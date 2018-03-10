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    Петр Порошенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11219
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    В Тернополе волонтеры и добровольцы вернули Порошенко свои награды
    В Тернополе поддержали ветеранов Винницы, вернувших свои награды Порошенко
    23:57 09.03.2018
    523Зачистка палаточного городка под Радой
    По словам одного из добровольцев, в знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под Верховной Радой, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко.
    Акция сторонников М. Саакашвили в Киеве
    Как народ не дождался своего президента у памятника Великому Кобзарю 
    23:34 09.03.2018
    486Политический кризис: страна в тупике
    В гости к Кобзарю пришли сотни граждан Украины из разных политических партий и движений, но не только почтить память поэту и художнику, а и высказать свои требования.
    Северный поток - 2. Архивное фото
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    7801Дело - труба! В Украине кризис с газом
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Петр Порошенко
    Порошенко: Рубан готовил массовые теракты
    16:36 09.03.2018
    1630Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Глава государства Петр Порошенко убежден, что задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан готовил массовые террористические атаки.
    Выступление Петра Порошенко по случаю 204-й годовщины со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко
    Порошенко анонсировал скорое подписание указа о статусе украинского языка
    13:48 09.03.2018
    626
    Как отметил Порошенко, "впереди - десятилетие украинского языка в Украине, в течение которого положительные, необратимые изменения должны произойти".
    В Киеве прошел марш за права человека
    Хроника 8 марта: инцидент после марша женщин, арест генерала-переговорщика Рубана
    10:05 09.03.2018
    841
    Странное поздравление украинок с 8 марта от президента, женский марш закончившийся нападением, порча фото Петлюры и Коновальца на выставке в Киеве, арест генерала-переговорщика в обзоре РИА Новости Украина.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко: транзит газа через Украину - не благотворительность
    18:57 08.03.2018
    2396Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам президента Петра Порошенко, транзит газа через Украину не его благотворительность, не жест поддержки Украины, это прямые обязательства, которые надо выполнять.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: тарифы повысят сразу, едва Порошенко вдруг станет президентом
    17:55 08.03.2018
    1598Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Заявление президента Петра Порошенко о том, что тарифы на электроэнергию для населения не должны повышаться и высказывания его в адрес международных финансовых организаций объясняются приближением выборов, считает Дмитрий Корнейчук.
    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали 
    15:51 08.03.2018
    14617Зачистка палаточного городка под Радой
    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".
    Имение Петра Порошенко в Козине
    Полиция подтвердила самоубийство полицейского у дома Порошенко - СМИ
    14:26 08.03.2018
    7112
    Управление Национальной полиции Украины в Киевской области подтвердило случай суицида. По данным СМИ, с собой покончил старший сержант Полка особого назначения Нацполиции.
    Петр Порошенко поздравил с 8 марта фотографией девушки в форме и собакой
    Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой
    09:58 08.03.2018
    4380
    Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"
    09:25 08.03.2018
    2109
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Интервью Петра Порошенко по поводу решения Стокгольмского арбитража. Видео
    "Газовое" интервью Порошенко украинским телеканалам. Полная версия 
    04:45 08.03.2018
    1126Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Президент убежден, что российский "Газпром" в полном размере выплатит НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд по итогам двух арбитражных споров в Стокгольме.
    Интервью Петра Порошенко украинским телеканалам
    Порошенко объяснил, в чем достижение кампании "Прикрути"
    00:04 08.03.2018
    549Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам президента, ключевой итог победы Украины в Стокгольмском арбитраже состоит не столько в деньгах, а в том, насколько была объединена нация.
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Порошенко: "Нафтогаз" получит "все до копейки" по решению арбитража
    19:42 07.03.2018
    897Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Глава украинского государства Петр Порошенко отметил, что отказ "Газпрома" платить "Нафтогазу" говорит о слабой позиции европейской компании.
    Екатерина Одарченко
    Порошенко простят наезд кортежа на пенсионера — политолог
    19:19 07.03.2018
    1064Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Политолог Екатерина Одарченко прогнозирует, что ДТП с участием кортежа Порошенко не повлияет на его репутацию среди избирателей, поскольку имидж президента базируется совсем на другом.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: почему так осмелел Порошенко?
    17:33 07.03.2018
    6586
    Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка, что он имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Будни президента. При реальной опасности охрана будет стрелять на поражение
    17:18 07.03.2018
    1320Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Кортеж президента Украины Петра Порошенко в центре столицы сбил пожилого мужчину. А мог и убить, если бы охранники посчитали, что дед замышляет покушение на гаранта.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    ДТП с кортежем Порошенко: комментарий Нацполиции
    15:19 07.03.2018
    657Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Спикер ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик отметила, что как только пострадавший будет в состоянии общаться, правоохранители проведут все необходимые следственные действия.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    С президентом у нас разные дороги: соцсети о ДТП с кортежем Порошенко
    14:51 07.03.2018
    1318Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Кровавые ДТП уже давно не шокируют простых украинцев. Но когда в очередной аварии фигурирует кортеж самого президента – шумиха поднимается изрядная, в том числе и в соцсетях. Как отреагировали простые украинцы на "президентское" ДТП?
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    Марина и Петр Порошенко
    "Фараонша и дирижер". Соцсети высмеяли чету Порошенко на балу
    08:19 09.02.2018
    47416
    Интернет-пользователи раскритиковали Порошенко за визит на Венский бал. Олег Коваль упрекнул, что "Мальдивы пошли им на пользу", а Наталия Романенко предложила показать фотографию "хлопцам из окопов".
    Вадим Карасев. Архивное фото
    После пресс-конференции. Карасев назвал главный вызов для Порошенко
    19:25 28.02.2018
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    По мнению политолога Вадима Карасева, Порошенко на пресс-конференции фактически обозначил своего главного конкурента на выборах — Юлию Тимошенко и назвал главное оружие против прохождения ее во второй тур и победы в президентских выборах.
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балу
    Из Украины и на бал. Как чета Порошенко "зажгла" в Венской опере 
    03:53 09.02.2018
    21409
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной предпочли остаться в ложе и смотреть на танцующих в Венской опере "свысока".
    Позиции ВСУ возле Донецкого аэропорта
    АТО закончилось... началась война. Соцсети о законе по Донбассу
    14:33 21.02.2018
    17949
    Подписанный Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса вызвал немало споров не только в СМИ, но и в соцсетях. Что изменится с его принятием в зоне самого конфликта и как одобренный документ отразится на остальных украинцах?
    Флаг Украины
    Будущее Украины: четыре сценария развития страны
    07:08 22.02.2018
    15267
    Экспертная группа представила доклад с несколькими сценариями развития Украины до 2027 года. В каждом сценарии учитываются как внутренние, так и внешние факторы.
    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали 
    15:51 08.03.2018
    14617
    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".
    Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М с полигона Капустин Яр
    США и Россия: великое ядерное противостояние
    13:32 06.03.2018
    13152
    Вместо диалога с Москвой, в Белом доме и Госдепе США заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится. Является ли это началом новой Холодной войны?
    Прибытие Петра и Марины Порошенко на Венский бал. Видео
    Голубая кровь. Прибытие Петра и Марины Порошенко на Венский бал 
    23:26 08.02.2018
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    Первые три танца Венского бала - полонез, полька, вальс. Еще одним многолетним правилом бала является то, что все девушки-дебютантки надевают белые платья.
    Марина и Петр Порошенко на Венском балу
    Соцсети: что это за "тонна янтаря" на платье Марины Порошенко
    16:54 09.02.2018
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    Визит президента Порошенко на Венский бал уже задолго до самого события был скандальной новостью. Теперь же бал отшумел, и поводов для новых обсуждений стало намного больше, тем более что на самом мероприятии не обошлось без откровенных скандалов.
    Петр Порошенко и Борис Ложкин. Архивное фото
    Порошенко и Ложкин причастны к "грязной" сделке с Курченко - Al Jazeera
    01:27 09.02.2018
    10506
    По данным журналистского расследования Петр Порошенко и Борис Ложкин получили десятки миллионов долларов от сделки по продаже медиахолдинга UMH бизнесмену из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Тренд дня: "Многоликий Порошенко сказал "нет" МВФ"
    13:12 07.03.2018
    10007
    Блогеры, политологи и экономисты прокомментировали жесткий ответ президента Петра Порошенко МВФ по поводу создания в Украине Антикоррупционного суда.
    Петр Порошенко на Венском балу
    Хроника 8 февраля: обыски в "Вестях", бал Порошенко, Тимошенко на завтраке с Трампом
    09:12 09.02.2018
    9807
    Накануне глава Верховной Рады подписал закон о реинтеграции Донбасса и направил его на подпись президенту, спикер Сената Польши обратился к соотечественникам по всему миру, а Ким Чен Ын накануне Олимпиады принял военный парад в Пхеньяне.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Почему Порошенко больше не интересуют требования Вашингтона и Брюсселя
    09:59 20.02.2018
    9592
    Блогер Руслан Бизяев отметил, что заявлениями по поводу Антикоррупционного суда Петр Порошенко дает понять, что требования Запада его больше не интересуют.
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Корнейчук: Порошенко "кинул Вашингтон" и ждет последствий
    15:04 27.02.2018
    8962
    Своей войной с еще не созданным Антикоррупционным судом и судебным беспределом Петр Порошенко во многом поставил крест на своем президентском будущем, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Монолог президента. Выступление Порошенко в Мюнхене почти не слушали
    02:42 17.02.2018
    8557
    Член парламентской фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая опубликовала фото, на котором видно, что во время выступления Петра Порошенко на дискуссионной панели Мюнхенской конференции по безопасности в зале много пустых мест.
    Встреча Петра Порошенко с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном
    Встреча, встреча, снова встреча. Порошенко в плотном диалоге с ЕС
    15:13 23.02.2018
    8462
    Порошенко обсудил с Самуэльсеном и Салливаном ситуацию на Донбассе и подходы по развертыванию миссии ООН на востоке Украины.
    Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Архивное фото
    Битва титанов. Порошенко, Тимошенко, националисты: кто добьет страну?
    09:42 27.02.2018
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    Каждая вторая семья не способна платить по новым грабительским тарифам, а долги населения за коммуналку перевалили за 30 миллиардов гривен. Ну и что?
    Юрий Луценко и Петр Порошенко
    Юра, куда ты? Постой! У токсичного президента редеет окружение
    11:53 15.02.2018
    7823
    Чем сильнее будет антикоррупционное давление международных доноров, тем больше шансов у соратников Порошенко стать первыми клиентами новосозданного суда.
    Северный поток - 2. Архивное фото
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    7801
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Новая реальность. Украина отказалась от мирного решения для Донбасса?
    08:51 23.02.2018
    7619
    Порошенко говорит, что закон о реинтеграции Донбасса ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая минские договоренности, однако элементарное чтение документа говорит об обратном.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    7801
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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