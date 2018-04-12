ОБСЕ: "весеннее" перемирие не укрепило режим тишины в Донбассе

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. "Весеннее" и "пасхальное" перемирия не привели к укреплению режима тишины на востоке Украины, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Весеннее" и "пасхальное" перемирия не привели к укреплению режима тишины. ВСУ так и не опубликовали приказы о прекращении огня, не отвели радикальные батальоны от линии соприкосновения. Видимо, даже в эти пасхальные дни заповедь "не убий" им не писана. Они продолжали неизбирательные обстрелы городов Донбасса", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что по вине Киева 10 апреля было вновь сорвано согласованное в Контактной группе разведение сил и средств в Станице Луганской, украинские военные замечены 28 марта внутри участка разведения в Золотом.

"В нарушение минского "Комплекса мер" за последние две недели зафиксировано более 40 единиц военной техники ВСУ, включая реактивные системы залпового огня в Полтавке и зенитно-ракетные комплексы С-300 в Володарском. Происходит переброска украинских сил в Донбасс через железнодорожные станции в Рубежном и Зачатовке. Сохраняется угроза обстрелов со стороны ВСУ Донецкой фильтровальной станции", — сказал постпред.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Военная техника на линии соприкосновения в Луганской области

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой