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    Рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (400)

    (обновлено: )753113
    Отмену закона о реинтеграции Донбасса, в котором Российская Федерация названа "агрессором", поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    facebook.com/bogdanbortakov

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины во вторник отказалась рассмотреть постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором".

    Заседание Верховной Рады, 6 февраля 2018
    facebook.com/bogdanbortakov
    Старт новой сессии. Рада заработала после праздников

    Отмену документа поддержали лишь 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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    Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, его еще должен подписать президент Украины. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" ранее зарегистрировали постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не мог передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. 

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