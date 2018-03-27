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    ОБСЕ зафиксировала танки ВСУ за пределами мест хранения в Донбассе

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    Донбасс: новое перемирие (361)

    (обновлено: )46314
    По данным ОБСЕ, 23 марта беспилотник миссии обнаружил шесть танков Т-64 в районе населенного пункта Лоскутовка, а 25 марта члены патруля СММ ОБСЕ видели девять самоходных гаубиц на железнодорожной станции в Рубежном.
    Бригадные учения ВСУ
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали танки украинских силовиков в Донбассе за пределами мест хранения, предназначенных для отведенного вооружения, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе миссии.

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    "Двадцать четвертого марта в подконтрольных правительству районах за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения, команда миссии видела десять неподвижных танков (Т-64) в населенном пункте Рубежное (84 километра к северо-западу от Луганска) и два танка (Т-72) на следовавших в южном направлении грузовиках-платформах в населенном пункте Северодонецк (74 километра к северо-западу от Луганска)", — сообщили в пресс-службе миссии.

    По данным пресс-службы, 23 марта беспилотник миссии обнаружил шесть танков Т-64 в районе населенного пункта Лоскутовка, а 25 марта члены патруля СММ ОБСЕ видели девять самоходных гаубиц (2С3 "Акация", 152 миллиметра), погруженных на неподвижные вагоны, на железнодорожной станции в Рубежном.

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    Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил". Глава государства также напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

    Командующим Объединенных сил был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. 

    Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля.

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