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    Дональд Туск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 330
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    Флаг Евросоюза
    Лидеры стран ЕС согласились увеличить расходы на оборону
    23:57 23.02.2018
    41
    Лидеры 27 стран на неформальном саммите в пятницу обсудили будущий многолетний финансовый план Евросоюза на период после 2020 года. Они согласились с возможностью увеличить расходы общего бюджета ЕС.
    Флаг ЕС
    Лидеры ЕС отказались объединить посты глав Еврокомиссии и Евросовета
    20:44 23.02.2018
    129
    По словам Дональда Туска, лидеры 27 стран-членов Евросоюза не поддержали в пятницу предложение объединить посты председателей Еврокомиссии и Евросовета.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    "Едины с народом". Туск сделал громкое заявление по Украине
    13:13 16.01.2018
    1468
    Глава Европейского совета Дональд Туск с гордостью отметил, что европейский народ единый с украинским народом в противостоянии "российской агрессии".
    Дональд Туск
    Туск заявил об угрозе проведения в Польше референдума о выходе из ЕС
    15:05 11.01.2018
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    По словам Дональда Туска, для правящей партии Польши выгоды от членства страны в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС
    Саммит ЕС: итоги для Европы, России и Украины
    07:20 18.12.2017
    8544Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Саммит ЕС не достиг согласия в вопросе миграционной политики, но продлил экономические санкции в отношении России и высказался по ситуации в Украине.
    Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита 27 стран-участниц Евросоюза в Риме
    Туск: лидеры Евросоюза дали добро на Brexit
    13:56 15.12.2017
    96Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Евросоюз проведет переговоры о переходном периоде в отношениях Великобритании и 27 стран, оставшихся в ЕС.
    Дональд Туск
    Туск: ЕС обсудит минские соглашения, чтобы продлить санкции против РФ
    18:48 12.12.2017
    183
    Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Меркель и Макрон сообщат о выполнении минских соглашений с целью продления экономических санкций против России.
    Петр Порошенкона саммите Восточного партнерства в Брюсселе
    Саммит ЕС: по сути и по результатам
    09:21 29.11.2017
    805Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    На неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике по итогам пятого саммита Восточного партнерства. Некоторым "упрямым ослам" опять будет обещана морковка в виде "сладкой жизни" в ассоциации с ЕС.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Туск дал Британии 10 дней на решение проблем с Brexit
    09:05 25.11.2017
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    Как отметил Туск, Лондон должен решить проблемы "во всех областях", включая решение пограничных вопросов с Ирландией, входящей в состав ЕС.
    Петр Порошенко и Дональд Туск
    Евросоюз никогда не признает российскую аннексию Крыма - Туск
    05:23 24.11.2017
    220Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский Союз "никогда не признает незаконную российскую аннексию Крыма".
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Спор с Украиной. Польшу заподозрили в исполнении "плана Кремля"
    04:02 20.11.2017
    1666Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает, что за политикой партии "Право и справедливость" в отношении Киева может стоять Российская Федерация.
    Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон
    Пучдемон ответил Туску, призвавшему Мадрид предъявить Каталонии аргументы
    18:44 27.10.2017
    1040Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон резко отреагировал на словам председателя Евросовета, который призвал Мадрид сделать "выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы".
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    ЕС готов усилить санкции против КНДР - Туск
    20:33 03.09.2017
    121Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как заявил председатель Евросовета Дональд Туск, ЕС призывает СБ ООН принять новые санкции и проявить большую решимость, "чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова".
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Сына главы Евросовета допросили в Польше по делу о финансовой пирамиде
    10:00 02.08.2017
    112
    По данным Rzeczpospolita, деятельность финансовой пирамиды Amber Gold пришлась на годы работы правительства Дональда Туска.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Туск вызван на допрос в прокуратуру Польши
    08:54 27.07.2017
    171
    Главу Евросовета обязали явиться в прокуратуру 3 августа. В каком статусе находится Туск, не уточняется. Очередной допрос должен был состояться 5 июля, однако Туск не явился в прокуратуру, сославшись на занятость.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Туск оценил вероятность запуска санкционной процедуры ЕК против Польши
    01:57 22.07.2017
    119
    Еврокомиссия готовится на следующей неделе направить Польше новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: ЕС не готов идти навстречу Украине в вопросе евроинтеграции
    11:14 14.07.2017
    1277
    Этим визитом ЕС подчеркнул поддержку президента Порошенко, так как был намек (украинской политической элите) не конфликтовать с ним, потому что Европа будет договариваться именно с ним, - считает Михаил Погребинский.
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС: итоги есть, о перспективах - молчание
    07:24 14.07.2017
    1041Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Эксперты считают, что этот саммит стал для Украины "холодным душем", так как показал, что Европа уходит от серьезных обязательств перед Киевом в части перспектив по сотрудничеству.
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Туск призвал Россию срочно освободить задержанных украинцев
    16:14 13.07.2017
    258
    Дональд Туск призвал "к немедленному освобождению всех незаконно задержанных украинских граждан в России и на Крымском полуострове".
    Туск - украинцам: Сегодня врагу не победить вас, но вы можете потерпеть поражение от самих себя
    Туск - украинцам: сегодня врагу не победить вас... 
    15:10 13.07.2017
    292
    Президент Европейского совета Дональд Туск в своем выступлении предостерег украинцев от возможности поражения на пути к развитию Украины в случае, если коррупция не будет преодолена.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Флаг ЕС
    Лидеры ЕС отказались объединить посты глав Еврокомиссии и Евросовета
    20:44 23.02.2018
    129
    По словам Дональда Туска, лидеры 27 стран-членов Евросоюза не поддержали в пятницу предложение объединить посты председателей Еврокомиссии и Евросовета.
    Флаг Евросоюза
    Лидеры стран ЕС согласились увеличить расходы на оборону
    23:57 23.02.2018
    41
    Лидеры 27 стран на неформальном саммите в пятницу обсудили будущий многолетний финансовый план Евросоюза на период после 2020 года. Они согласились с возможностью увеличить расходы общего бюджета ЕС.
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