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    Greenpeace

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 89
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    АЭС Фламанвиль в департаменте Манш во Франции. Энергоблок 1
    Ядерные объекты Франции и Бельгии могут оказаться под ударом террористов
    17:31 12.10.2017
    185
    Все меры против терактов приняты. Но их суть являются военной тайной, и они не могут быть обнародованы по совершенно очевидным причинам, отмечает французский эксперт.
    Активисты Greenpeace штурмуют судно с автомобилями в Британии
    Активисты Greenpeace штурмуют судно с машинами Volkswagen в Британии 
    15:47 21.09.2017
    346
    Около 25 волонтеров на лодках и каяках окружили грузовое судно, пытаясь препятствовать его движению и разгрузке автомобилей. Некоторым из них удалось забраться по веревкам на корабль.
    Greenpeace развернули плакат, украшенный с республиканским лозунгом «Свобода, Равенство Братства» на Эйфелевой башне
    Greenpeace провел на Эйфелевой башне акцию против Ле Пен
    13:32 05.05.2017
    209Макрон - новый президент Франции
    Парижская полиция задержала утром в пятницу 12 активистов Greenpeace, повесивших на Эйфелевой башне баннер против кандидата в президенты Марин Ле Пен.
    Активист Greenpeace. Архивное фото
    Greenpeace обнародовал секретные документы о торговом соглашении США с ЕС
    21:42 02.05.2016
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    Офис торгового представителя США заявил в понедельник, что США не согласны с тем, как Greenpeace истолковывает ход торговых переговоров между США и ЕС.
    В Лондоне Greenpeace надела противогаз на статую адмирала Нельсона. Видео
    В Лондоне Greenpeace надела противогаз на статую адмирала Нельсона 
    05:04 19.04.2016
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    Полиция Лондона задержала четырех активистов Greenpeace, которые утром в понедельник надели противогазные маски на 17 городских статуй, в том числе на территории парламента, стремясь привлечь внимание к экологической проблеме британской столицы.
    Акция Greenpeace в Хельсинки против российского судна
    Активисты Greenpeace заблокировали вход в порт Хельсинки кораблю из РФ
    05:38 02.11.2015
    208
    Целью демонстрации активистов, которая прошла в воскресенье, было привлечь внимание к своему требованию о прекращении использования угля для получения тепла.
    Взрыв в Тяньцзине
    Greenpeace не исключает ЧП, подобных взрыву в Тяньцзине, в других городах
    07:58 22.08.2015
    155Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Подобные предприятия находятся в Шанхае, Нинбо, Циндао и в Гуанчжоу. Они занимаются импортом, экспортом, хранением и транспортировкой опасных химических веществ.
    Судно Гринпис
    Суд в США оштрафовал Greenpeace на $2,5 тыс
    07:09 31.07.2015
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    В четверг федеральный судья в Анкоридже на Аляске вынес решение в пользу нефтяного гиганта, оштрафовав экологов. При этом, если акция не прекратится, с 10 утра в пятницу штраф увеличится.
    Судно Гринпис
    Активисты Greenpeace блокируют в США следующее в Арктику судно Shell
    15:32 29.07.2015
    57
    В заявлении экологов говорится, что попыткам ледокола Fennica пройти под одним из городских мостов препятствуют более 20 человек, используя для этого навыки промышленного альпинизма.
    Наводнение. Архивное фото
    Шесть тысяч человек эвакуированы из-за наводнений в Аргентине
    06:47 06.03.2015
    48
    По данным спасательных служб, в результате непрекращающихся дождей погиб как минимум один человек, еще один считается пропавшим без вести.
    Мюнхенская конференция по безопасности
    Мюнхенская конференция по безопасности 
    14:10 07.02.2015
    453Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    В Мюнхене проходит второй день конференции по вопросам безопасности. В конференции принимают участие более 400 человек, среди них — 20 глав государств.
    Судно Гринпис
    Greenpeace выплатила залог за освобождение Arctic Sunrise
    01:20 26.11.2014
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    В ближайшее время состоится суд над 17 активистами организации.
    Судно Гринпис Арктик Санрайз. Архивное фото
    Власти Испании арестовали судно Artic Sunrise, принадлежащее Greenpeace
    20:45 18.11.2014
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    Активисты, прибывшие на Artic Sunrise к Канарским островам, попытались проникнуть на буровое судно Rowan Renaissance, чтобы помешать геологоразведочным работам концерна Repsol.
    Судно Гринпис
    Активисты Greenpeace пострадали в столкновении с катерами испанских ВМС
    22:54 15.11.2014
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    Как сообщает Greenpeace, военные моряки "несколько раз таранили их надувные лодки, в результате чего одна из активисток, итальянка по национальности, упала в воду, попала под винт одного из судов, получив два пореза и перелом".
    Судно Гринпис
    Greenpeace пытается предотвратить геологоразведочные работы у Канар
    17:37 15.11.2014
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    В субботу активисты Greenpeace, прибывшие на судне Artic Sunrise к Канарским островам в конце октября, попытались помещать началу геологоразведочных работ. К месту событий были направлены ВМС Испании.
    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    EDF сообщила о неизвестных беспилотниках над ядерными объектами Франции
    02:18 30.10.2014
    336
    По информации французской энергетической компании Electricite de France (EDF), это уже не первый инцидент с неизвестными беспилотниками.
    Гринпис
    "Гринпис" подал жалобу на испанское правительство в Еврокомиссию
    21:54 27.10.2014
    31
    В середине августа правительство Испании разрешило компании Repsol проводить работы недалеко от Канарских островов, против чего на протяжении последних лет активно выступали экологические организации, местные власти и жители.
    Судно Гринпис. Архивное фото
    Суд Нидерландов запретил Greenpeace мешать движению танкера "Газпрома"
    08:50 05.10.2014
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    Международная природоохранная организация Greenpeace будет оштрафована, если попытается помешать "Газпрому" доставлять нефть в порт Роттердама, сообщает издание Parool.
    Попугай
    Активист Greenpeace выпустил редких птиц из зоопарка в Аргентине
    07:00 14.08.2014
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    Молодой швейцарский активист Greenpeace выпустил на волю большое количество редких птиц, содержавшихся в одном из аргентинских зоопарков, сообщает аргентинское издание El Liberal.
    Хранилище радиоактивных отходов. Архивное фото
    Greenpeace: новые правила захоронения ядерных отходов в Британии - подкуп сообществ
    08:52 26.07.2014
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    Новый подход к захоронению ядерных отходов в Великобритании фактически является подкупом бедных местных сообществ, заявил РИА Новости представитель международной экологической организации Greenpeace Грэхам Томпсон.
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