наверх
10.03.201811:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Призыв (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Глава Минобороны Украины Михаил Коваль
    Призывники весны-2014 не будут участвовать в спецоперации - Коваль
    16:37 05.06.2014
    1904Спецоперация на востоке Украины
    Солдаты, призванные на срочную службу в армии в весенне-летний призыв в 2014 году, не будут участвовать в спецоперации силовиков в восточных областях Украины, заявил в четверг и.о. министра обороны Михаил Коваль.
    Отправка призывников в армию
    Минобороны обещает не направлять призывников на Восток, где идет АТО
    11:36 30.05.2014
    49Спецоперация на востоке Украины
    Минобороны обещает не направлять призывников на восток страны, где проходит спецоперация, до прохождения полугодовой военной подготовки.
    Руководитель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда.
    РПЦ вновь призывает власти Украины к миру - Легойда
    17:00 28.05.2014
    11Спецоперация на востоке Украины
    В связи с обстрелом Славянска, председатель синодального информационного отдела Владимир Легойда напомнил о призыве к миру, обращенный патриархом Кириллом к победившему на выборах президента Украины Петру Порошенко.
    Директор департамента информполитики МИД Украины Евгений Перебийнис
    Киев призывает РФ усилить контроль на совместной границе - МИД
    16:38 28.05.2014
    4Спецоперация на востоке Украины
    Киев призывает Москву усилить контроль на российско-украинской границе, сказал на брифинге в среду глава департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис.
    Флаг Евросоюза
    Страны ЕС призывают РФ сотрудничать с президентом Украины - коммюнике
    06:31 28.05.2014
    15Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Лидеры стран ЕС призывают РФ сотрудничать с избранным президентом Украины, говорится в совместном заявлении глав государств и правительств ЕС по итогам неформального ужина.
    Арсений Яценюк
    Яценюк: Киев призывает созвать заседание СБ ООН по ситуации в Украине
    12:59 22.05.2014
    14Спецоперация на востоке Украины
    Власти Украины призывают срочно созвать заседание Совета безопасности ООН по поводу ситуации в Украине, заявил премьер Арсений Яценюк в ходе посещения воинской части недалеко от Киева в четверг.
    Ахметов заявил, что не знает, что такое ДНР и призвал к забастовке
    Ахметов не знает, что такое "ДНР", и призвал к забастовке 
    10:54 20.05.2014
    173Референдум на востоке Украины
    Ринат Ахметов сообщил, что мирную акцию протеста в Мариуполе хотели расстрелять представители "ДНР". В ответ на агрессию он сказал, что не знает, что такое "ДНР", и призвал своих рабочих ко всеобщей забастовке.
    Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
    РФ и КНР призывают все регионы Украины вступить в диалог
    09:26 20.05.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Россия и Китай призывают все регионы и общественно-политические группы Украины вступить в диалог, говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая, принятом по итогам их переговоров в Шанхае.
    Ринат Ахметов
    Ахметов призвал рабочих выйти на забастовку в поддержку мира - СМИ
    06:22 20.05.2014
    15Спецоперация на востоке Украины
    Бизнесмен Ринат Ахметов, владелец компании System Capital Management, призвал своих рабочих на Донбассе выйти на предупредительную забастовку в поддержку мира, сообщает "Украинская правда".
    Александр Турчинов
    Турчинов призвал жителей Востока поддержать проведение спецоперации
    11:51 16.05.2014
    16Спецоперация на востоке Украины
    Назначенный Верховной Радой и.о. президента Александр Турчинов призвал жителей Донецкой и Луганской областей поддержать проведение силовой спецоперации на востоке страны.
    И.о.главы администрации и.о.президента Украины Сергей Пашинский
    АП: призыв Ахметова отвести войска от Донбасса не урегулирует ситуацию
    15:02 11.05.2014
    20Спецоперация на востоке Украины
    Власти считают, что требование металлургической компании "Метинвест" Рината Ахметова прекратить применение силы в Донбассе не способствует урегулированию ситуации в регионе, заявил и.о. главы администрации президента Сергей Пашинский.
    Дидье Буркхальтер
    Глава ОБСЕ призвал к перемирию в Украине в день выборов 25 мая
    17:50 06.05.2014
    3Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер во вторник призвал конфликтующие стороны в Украине заключить перемирие в день проведения президентских выборов в стране, запланированных на 25 мая, сообщает агентство Франс Пресс.
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе
    Митрополит призывает духовенство помочь остановить кровопролитие
    11:01 05.05.2014
    16Столкновения в Одессе
    Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский) выступил с обращением к духовенству УПЦ МП с призывом приложить усилия, чтобы прекратить эскалацию конфликта в стране.
    Архивное фото. Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин
    РФ предложила СБ ООН призвать к прекращению насилия на востоке Украины
    21:16 02.05.2014
    24Майский штурм Славянска
    Постпред России при ООН Виталий Чуркин предложил в пятницу Совету Безопасности ООН выступить с заявлением и призвать к прекращению насилия на востоке Украины, в том числе не применять там вооруженные силы.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Глава ООН призвал к сдержанности на востоке Украины
    20:14 02.05.2014
    20Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обеспокоен ситуацией на востоке Украины и призывает все стороны к сдержанности
    Олег Царев
    Царев просит страны Европы оказать политдавление на Киев
    13:17 02.05.2014
    6
    Олег Царев, заявивший о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в Украине, призывает европейские страны оказать политическое давление на действующие украинские власти, чтобы остановить кровопролитие в Славянске.
    Работа призывного пункта. Архивное фото
    Призыв в армию возобновят в мае-июле этого года - указ
    19:48 01.05.2014
    448Спецоперация на востоке Украины
    Призыв в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования проведут в мае-июле, следует из опубликованного в четверг указа и.о. президента Украины Александра Турчинова о мерах по повышению обороноспособности государства.
    Прямая линия с Владимиром Путиным
    Путин и премьер Италии призвали к соблюдению женевских договоренностей
    17:21 30.04.2014
    8Женевские переговоры по ситуации в Украине
    Президент России Владимир Путин в среду обсудил по телефону с премьером Италии Маттео Ренци ситуацию в Украине, подчеркнув необходимость соблюдения всеми сторонами женевских договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля.
    Олег Царев
    Царев призвал других кандидатов, представляющих Восток, выйти из гонки
    17:59 29.04.2014
    3Предвыборная гонка в Украине
    Лидер общественного движения "Юго-Восток" Олег Царев, который снял свою кандидатуру с выборов президента Украины, призвал и других кандидатов, представляющих регион, выйти из президентской гонки.
    Ситуация в Луганске
    Ополченцы Луганска призывают жителей во вторник выйти на митинги
    14:26 28.04.2014
    6Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Ополченцы Луганска призвали жителей области во вторник выйти на массовые митинги в каждом городе, чтобы "услышать ответ" на ультиматум, выдвинутый новым властям в Киеве. Текст соответствующего обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги