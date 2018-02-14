Реинтеграция Донбасса. Турчинов провел переговоры с послом Франции

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с послом Франции в Киеве Изабель Дюмон ситуацию на востоке страны, а также имплементацию закона о реинтеграции Донбасса, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Во время встречи собеседники обсудили вопросы безопасности, в частности, ситуацию на востоке Украины, которая сложилась из-за военной агрессии РФ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны НБО Украины также проинформировал Изабель Дюмон об имплементации принятого Верховной радой Украины закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", — говорится в сообщении.

По информации СНБО, Турчинов и Дюмон также уделили внимание вопросам реформирования сектора безопасности и обороны Украины и решению проблемных аспектов, связанных с военно-техническим сотрудничеством между двумя странами.

Инфографика. Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.