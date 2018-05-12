Порошенко, Меркель и Макрон "сверили часы" перед встречей с Путиным

Владимир Матвеев, обозреватель

В ходе встречи Меркель и Макрона с Порошенко в немецком Аахене стороны обсудили имплементацию минских соглашений и возможность включения в них пунктов о введении миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также вопросы стабильности поставок газа в Европу.

Поводом для кратких переговоров было вручение французскому президенту Эммануэлю Макрону международной премии Карла Великого за усилия в интеграции Европы и реформирование Евросоюза, передает Голос Америки.

"Мы знаем, что для разрешения международных конфликтов часто нужно много времени, но будем и далее прилагать усилия для того, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии вручения Макрону международной премии Карла Великого в Аахене.

В рамках награждения президента Макрона 10 мая в Аахене прошла неформальная встреча с участием канцлера ФРГ, президента Франции и президента Украины, которая не комментировалась широко в западных СМИ.

Основная цель встречи, согласно neweurope.eu – согласовать общую позицию, с которой канцлер ФРГ Ангела Меркель 18 мая отправится в Сочи, а президент Франции Эммануэль Макрон 23 мая отправится с визитом в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь, в частности, идет о перспективах размещения миротворческих сил на Донбассе, согласовании очередных переговоров в "нормандском формате".

Меркель, Макрон и Порошенко обсудили включение пунктов о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс в Минские соглашения.

"Этот формат был призван согласовать общую позицию перед тем, как спорить с Путиным, чтобы не дать ему отделить европейцев от украинцев", — считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель, передает DW. Однако с осени минувшего года он получил дополнительное значение: "обсуждение внутренней ситуации в Украине, прежде всего реформ". Стороны также обсудили вопросы имплементации реформ в Украине.

Как сообщает Радио Свобода, стороны согласовали шаги, необходимые для проведения заседания "нормандского формата" Порошенко, согласно американскому ресурсу, проинформировал Меркель и Макрона "об эскалации ситуации на Донбассе".

По словам Порошенко, которого цитируют западные СМИ, он обсудил с канцлером ФРГ Меркель и президентом Макроном "дорожную карту"выполнения Минских договоренностей с обязательным привлечением миротворческой миссии ООН.

Запад и Россия, однако, пока не могут согласовать рамочные условия для такой миссии. Украинская сторона настаивает на том, что Россия не должна иметь право участвовать в таком миротворческом контингенте, а миротворцы должны быть размещены во всей зоне конфликта, включая участок российско-украинской границы.

Ранее послы Германии и Франции в Украине заявили, что в переговорах по вопросу "дорожной карты" имплементации Минских соглашений сохраняются базовые разногласия с Россией, а согласованного текста нет.

Как сообщается, Порошенко на встрече в Ааахене в присутствии главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева поднимал вопрос "Северного потока-2" и стабильности поставок газа в Европу.

Показательно, что после доклада Коболева, посвящённого решениям Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта "Северный поток–2", сделанного 7 мая в рамках заседания Комиссии Украина – НАТО, представители стран-членов высказались за то, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности региона.

Характерно, что на совместной пресс-конференции в Берлине 2 мая с премьером Словакии Петером Пеллегрини Ангела Меркель сказала, что ФРГ и Словакия считают, что ЕС следует продумать долгосрочные структуры, которые предусматривали бы сохранение Украины, как страны-транзитера газа в системе энергоснабжения ЕС, сообщает канцлер в Twitter.

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Согласно сообщениям СМИ, в Ахене стороны затронули вопросы освобождения "украинских военнослужащих из плена в Донбассе и политзаключенных из российских тюрем", а также возможные санкции в отношении РФ из-за проведения выборов на территории Крыма.

Напомним, 9-10 мая Порошенко находился с рабочим визитом в ФРГ. 9 мая он встретился с Дональдом Туском.

Президент Европейского Совета Дональд Туск и Порошенко договорились провести 20-й Саммит "Украина — Европейский Союз" летом 2018 года в Брюсселе, а Порошенко также затронул вопрос продолжения и возможного усиления санкций в отношении России.

Очередной саммит Украина-состоится 9 июля в Брюсселе, написал в Twitter Туск по итогам переговоров с президентом Порошенко. "С президентом Порошенко готовимся к нашему следующему саммиту Украина-ЕС 9 июля", — написал он.

Согласно сообщению, лидеры в Аахене обсудили реализацию реформ в Украине: создание антикоррупционного суда, реформирование системы национальной безопасности, а также выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В этом контексте президент Порошенко обсудил с премьером Болгарии Бойко Борисовым подготовку к саммиту Украина — Евросоюз. Как известно, Болгария с 1 января 2018 года председательствует в Евросоюзе.

Как отмечает ресурс, болгарский премьер отметил, что наилучшее решение ситуации с имплементацией Минских соглашений может быть найдено только за столом переговоров.

Напомним, 11-12 июля в Брюсселе состоится также саммит НАТО, на одно из мероприятий в рамках которого Украина получила официальное приглашение.

Наряду с изложенным, президент Франции предупредил в своей речи в Ахене об угрозе тенденции к расколу и националистических движений в Европе, сообщает DW. Напомним, у Берлина и Парижа у самих сохраняются расхождения по вопросам реформирования еврозоны. А "правительство ФРГ до сих пор не дало конкретных ответов на предложения Макрона по реформированию Европы", сообщает немецкий ресурс.

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При этом, по словам канцлера ФРГ, Европа больше не может рассчитывать на военную помощь со стороны США и перед ней стоит задача на будущее – "взять свою судьбу в свои руки". Такое мнение высказала Ангела Меркель, передает Bloomberg.

Меркель сделала заявление после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном, в то время как участники соглашения заявили о готовности продолжать выполнять его.