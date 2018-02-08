Закон о реинтеграции Донбасса направлен на подпись Порошенко

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", документ передан на подпись президенту Петру Порошенко, сообщается в четверг на сайте парламента.

В строке об этапах прохождения документа отмечается, что закон 8 февраля был подписал спикером и направлен президенту.

Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, он вступит в силу после подписания президентом и опубликования в официальной прессе. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" зарегистрировали постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не мог передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление. Во вторник депутаты не поддержали это постановление, тем самым отказавшись отменить закон.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.