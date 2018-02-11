Утверждение закона о реинтеграции Донбасса будет колоссальной ошибкой - Лавров

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Украина совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", — сказал Лавров в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Он добавил, что, по его мнению, на Западе укрепляется мнение о необходимости вразумить президента Украины Петра Порошенко и тех, кто находится с ним в руководстве Украины, в том, что касается провокационного законопроекта о реинтеграции Донбасса, а также закона об образовании.

"По нашим данным, европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие послания передают и настоятельно рекомендуют понять контрпродуктивность таких подходов и сделать необходимые исправления своих действий. Публично они пока не могут этого сказать, но, думаю, если нынешний режим в Киеве так будет себя дальше вести, скоро появятся публичные заявления, потому что Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят на Украине, и особенно в том, что касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов", — пояснил глава МИД РФ.

Инфографика. Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.