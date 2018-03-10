По словам одного из добровольцев, в знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под Верховной Радой, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Странное поздравление украинок с 8 марта от президента, женский марш закончившийся нападением, порча фото Петлюры и Коновальца на выставке в Киеве, арест генерала-переговорщика в обзоре РИА Новости Украина.
Заявление президента Петра Порошенко о том, что тарифы на электроэнергию для населения не должны повышаться и высказывания его в адрес международных финансовых организаций объясняются приближением выборов, считает Дмитрий Корнейчук.
Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
Порошенко пытается всячески показать американцам, что он не совсем марионетка, что он имеет хоть какую-то силу. Это должно позволить Порошенко выторговать для себя лучшие условия отхода в 2019-м. Ведь у слабого отберут все.
Кровавые ДТП уже давно не шокируют простых украинцев. Но когда в очередной аварии фигурирует кортеж самого президента – шумиха поднимается изрядная, в том числе и в соцсетях. Как отреагировали простые украинцы на "президентское" ДТП?
По мнению политолога Вадима Карасева, Порошенко на пресс-конференции фактически обозначил своего главного конкурента на выборах — Юлию Тимошенко и назвал главное оружие против прохождения ее во второй тур и победы в президентских выборах.
Подписанный Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса вызвал немало споров не только в СМИ, но и в соцсетях. Что изменится с его принятием в зоне самого конфликта и как одобренный документ отразится на остальных украинцах?
Визит президента Порошенко на Венский бал уже задолго до самого события был скандальной новостью. Теперь же бал отшумел, и поводов для новых обсуждений стало намного больше, тем более что на самом мероприятии не обошлось без откровенных скандалов.
По данным журналистского расследования Петр Порошенко и Борис Ложкин получили десятки миллионов долларов от сделки по продаже медиахолдинга UMH бизнесмену из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.
Накануне глава Верховной Рады подписал закон о реинтеграции Донбасса и направил его на подпись президенту, спикер Сената Польши обратился к соотечественникам по всему миру, а Ким Чен Ын накануне Олимпиады принял военный парад в Пхеньяне.
Член парламентской фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая опубликовала фото, на котором видно, что во время выступления Петра Порошенко на дискуссионной панели Мюнхенской конференции по безопасности в зале много пустых мест.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Порошенко говорит, что закон о реинтеграции Донбасса ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая минские договоренности, однако элементарное чтение документа говорит об обратном.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Cлужебный автомобиль полиции во время движения в президентском кортеже сбил пожилого мужчину на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Мужчина госпитализирован. Как все происходило, смотрите на видео Сергея Орлова.
Чтобы снизить дефицит газа президент Украины Петр Порошенко объявил акцию "Прикрути". Украинцы должны снизить потребление топлива и теплоэнергии. Однако на все согласны с предложением главы государства.
Президент Петр Порошенко в субботу заявил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в ЕС. При этом он добавил, что Киев резко увеличил поступления газа из Евросоюза – до 29,4 миллиона кубов в сутки.
Президент Петр Порошенко заявил об уверенности, что газовые контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает. По его словам, соглашения не предусматривают одностороннего расторжения.
Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о правомерности деятельности "Национальных дружин", заявил, что монополия на оружие должна оставаться у государства, однако гражданам должно быть обеспечено конституционное право на мирный протест.
Меры безопасности усилены у здания Оболонского суда в Киеве, где планировался приезд и допрос президента Украины Петра Порошенко по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
Меры безопасности усилены у здания Оболонского суда в Киеве, где планировался приезд и допрос президента Украины Петра Порошенко по делу против бывшего главы государства Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
Сторонники Михаила Саакашвили провели 1 февраля в Киеве акцию, в ходе которой высмеяли каникулы Петра Порошенко и его семьи на Мальдивских островах. Участники действа пришли в шортах, майках и купальниках.
Причина неожиданного спроса на сервис об искусстве — новая функция, позволяющая пользователям найти похожий на них портрет в одном из музеев мира. Для этого нужно лишь сделать селфи, нейросеть обработает его и выдаст несколько вариантов.
В социальных сетях украинцы остро саркастически отреагировали на поездку президента Украины Петра Порошенко с семьей на Мальдивский острова. В интернете мгновенно появилось множество карикатур и мемов на эту тему.
Пятый саммит Восточного партнерства проходит в бельгийской столице в пятницу, 24 ноября. В Брюссель приехал и президент Украины Петр Порошенко. Он провел ряд встреч, в числе которых переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент Петр Порошенко в среду, 11 октября, выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, где отметил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами.
Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом в Украину, где совместно со своим украинским коллегой Петром Порошенко проведет VI заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.
Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области. Он входит в число самых богатых украинцев и является самым молодым президентом Украины за годы независимости.
Взрыв произошел в пятницу в час пик на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — "спальный" район, где проживает много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Пострадали 19 человек.
На ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES президент Петр Порошенко заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма" и переговорах о введении миротворцев ООН а Донбасс.
В среду, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага. Торжественное поднятие национального флага во главе с президентом Украины Петром Порошенко состоялось сегодня в Киеве на Софиевской площади.
Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Одесскую область посетил флагман Военно-морских сил ВСУ фрегат "Гетман Сагайдачный" и встретился с командой американского эскадренного миноносца Carney.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".
Cлужебный автомобиль полиции во время движения в президентском кортеже сбил пожилого мужчину на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Мужчина госпитализирован. Как все происходило, смотрите на видео Сергея Орлова.
Президент Петр Порошенко в субботу заявил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в ЕС. При этом он добавил, что Киев резко увеличил поступления газа из Евросоюза – до 29,4 миллиона кубов в сутки.
Президент Петр Порошенко заявил об уверенности, что газовые контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает. По его словам, соглашения не предусматривают одностороннего расторжения.
Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о правомерности деятельности "Национальных дружин", заявил, что монополия на оружие должна оставаться у государства, однако гражданам должно быть обеспечено конституционное право на мирный протест.
Уже ранним утром возле Оболонского райсуда Киева собралась очередь из желающих попасть на судебное заседание с участием президента Украины. Им приходится проходит личный досмотр, саперы осматривают суд и прилегающие территории.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с архитекторами по проекта мемориала Небесной сотни. Конкурсная комиссия представила двоих финалистов и победителя проектов будущего мемориала Героев Небесной сотни, который будет возведен в центре Киева.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.
Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что "люди президента" будут контролировать ситуацию в ЦИК до тех пор, пока у самого Петра Порошенко есть шанс избраться на второй срок.
Журналисты в расследовании утверждают, что "из достоверных источников удалось узнать, что аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоила 46 000 долларов в сутки". Президент отдыхал на Мальдивах с 1 по 8 января.
Президент Петр Порошенко под Краматорском в Донецкой области встретил освобожденных из плена украинцев. Вместе с ним пленных встречали министр обороны Степан Полторак, омбудсмен Валерия Лутковская и нардеп Ирина Геращенко.
Политолог Михаил Погребинский прогнозирует, что в ближайшее время Украину ожидает некая пауза в масштабном изменении нашего политического ландшафта – "пока не разберутся во внутренних военных действиях между разными группами".
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что в третий раз сумели поговорить по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, на этот раз позвонив ему от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.
Чтобы снизить дефицит газа президент Украины Петр Порошенко объявил акцию "Прикрути". Украинцы должны снизить потребление топлива и теплоэнергии. Однако на все согласны с предложением главы государства.
В 2018 году в проекте государственного бюджета запланировано выделение более миллиарда гривен на содержание президента Петра Порошенко и его администрации. Куда будут потрачены эти средства, показано в инфографике РИА Новости Украина.
Президент Петр Порошенко оказался седьмым по счету в рейтинге доверия украинцев к политикам, свидетельствуют данные соцопроса "Рейтинг". При этом половина опрошенных выступает за роспуск парламента и новые выборы. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
В четверг, 25 мая, исполнилось три года с момента избрания Петра Порошенко на должность главы государства. Аналитики подсчитали, сколько предвыборных обещаний президент выполнил и, наоборот, провалил. Подробнее - в инфографике.
Президент Петр Порошенко задекларировал более 12 млн грн дохода за 2016 год. В то же время, глава НБУ Валерия Гонтарева в 2016 году задекларировала совокупный доход в размере 57 млн грн. Больше - в инфографике РИА Новости Украина.
В среду, 25 мая, исполняется ровно два года со дня президентских выборов в Украине, по итогам которых новым главой государства стал Петр Порошенко. Итоги его президентства - смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Олигарх Ринат Ахметов снова занял первое место в топ-100 богатейших людей Украины, президент страны Петр Порошенко - на восьмой строчке рейтинга, составленного изданием "Фокус". Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Лидером электоральной поддержки в случае проведения досрочных президентских выборов в Украине в середине февраля мог бы стать действующий президент страны Петр Порошенко. Результаты исследования, проведенного КМИС, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Деятельностью президента Петра Порошенко недовольны 70% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса проведенного социологической группой "Рейтинг". Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Результаты года президентства Порошенко в экономике приближаются к провальным. Один за другим достигнуты антирекорды, и сейчас Украина обогнала страны Африки по темпам падения экономики. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Результаты года президентства Петра Порошенко в экономике приближаются к провальным. Разочарование среди простых украинцев продолжает усиливаться. О том, как относятся граждане Украины к первым лицам страны, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Прошел год с момента избрания Петра Порошенко президентом Украины. Одним из его предвыборных обещаний была продажа активов в случае избрания главой государства. Порошенко стал президентом, но от бизнеса отказываться не спешит.
Cлужебный автомобиль полиции во время движения в президентском кортеже сбил пожилого мужчину на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в центре Киева. Мужчина госпитализирован. Как все происходило, смотрите на видео Сергея Орлова.
Чтобы снизить дефицит газа президент Украины Петр Порошенко объявил акцию "Прикрути". Украинцы должны снизить потребление топлива и теплоэнергии. Однако на все согласны с предложением главы государства.
Президент Петр Порошенко в субботу заявил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в ЕС. При этом он добавил, что Киев резко увеличил поступления газа из Евросоюза – до 29,4 миллиона кубов в сутки.
Президент Петр Порошенко заявил об уверенности, что газовые контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает. По его словам, соглашения не предусматривают одностороннего расторжения.