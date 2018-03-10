Сообщается о желании словацкой стороныпомочь практически в реформировании украинской экономики, а также поддержке Словакией решений руководящих органов ЕС относительно внедрения безвизового режима для граждан Украины.
Как отмечается, на 11:00 запланирована встреча президента Словакии и президента Украины Петра Порошенко, которая пройдет на площади перед АП, после чего стороны проведут переговоры и в 12:30 сделают заявления для прессы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".