянса Андерс Фог Расмуссен по итогам ряда заседаний министров обороны стран НАТО.
    Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, архивное фото
    Минобороны: Украина получает нелетальную помощь от стран-членов НАТО
    19:17 03.06.2014
    2768Спецоперация на востоке Украины
    Украина получает от стран-членов НАТО только оружие несмертельного действия (нелетальное оружие), заявил и.о. главы украинского оборонного ведомства Михаил Коваль.
    Владимир Путин
    Путин даст поручения о помощи беженцам с юго-востока Украины
    16:08 03.06.2014
    246Спецоперация на востоке Украины
    Президент РФ Владимир Путин намерен дать поручения своей администрации и правительству об оказании помощи беженцам из юго-восточных областей Украины и жителям Крыма.
    Помощник министра обороны США Дерек Шолле в Киеве
    США увеличили финпомощь оборонному сектору Украины в 2 раза
    17:50 02.06.2014
    58Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    США увеличили размер финансовой помощи оборонному сектору Украины в два раза, до 18 миллионов долларов, сообщил на брифинге в понедельник помощник министра США по международной безопасности Дерек Шолли.
    Доллары
    Украина получила от Всемирного банка $750 млн
    19:08 29.05.2014
    26Экономика Украины
    Украина получила в четверг от Всемирного банка 750 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства финансов.
    Британский флаг
    Британия не хочет увеличивать свои взносы в ЕС ради помощи Украине
    15:12 29.05.2014
    47Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Казначейство (министерство финансов) Великобритании выступило против предложения Еврокомиссии увеличить взносы стран-членов ЕС для покрытия расходов на программы поддержки экономического роста и помощи Украине.
    Ситуация в Донецке
    РФ направила Киеву ноту о готовности оказать гумпомощь востоку Украины
    16:26 28.05.2014
    16Спецоперация на востоке Украины
    Россия готова оказать востоку Украины гуманитарную помощь и предлагает Киеву обеспечить ее срочную доставку, говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в среду.
    Ситуация в Донецке
    Фонд славянской письменности создал совет для помощи "ДНР" и "ЛНР"
    23:40 27.05.2014
    50Восстановление Славянска
    Международный фонд славянской письменности и культуры выступил с инициативой создать общественный координационный совет для оказания помощи жителям самопровозглашенных "ДНР" м "ЛНР", говорится в распространенном сообщении фонда.
    Сергей Аксенов
    Аксенов: в Крыму помощь получат более 100 беженцев из Украины
    12:30 27.05.2014
    83Присоединение Крыма к РФ
    Власти Крыма готовы оказать гуманитарную и финансовую помощь беженцам из Украины, которые находятся на территории республики, на сегодня их насчитывается более 100, сообщил врио главы республики.
    Ситуация в Донецке - разгрузка гуманитарной помощи из РФ
    СМИ: в РФ создают комитет гуманитарной помощи юго-востоку Украины
    01:46 26.05.2014
    63Отношения Украины и России
    Общественная палата совместно с известными правозащитными организациями создают комитет по оказанию гуманитарной помощи юго-восточным районам Украины, рассказал член Общественной палаты Максим Григорьев.
    Акция в поддержку задержанных в Украине журналистов СМИ РФ
    ОБСЕ и Красный крест хотят помочь освободить журналистов LifeNews
    14:00 23.05.2014
    17Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    ОБСЕ предпринимает усилия, чтобы встретиться с задержанными журналистами LifeNews, Красный крест также присоединился к решению вопроса их освобождения, заявили РИА Новости представители двух этих организаций.
    Гривны
    Кабмин начал выплачивать помощь семьям погибших на Майдане
    11:06 23.05.2014
    40Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Кабмин начал выплачивать денежную помощь семьям погибших в ходе массовых акций "евромайдана", сообщает в пятницу пресс-служба министерства социальной политики Украины.
    Доллары США
    Совет Всемирного банка одобрил пакет финпомощи Украине в $1,5 млрд
    21:00 22.05.2014
    17Экономика Украины
    Украина рассчитывала получить от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов в три транша по 500 миллионов долларов, причем первый уже в мае, а следующие два - в октябре 2014 года и январе-феврале 2015 года.
    Панихида по погибшим в Славянске
    Фонд Ахметова объявил об оказании помощи семьям Донецкой области
    20:04 22.05.2014
    81Спецоперация на востоке Украины
    Фонд украинского олигарха Рината Ахметова объявил об оказании помощи семьям из Славянска, Краматорска, Дружковки и Красного Лимана, сообщается на сайте фонда.
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