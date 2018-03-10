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    ОБСЕ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2357
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    Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано
    ООН и ОБСЕ должны координировать работу в Донбассе - Альфано
    03:54 09.03.2018
    137Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Среди позитивных результатов действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано отметил "осознание и Украиной, и Россией необходимости миссии поддержки ООН".
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Венгры Закарпатья требуют ввести в регион спецмиссию ОБСЕ
    04:59 07.03.2018
    835Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Первый заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто, который является заместителем главы Общества венгерской культуры Закарпатья, сообщил, что в регион прибыли представители миссии ОБСЕ.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    ОБСЕ зафиксировала 80 взрывов и боевую технику в Донбассе
    01:33 04.03.2018
    163Донбасс: новое перемирие
    В Луганской области наблюдатели ОБСЕ отмечают увеличение количества нарушений режима прекращения огня. С обеих сторон к линии пересечния стянута боевая техника.
    Миссия ОБСЕ в Украине
    Неспокойный Донбасс. ОБСЕ насчитала 500 взрывов за сутки
    08:02 02.03.2018
    135Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Как говорится в отчете ОБСЕ, почти 80% взрывов было зафиксировано на юго-восток от Светлодарска в период с вечера 27 до вечера 28 февраля.
    Автомашина сотрудников миссии ОБСЕ
    Возле Донецка обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ
    21:10 27.02.2018
    99Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По данным ОБСЕ, СММ зафиксировала 18 выстрелов из стрелкового оружия в месте, где БПЛА пролетал над западной частью Сарабаша.
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Обострение в Донбассе, есть погибшие. Сотрудники ОБСЕ покинули зону наблюдения
    23:45 25.02.2018
    983Донбасс: новое перемирие
    По информации Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, команда миссии оставила передовую патрульную базу и вернулась в патрульный центр СММ в населенный пункт Северодонецк.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг в Донбассе
    Отсутствие мобильной связи спровоцировало кризис на Донбассе
    15:29 21.02.2018
    1046Донбасс: новое перемирие
    Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
    Флаг Украины и герб России
    ОБСЕ обеспечит безопасность голосования в Украине на выборах президента РФ
    20:45 19.02.2018
    530
    В ЦИК РФ сообщили, что будут организованы участки для голосования в Киеве при посольстве, на территории генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    В Донбассе страдают мирные жители по обе стороны конфликта - Хуг
    10:42 19.02.2018
    144
    По словам первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, причиной тяжелой гуманитарной ситуации является поведение сторон конфликта в Донбассе.
    С14 штурмует здание Россотрудниченства
    Полиция сняла охрану у офиса Россотрудничества перед маршем ОУН
    22:55 17.02.2018
    2233Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    На 18 февраля запланирован марш ОУН от Майдана Незалежности до офиса Россотрудничества в Подольском районе столицы. Накануне полиция охраны прислала уведомление о разрыве договора с российским центром.
    Замглава миссии ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил район обстрелов на Ясиноватской развилке
    В Донецк прибыл замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ
    21:11 17.02.2018
    368
    Представитель пресс-службы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявил, что Александр Хуг намерен провести мониторинг ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
    Блокирование здания Россотрудничества в Киеве
    Представители ОБСЕ прибыли в офис Россотрудничества после погрома националистов
    15:55 17.02.2018
    2818Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    По словам руководителя Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, центру нанесен значительный ущерб, сорваны мероприятия, в том числе, и с участием 50 детей.
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных беспилотников
    В ОБСЕ заявили о блокировании работы миссии в Донбассе
    15:09 16.02.2018
    299Донбасс: новое перемирие
    По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, по трем беспилотникам миссии велся прицельный огонь из стрелкового оружия: дважды с подконтрольной ВСУ территории и раз - с неподконтрольной.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Архивное фото
    ОБСЕ фиксирует значительное продвижение ВСУ в Луганской области
    13:50 16.02.2018
    1659Донбасс: новое перемирие
    По словам замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Хроника 14 февраля: задержание мэра Одессы, голландский паспорт Саакашвили
    09:14 15.02.2018
    354
    Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".
    Ирина Геращенко
    Геращенко: координатор ОБСЕ провел тайную встречу с Сурковым
    20:01 14.02.2018
    1217
    По словам Ирины Геращенко, Т. Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал подгруппу.
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Сайдик призвал отменить блокаду Донбасса
    19:12 14.02.2018
    1370Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что решение о блокаде нанесло значительный экономический ущерб всей Украине и населению Донбасса.
    Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    ОБСЕ: цель ввода миротворцев ООН в Донбасс - реализация "Минска"
    18:45 14.02.2018
    365
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что цель миссии ООН - именно воплощение минских соглашений в Донбассе.
    Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    Глава миссии ОБСЕ призвал защитить мирное население в Донбассе
    22:59 09.02.2018
    352Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как подчеркнул глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, первоочередной задачей должен стать отвод сторонами тяжелого вооружения от населенных пунктов и "горячих точек".
    Сотрудники ОБСЕ в Авдеевке
    Перемирие в Донбассе в 2017 г использовали для укрепления позиций - Хуг
    19:24 07.02.2018
    341
    Александр Хуг отметил, что стороны использовали время перемирия не для разведения сил и отвода вооружения, а готовились к большему насилию.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Блокирование здания Россотрудничества в Киеве
    Представители ОБСЕ прибыли в офис Россотрудничества после погрома националистов
    15:55 17.02.2018
    2818
    По словам руководителя Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, центру нанесен значительный ущерб, сорваны мероприятия, в том числе, и с участием 50 детей.
    С14 штурмует здание Россотрудниченства
    Полиция сняла охрану у офиса Россотрудничества перед маршем ОУН
    22:55 17.02.2018
    2233
    На 18 февраля запланирован марш ОУН от Майдана Незалежности до офиса Россотрудничества в Подольском районе столицы. Накануне полиция охраны прислала уведомление о разрыве договора с российским центром.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Архивное фото
    ОБСЕ фиксирует значительное продвижение ВСУ в Луганской области
    13:50 16.02.2018
    1659
    По словам замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка.
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Сайдик призвал отменить блокаду Донбасса
    19:12 14.02.2018
    1370
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что решение о блокаде нанесло значительный экономический ущерб всей Украине и населению Донбасса.
    Ирина Геращенко
    Геращенко: координатор ОБСЕ провел тайную встречу с Сурковым
    20:01 14.02.2018
    1217
    По словам Ирины Геращенко, Т. Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал подгруппу.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг в Донбассе
    Отсутствие мобильной связи спровоцировало кризис на Донбассе
    15:29 21.02.2018
    1046
    Покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью.
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Обострение в Донбассе, есть погибшие. Сотрудники ОБСЕ покинули зону наблюдения
    23:45 25.02.2018
    983
    По информации Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, команда миссии оставила передовую патрульную базу и вернулась в патрульный центр СММ в населенный пункт Северодонецк.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Венгры Закарпатья требуют ввести в регион спецмиссию ОБСЕ
    04:59 07.03.2018
    835
    Первый заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто, который является заместителем главы Общества венгерской культуры Закарпатья, сообщил, что в регион прибыли представители миссии ОБСЕ.
    Флаг Украины и герб России
    ОБСЕ обеспечит безопасность голосования в Украине на выборах президента РФ
    20:45 19.02.2018
    530
    В ЦИК РФ сообщили, что будут организованы участки для голосования в Киеве при посольстве, на территории генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.
    Замглава миссии ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил район обстрелов на Ясиноватской развилке
    В Донецк прибыл замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ
    21:11 17.02.2018
    368
    Представитель пресс-службы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявил, что Александр Хуг намерен провести мониторинг ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
    Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    ОБСЕ: цель ввода миротворцев ООН в Донбасс - реализация "Минска"
    18:45 14.02.2018
    365
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что цель миссии ООН - именно воплощение минских соглашений в Донбассе.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Хроника 14 февраля: задержание мэра Одессы, голландский паспорт Саакашвили
    09:14 15.02.2018
    354
    Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".
    Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    Глава миссии ОБСЕ призвал защитить мирное население в Донбассе
    22:59 09.02.2018
    352
    Как подчеркнул глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, первоочередной задачей должен стать отвод сторонами тяжелого вооружения от населенных пунктов и "горячих точек".
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных беспилотников
    В ОБСЕ заявили о блокировании работы миссии в Донбассе
    15:09 16.02.2018
    299
    По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, по трем беспилотникам миссии велся прицельный огонь из стрелкового оружия: дважды с подконтрольной ВСУ территории и раз - с неподконтрольной.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    ОБСЕ зафиксировала 80 взрывов и боевую технику в Донбассе
    01:33 04.03.2018
    163
    В Луганской области наблюдатели ОБСЕ отмечают увеличение количества нарушений режима прекращения огня. С обеих сторон к линии пересечния стянута боевая техника.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    В Донбассе страдают мирные жители по обе стороны конфликта - Хуг
    10:42 19.02.2018
    144
    По словам первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, причиной тяжелой гуманитарной ситуации является поведение сторон конфликта в Донбассе.
    Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано
    ООН и ОБСЕ должны координировать работу в Донбассе - Альфано
    03:54 09.03.2018
    137
    Среди позитивных результатов действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано отметил "осознание и Украиной, и Россией необходимости миссии поддержки ООН".
    Миссия ОБСЕ в Украине
    Неспокойный Донбасс. ОБСЕ насчитала 500 взрывов за сутки
    08:02 02.03.2018
    135
    Как говорится в отчете ОБСЕ, почти 80% взрывов было зафиксировано на юго-восток от Светлодарска в период с вечера 27 до вечера 28 февраля.
    Автомашина сотрудников миссии ОБСЕ
    Возле Донецка обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ
    21:10 27.02.2018
    99
    По данным ОБСЕ, СММ зафиксировала 18 выстрелов из стрелкового оружия в месте, где БПЛА пролетал над западной частью Сарабаша.
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