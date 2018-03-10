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    Мадонна Чикконе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Наряд Мадонны на церемонии вручения Оскара-2018
    Мадонна порадовала поклонников откровенным прозрачным нарядом
    05:00 06.03.2018
    1308
    Поп-дива пришла на церемонию "Оскара-2018" в пиджаке в полоску, одетом поверх прозрачного корсета с кружевной вставкой на пикантных местах.
    Певица Мадонна. Архивное фото
    Мадонна полностью разделась
    17:20 26.01.2018
    3518
    Поп-королева поделилась с Instagram-подписчиками новым снимком - Мадонна прикрывается сумкой Louis Vuitton, на которой изображена "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.
    Певица и актриса Мадонна
    Мадонна переезжает жить в Португалию
    18:30 01.09.2017
    297
    По данным СМИ, пока артистка живет в отеле Лиссабона,но уже имеет там недвижимость. Певица приобрела дом периода XIX века в селе Синтра, который находится в 30 километрах от столицы Португалии.
    Певица Мадонна. Архивное фото
    Мадонна согласилась на компенсацию за вторжение в личную жизнь
    15:48 27.07.2017
    150
    В СМИ была обнародована информация еще до официального подтверждения усыновления девочек из Малави Мадонной о их именах, возрасте и расе.
    Певица Мадонна. Архивное фото
    Суд Манхеттена отменил аукцион личных вещей Мадонны
    10:12 19.07.2017
    132
    Певица обратилась в суд с требованием к аукционному дому Gotta Have It! Collectibles отменить торги, запланированные на 19 июля, на которых должны были быть представлены ее личные вещи.
    Мадонна снялась в короткометражке о феминизме
    Мадонна снялась в короткометражке о феминизме 
    14:44 10.03.2017
    80
    Американская певица Мадонна снялась в короткометражном феминистском фильме под названием 'Her story', что в переводе с английского "Ее история". Ролик появился на канале поп-дивы по случаю Международного женского дня.
    Мадонна похвасталась талантами своих удочеренных близняшек. Видео
    Мадонна похвасталась талантами своих удочеренных близняшек 
    16:40 06.03.2017
    176
    В понедельник в интернете появилось видео, на котором удочеренные близняшки поп-певицы Мадонны демонстрируют свои музыкальные способности, "играя" на синтезаторе.
    Певица и актриса Мадонна
    Мадонна показала удочеренных девочек-близняшек из Малави
    04:59 09.02.2017
    456
    Американская певица Мадонна сообщила, что завершила процесс удочерения сестер-близняшек из Малави. Также она опубликовала фотографию с девочками.
    Певица и актриса Мадонна
    Мадонна усыновит близнецов из Малави
    17:54 08.02.2017
    55
    Официальные представители 58-летней певицы сообщили, что органы опеки дали согласие на усыновление девочек-близнецов, потерявших мать при рождении.
    Мадонне разрешили усыновить двойняшек из Малави
    Суд Малави разрешил Мадонне удочерить двойняшек 
    23:57 07.02.2017
    74
    Верховный суд Малави разрешил американской певице Мадонне усыновить еще двоих детей из этой африканской страны. Точнее – удочерить, речь идет о двух девочках-близнецах.
    Певица и актриса Мадонна
    Мадонна не будет усыновлять детей из Малави
    21:28 25.01.2017
    255
    Певица и актриса Мадонна сообщила, что находится в Малави для того, чтобы проверить детскую больницу в Блантире и другие проекты своей благотворительной организации Raising Malawi.
    Певица Мадонна. Архивное фото
    Член команды Трампа призвал арестовать Мадонну
    23:55 23.01.2017
    387Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич считает, что поведение поп-певицы в ходе протестов - "это новый левый фашизм". По его мнению, Мадонну следует арестовать.
    Мадонна. Архивное фото
    Ругательные слова в адрес Трампа вырвали из контекста - Мадонна
    00:45 23.01.2017
    401Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам певицы Мадонны, она не пропагандирует насилие, и люди должны слушать ее речь "в полном объеме, а не одну фразу, грубо вырванную из контекста".
    Певица и актриса Мадонна
    CNN отключил из эфира Мадонну за нецензурную лексику в адрес Трампа
    22:39 21.01.2017
    798Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Согласно информации, в ходе дальнейшего выступления Мадонна спела свою песню Express Yourself. В песне она также изменила текст на ругательства в адрес Трампа.
    Мадонна
    Мадонна получила награду "Женщина года" по версии журнала Billboard
    03:58 10.12.2016
    88
    Мадонна в своей победной речи затронула ряд проблем, среди которых сексизм и мужской шовинизм, а также борьба с ВИЧ. Певица победила в номинации "Женщина года" за значительный вклад в музыкальную индустрию.
    Элвис Пресли. Фото 1966 года
    Покойный Элвис Пресли побил рекорд Мадонны
    18:55 29.10.2016
    157
    Музыкант посмертно установил новый рекорд по количеству альбомов номер один среди выступающих сольно артистов. Диск "The Wonder Of You" стал 13-м альбомом Пресли, возглавившим британские чарты.
    Певица и актриса Мадонна
    Мадонна "спелась" с Хиллари Клинтон
    15:28 21.10.2016
    197
    Популярная певица Мадонна, выступая со сцены в Нью-Йорке перед выходом комедиантки Эми Шумер, обратилась к залу с экстравагантным предложением в случае голосования за Хиллари Клинтон.
    Певица и актриса Мадонна. Архивное фото
    Мадонна стала "Женщиной года" по версии журнала Billboard
    17:58 15.10.2016
    115
    Согласно информации, награда певице будет вручаться на одиннадцатой ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в декабре в Нью-Йорке.
    Певица и актриса Мадонна
    Мадонна перепутала флаги Израиля и Аргентины в посте о смерти Переса
    17:56 29.09.2016
    163Смерть Шимона Переса
    Американская певица Мадонна опубликовала совместное фото с покойный экс-президентом Израиля Шимоном Пересом и эмодзи, изображающим флаг Аргентины.
    Мадонна отметила свое 58-летие на Кубе. Видео
    Мадонна отметила свое 58-летие на Кубе 
    08:55 17.08.2016
    390
    Днем Мадонну можно было увидеть в историческом центре Гаваны. Остановилась певица в пятизвездочной гостинице Гаваны. Самый дорогой номер стоит всего 700 долларов.
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    Наряд Мадонны на церемонии вручения Оскара-2018
    Мадонна порадовала поклонников откровенным прозрачным нарядом
    05:00 06.03.2018
    1308
    Поп-дива пришла на церемонию "Оскара-2018" в пиджаке в полоску, одетом поверх прозрачного корсета с кружевной вставкой на пикантных местах.
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