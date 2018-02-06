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    Матиос указал на "пробелы" закона о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (400)

    (обновлено: )22310
    По мнению главного военного прокурора, для урегулирования конфликта в Донбассе нет альтернативы минскому процессу, но на восток Украины должна быть введена миротворческая миссия ООН.
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что закон о реинтеграции Донбасса нарушает нормы Конституции Украины в части увеличения полномочий отдельных институтов.

    Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, его еще должен подписать президент Украины. В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Как можно увеличивать полномочия отдельных институтов вопреки прямым нормам Конституции?" — сказал Матиос, комментируя закон в интервью Gazeta.ua, опубликованном во вторник.

    Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта в Донбассе нет альтернативы минскому процессу, но на восток Украины должна быть введена миротворческая миссия ООН. "Где в законе положение о возможности привлечения миротворцев? За ними кто будет смотреть?" — сказал Матиос.

    При этом он также отметил, что ГПУ подавала свои замечания к законопроекту, однако депутаты их даже не рассматривали.

    По мнению Матиоса, принятый Радой документ носит политический, а не практический характер. "Все пробелы этого закона вылезут сразу, когда придется его применять", — сказал он.

    Смотрите также: Матиос о "недосказанности" в законе о реинтеграции Донбасса

    Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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