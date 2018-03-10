наверх
10.03.201805:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Arctic Sunrise

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Судно Greenpeace Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    РФ не будет реагировать на решение трибунала ООН по делу Greenpeace
    16:41 23.11.2013
    16
    Россия никак не будет реагировать на решение международного морского трибунала, который вынес решение о необходимости отпустить активистов Greenpeace с судна Arctic Sunrise, сказал глава администрации президента Сергей Иванов.
    Судно Greenpeace Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    Украина надеется на изменение меры пресечения кока с Arctic Sunrise
    13:19 19.11.2013
    8
    МИД Украины надеется, что на заседании суда по делу украинца Руслана Якушева, задержанного на судне Greenpeace Arctic Sunrise, который состоится 21 ноября, будет изменена мера пресечения, сообщил Перебийнис.
    Судно Гринпис Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    У России есть встречные претензии к Нидерландам по Arctic Sunrise
    13:31 08.11.2013
    2
    В МИД РФ заявили, что Нидерланды заранее знали, что Arctic Sunrise пришло в экономическую зону России "для совершения противоправных действий".
    Судно Гринпис Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    Нидерланды: возможности решения конфликта вокруг Greenpeace исчерпаны
    14:49 06.11.2013
    1
    "Конфликт быстро набрал обороты, возможности по урегулированию исчерпаны", - сказал в своем выступлении представитель Министерства иностранных дел Нидерландов Томас Хенкет (Thomas Henquet).
    Судно Greenpeace Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    Обвинение в хулиганстве предъявлено 17 арестованным с Arctic Sunrise
    10:45 30.10.2013
    9
    Следствие в Мурманске предъявило обвинение в хулиганстве 17 из 30 арестованных с судна Greenpeace Arctic Sunrise, сообщил в среду РИА Новости юрист экологической организации Михаил Крейндлин.
    Акция Greenpeace на Эйфелевой башне в поддержку арестованных в РФ коллег
    Акция Greenpeace на Эйфелевой башне длилась два часа
    15:54 26.10.2013
    14
    Активист движения Greenpeace спустился с Эйфелевой башни спустя два часа после начала акции в поддержку задержанных в России коллег с судна Arctic Sunrise.
    Судно Greenpeace Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    РФ не будет участвовать в разбирательстве по делу Arctic Sunrise
    08:50 23.10.2013
    2
    РФ не принимает процедуру арбитража по делу судна Arctic Sunrise, а также отказывается от участия в разбирательстве по этому делу в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге по вопросу о временных мерах.
    Судно Гринпис Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    МИД: суд в РФ еще не рассматривал апелляцию на арест украинского кока
    13:34 15.10.2013
    12
    Мурманский областной суд еще не рассматривал апелляционную жалобу на арест украинского гражданина Руслана Якушева, члена команды судна Greenpeace Arctic Sunrise, сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
    Судно Гринпис Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
    Россия не раз просила Нидерланды пресечь действия Arctic Sunrise
    12:18 05.10.2013
    3
    Накануне власти Нидерландов инициировали международное разбирательство против РФ из-за инцидента с судном Greenpeace. МИД России отмечает, что к голландской стороне значительно больше вопросов, чем может быть к России.
    Пикет активиста Greenpeace у здания Газпром
    Greenpeace готовит акции по всему миру в ответ на арест активистов
    15:06 27.09.2013
    26
    Нацорганизации Greenpeace по всему миру намерены провести в субботу акции против двухмесячного ареста в Мурманске 22 активистов экологической организации, заявил исполнительный директор Greenpeace International Куми Найду.
    Платформа Приразломная, архивное фото
    Активисты Greenpeace не стали давать показания по ЧП на "Приразломной"
    10:14 26.09.2013
    21
    Все активисты Greenpeace, подозреваемые по делу об инциденте на "Приразломной", отказались от дачи показаний, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
    Нидерланды призвали РФ освободить активистов с судна Arctic Sunrise
    09:08 26.09.2013
    6
    Нидерланды призвали российские власти освободить активистов Greenpeace и судно Arctic Sunrise, которое ходит под голландским флагом, говорится в ответе главы МИДа Франса Тиммерманса на запрос парламента страны.
    Судно Гринпис
    Акция Greenpeace в Печорском море, или Триллер в арктических водах
    22:10 25.09.2013
    14
    Следствие возбудило уголовное дело о пиратстве после проникновения экологов на платформу "Приразломная". При этом к уголовной ответственности будут привлечены все лица, совершившие нападение на платформу, вне зависимости от их гражданства.
    Следователи допросили всех активистов Greenpeace с Arctic Sunrise
    21:38 25.09.2013
    8
    По данным экологов, на борту находились представители США, Великобритании, Франции, Италии, Украины, Канады, Новой Зеландии, Дании, Аргентины, Нидерландов, Австралии, Бразилии, Турции, Финляндии, Польши, Швеции и Швейцарии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги