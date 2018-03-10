По словам Дональда Туска, для правящей партии Польши выгоды от членства страны в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.
Главу Евросовета обязали явиться в прокуратуру 3 августа. В каком статусе находится Туск, не уточняется. Очередной допрос должен был состояться 5 июля, однако Туск не явился в прокуратуру, сославшись на занятость.
Этим визитом ЕС подчеркнул поддержку президента Порошенко, так как был намек (украинской политической элите) не конфликтовать с ним, потому что Европа будет договариваться именно с ним, - считает Михаил Погребинский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".