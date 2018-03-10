Американская певица Мадонна снялась в короткометражном феминистском фильме под названием 'Her story', что в переводе с английского "Ее история". Ролик появился на канале поп-дивы по случаю Международного женского дня.
Мадонна в своей победной речи затронула ряд проблем, среди которых сексизм и мужской шовинизм, а также борьба с ВИЧ. Певица победила в номинации "Женщина года" за значительный вклад в музыкальную индустрию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".