Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
На 18 февраля запланирован марш ОУН от Майдана Незалежности до офиса Россотрудничества в Подольском районе столицы. Накануне полиция охраны прислала уведомление о разрыве договора с российским центром.
Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
На 18 февраля запланирован марш ОУН от Майдана Незалежности до офиса Россотрудничества в Подольском районе столицы. Накануне полиция охраны прислала уведомление о разрыве договора с российским центром.
Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".