Полиция Лондона задержала четырех активистов Greenpeace, которые утром в понедельник надели противогазные маски на 17 городских статуй, в том числе на территории парламента, стремясь привлечь внимание к экологической проблеме британской столицы.
Как сообщает Greenpeace, военные моряки "несколько раз таранили их надувные лодки, в результате чего одна из активисток, итальянка по национальности, упала в воду, попала под винт одного из судов, получив два пореза и перелом".
В середине августа правительство Испании разрешило компании Repsol проводить работы недалеко от Канарских островов, против чего на протяжении последних лет активно выступали экологические организации, местные власти и жители.
Новый подход к захоронению ядерных отходов в Великобритании фактически является подкупом бедных местных сообществ, заявил РИА Новости представитель международной экологической организации Greenpeace Грэхам Томпсон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".