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    "Россия - агрессор". Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (408)

    (обновлено: )880020
    Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".
    Заседание военного комитета во главе с Петром Порошенко, 20 февраля 2018
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в ходе заседания военного кабинета во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором".

    Для вступления закона в силу документ должен быть опубликован в официальном издании — газете "Голос Украины".

    Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

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    Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.

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