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    Реинтеграция Донбасса. Турчинов провел переговоры с послом Франции

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (404)

    (обновлено: )13603
    Как отмечается, уделили внимание вопросам реформирования сектора безопасности и обороны Украины и решению проблемных аспектов, связанных с военно-техническим сотрудничеством между двумя странами.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с послом Франции в Киеве Изабель Дюмон ситуацию на востоке страны, а также имплементацию закона о реинтеграции Донбасса, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

    Анатолий Матиос о законе о реинтеграции Донбасса. Видео
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    Матиос о "недосказанности" в законе о реинтеграции Донбасса

    "Во время встречи собеседники обсудили вопросы безопасности, в частности, ситуацию на востоке Украины, которая сложилась из-за военной агрессии РФ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны НБО Украины также проинформировал Изабель Дюмон об имплементации принятого Верховной радой Украины закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", — говорится в сообщении.

    По информации СНБО, Турчинов и Дюмон также уделили внимание вопросам реформирования сектора безопасности и обороны Украины и решению проблемных аспектов, связанных с военно-техническим сотрудничеством между двумя странами.

    Инфографика. Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

    Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

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