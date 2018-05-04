В ОБСЕ назвали "языковой зачисткой" закон Украины об образовании

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Новый украинский закон об образовании с внесенными поправками напоминает "языковую зачистку" образовательного пространства страны, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

"Предпринимаемые Киевом меры больше похожи на "языковую зачистку" образовательного пространства страны, что прямо противоречит Конституции Украины, а именно статьям 10, 24 и 53", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

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По словам российского постпреда, продолжая "конфронтационную линию в языковом вопросе", киевские власти воссоздают причины, во многом ставшие отправной точной развития конфликта на юго-востоке Украины.

"Принятие закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта и отдаляет перспективы достижения его урегулирования. Налицо откровенное нежелание Киева выполнять собственные обязательства по пункту 11 минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, который предусматривает принятие постоянного законодательства об особом статусе Донецкой и Луганской областей с учетом их права на языковое самоопределение", — отметил Лукашевич.

Он призвал государства Евросоюза не потакать Киеву в его "дискриминационных актах", а Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера — дать принципиальную оценку закону и вплотную заняться ситуацией с правами нацменьшинств в Украине.

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Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.

Кабмин Украины ранее внес в Верховную Раду законопроект об изменениях закона об образовании.