Россия никак не будет реагировать на решение международного морского трибунала, который вынес решение о необходимости отпустить активистов Greenpeace с судна Arctic Sunrise, сказал глава администрации президента Сергей Иванов.
МИД Украины надеется, что на заседании суда по делу украинца Руслана Якушева, задержанного на судне Greenpeace Arctic Sunrise, который состоится 21 ноября, будет изменена мера пресечения, сообщил Перебийнис.
РФ не принимает процедуру арбитража по делу судна Arctic Sunrise, а также отказывается от участия в разбирательстве по этому делу в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге по вопросу о временных мерах.
Мурманский областной суд еще не рассматривал апелляционную жалобу на арест украинского гражданина Руслана Якушева, члена команды судна Greenpeace Arctic Sunrise, сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
Накануне власти Нидерландов инициировали международное разбирательство против РФ из-за инцидента с судном Greenpeace. МИД России отмечает, что к голландской стороне значительно больше вопросов, чем может быть к России.
Нацорганизации Greenpeace по всему миру намерены провести в субботу акции против двухмесячного ареста в Мурманске 22 активистов экологической организации, заявил исполнительный директор Greenpeace International Куми Найду.
Нидерланды призвали российские власти освободить активистов Greenpeace и судно Arctic Sunrise, которое ходит под голландским флагом, говорится в ответе главы МИДа Франса Тиммерманса на запрос парламента страны.
Следствие возбудило уголовное дело о пиратстве после проникновения экологов на платформу "Приразломная". При этом к уголовной ответственности будут привлечены все лица, совершившие нападение на платформу, вне зависимости от их гражданства.
По данным экологов, на борту находились представители США, Великобритании, Франции, Италии, Украины, Канады, Новой Зеландии, Дании, Аргентины, Нидерландов, Австралии, Бразилии, Турции, Финляндии, Польши, Швеции и Швейцарии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".