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    ОБСЕ: "весеннее" перемирие не укрепило режим тишины в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (424)

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    По словам представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, "весеннее" и "пасхальное" перемирия не привели к укреплению режима тишины, "ВСУ не опубликовали приказы о прекращении огня, не отвели радикальные батальоны от линии соприкосновения".
    Военная техника на линии соприкосновения в Луганской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. "Весеннее" и "пасхальное" перемирия не привели к укреплению режима тишины на востоке Украины, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Последствия обстрела в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: резкое обострение на фоне перемирия

    "Весеннее" и "пасхальное" перемирия не привели к укреплению режима тишины. ВСУ так и не опубликовали приказы о прекращении огня, не отвели радикальные батальоны от линии соприкосновения. Видимо, даже в эти пасхальные дни заповедь "не убий" им не писана. Они продолжали неизбирательные обстрелы городов Донбасса", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

    Он добавил, что по вине Киева 10 апреля было вновь сорвано согласованное в Контактной группе разведение сил и средств в Станице Луганской, украинские военные замечены 28 марта внутри участка разведения в Золотом.

    "В нарушение минского "Комплекса мер" за последние две недели зафиксировано более 40 единиц военной техники ВСУ, включая реактивные системы залпового огня в Полтавке и зенитно-ракетные комплексы С-300 в Володарском. Происходит переброска украинских сил в Донбасс через железнодорожные станции в Рубежном и Зачатовке. Сохраняется угроза обстрелов со стороны ВСУ Донецкой фильтровальной станции", — сказал постпред.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Военная техника на линии соприкосновения в Луганской области

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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