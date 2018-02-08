наверх
08.02.201813:09
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Политика

    Закон о реинтеграции Донбасса направлен на подпись Порошенко

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (401)

    (обновлено: )9902
    В строке об этапах прохождения закона о реинтеграции Донбасса отмечается, что документ 8 февраля был подписал спикером Верховной Рады и направлен президенту.
    Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", документ передан на подпись президенту Петру Порошенко, сообщается в четверг на сайте парламента.

    Анатолий Матиос о законе о реинтеграции Донбасса. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Матиос о "недосказанности" в законе о реинтеграции Донбасса

    В строке об этапах прохождения документа отмечается, что закон 8 февраля был подписал спикером и направлен президенту.

    Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, он вступит в силу после подписания президентом и опубликования в официальной прессе. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" зарегистрировали постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не мог передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление. Во вторник депутаты не поддержали это постановление, тем самым отказавшись отменить закон.

    Читайте также: Волкер и Сурков договорились о миротворцах в Донбассе — политолог

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Силовики в редакции "Вестей" 8 февраля 2018 года
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Скандал в студии Newsone
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Марьяна Полянская
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину