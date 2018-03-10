Солдаты, призванные на срочную службу в армии в весенне-летний призыв в 2014 году, не будут участвовать в спецоперации силовиков в восточных областях Украины, заявил в четверг и.о. министра обороны Михаил Коваль.
В связи с обстрелом Славянска, председатель синодального информационного отдела Владимир Легойда напомнил о призыве к миру, обращенный патриархом Кириллом к победившему на выборах президента Украины Петру Порошенко.
Ринат Ахметов сообщил, что мирную акцию протеста в Мариуполе хотели расстрелять представители "ДНР". В ответ на агрессию он сказал, что не знает, что такое "ДНР", и призвал своих рабочих ко всеобщей забастовке.
Власти считают, что требование металлургической компании "Метинвест" Рината Ахметова прекратить применение силы в Донбассе не способствует урегулированию ситуации в регионе, заявил и.о. главы администрации президента Сергей Пашинский.
Глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер во вторник призвал конфликтующие стороны в Украине заключить перемирие в день проведения президентских выборов в стране, запланированных на 25 мая, сообщает агентство Франс Пресс.
Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский) выступил с обращением к духовенству УПЦ МП с призывом приложить усилия, чтобы прекратить эскалацию конфликта в стране.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин предложил в пятницу Совету Безопасности ООН выступить с заявлением и призвать к прекращению насилия на востоке Украины, в том числе не применять там вооруженные силы.
Олег Царев, заявивший о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в Украине, призывает европейские страны оказать политическое давление на действующие украинские власти, чтобы остановить кровопролитие в Славянске.
Призыв в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования проведут в мае-июле, следует из опубликованного в четверг указа и.о. президента Украины Александра Турчинова о мерах по повышению обороноспособности государства.
Президент России Владимир Путин в среду обсудил по телефону с премьером Италии Маттео Ренци ситуацию в Украине, подчеркнув необходимость соблюдения всеми сторонами женевских договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля.
Ополченцы Луганска призвали жителей области во вторник выйти на массовые митинги в каждом городе, чтобы "услышать ответ" на ультиматум, выдвинутый новым властям в Киеве. Текст соответствующего обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".