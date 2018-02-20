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    Москаль о реинтеграции Донбасса: я пессимист - видел настроения людей

    (обновлено: )95742
    Москаль отметил, что не испытывает оптимизма ни относительно закона по реинтеграции, ни относительно минских или нормандских форматов.
    Геннадий Москаль
    УНИАН

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль рассказал, что думает о законе по реинтеграции Донбасса.

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    "С моей точки зрения, я как человек, который там работал, могу сказать: у нас была "нормандская четверка", был Минск-1, Минск-2, Минск-3, результата это не дало. Девиз Минска – "Альтернативы нет", но я сторонник того, что переписать нельзя Библию, Тору и Коран. А Минск переписывается с учетом новых вызовов", — отметил он, передает "112 Украина".

    По словам Москаля, в реинтеграцию Донбасса он верит мало.

    "На фоне падения экономики и санкций рейтинг Путина 85-70% стоит на месте только из-за пропаганды войны на Донбассе, из-за Крыма. Крымчане благодарны, что их сыновья не умирают и не воюют за Украину и так далее, и что символ русской славы Севастополь был и стал русским, и это нашей власти нужно было предвидеть", — считает губенатор.

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    Он отметил, что не испытывает оптимизма ни относительно закона по реинтеграции, ни относительно минских или нормандских форматов.

    "Есть оптимисты, а я в этой ситуации пессимист, потому что я видел настроения людей. Там люди разделены на три категории: люди, которые искренне любят Украину, и эта искренность настоящая, сторонники Новороссии, то ли "ЛНР", то ли "ДНР" … ну и третьи – это сторонники и фанаты, ультрас Путина. С ними невозможно говорить, это даром потраченное время – кого-то переубедить абсолютно невозможно. И, к сожалению, сторонников Украины по сравнению со сторонниками Новороссии и Путина – явно не в нашу пользу. Если изменится пропорция, то изменится все на Донбассе, а пока не в нашу пользу", — заключил Москаль.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что без введения миротворческой миссии ООН вывести "оккупационную власть из Донбасса будет невозможно".

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