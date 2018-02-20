"Россия - агрессор". Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в ходе заседания военного кабинета во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором".

Для вступления закона в силу документ должен быть опубликован в официальном издании — газете "Голос Украины".

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

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Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.