Антикоррупционный суд. У Порошенко уже готовы к манипуляциям - Портнов

РИА Новости Украина

Система борьбы с коррупцией в Украине не может быть максимально эффективной и оправдать все ожидания без создания Антикоррупционного суда, заявила председатель Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили.

"Одним из ключевых звеньев борьбы с коррупцией является Антикоррупционный суд. Необходимость его создания в полном соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии неоднократно отмечалась европейскими партнерами. Это существенный элемент для того, чтобы система дала ту отдачу, которую от нее ожидают, чтобы дела находили завершение в судах", — отметила Ткешелашвили.

По ее словам, рекомендации Венецианской комиссии все еще остаются "камнем преткновения" при подготовке законопроекта ко второму чтению.

По мнению юриста Андрея Портнова, Администрация президента делает все возможное для того, чтобы антикоррупционный суд работал в интересах власти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"… ЕС опять выразил озабоченность отсутствием антикоррупционного суда. Объясню человеческим языком, что именно является предметом мошенничества и манипуляций Порошенко в этом вопросе. Провластные депутаты зарегистрировали к закону об этом суде несколько тысяч поправок. Цель поправок — затягивание рассмотрения, обволакивание процедуры как-бы в обычную законопроектную рутину, в якобы поиск компромисса между депутатами и искусственное создание атмосферы дискуссии", — отмечает Портнов.

По его мнению, "вся эта бутафория нужна только для одного — обмануть ЕС с их главным требованием — независимым избранием судей, а потом рассказать им, что начальник ничего не мог с этим поделать, потому что депутаты — самостоятельные люди".

"Ожидаемый Порошенко результат — самая важная для ЕС поправка, в результате неразберихи, не наберёт 226 голосов. Суть этой поправки — кто именно будет назначать судей антикоррупционного суда. Варианта всего два — либо принадлежащие Порошенко на правах частной собственности уже сформированные квалифкомиссия судей и совет правосудия, либо новый орган, созданный международными антикоррупционными организациями с высоким уровнем доверия на западе. Простым языком — кто будет санкционировать обыски, аресты и выносить приговоры ворам и мародерам из БПП и НФ — им же принадлежащие судьи или назначенные без их вмешательства", — считает Портнов.

Скриншот с сайта Facebook

Эксперт уверен, что борьба Порошенко с ЕС состоит только в этом и ни в чем другом.

"Хотя, на самом деле, очевидно, что самого Порошенко и его команду будут преследовать любые судьи, хоть чужие, хоть те, которые ему сегодня кажутся своими. Ну а две тысячи поправок нужно сложить в мусорное ведро, они лишь ширма глупой комбинации легкомысленного Президента", — резюмировал Портнов.