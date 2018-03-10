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    Андрей Киска

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Порошенко на границе со Словакией открыл символическую дверь в ЕС
    Порошенко на границе со Словакией открыл символическую дверь в ЕС
    12:59 11.06.2017
    379Европа открывает для украинцев свои границы
    Президенты Украины и Словакии приняли участие в символической церемонии на словацко-украинской границе по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны.
    Петр Порошенко и Андрей Киска в Нью-Йорке
    Президент Словакии заверил Порошенко в поддержке санкций против России
    04:35 22.09.2016
    392США - Россия: санкции преткновения
    Порошенко раскритиковал заявление Киски об оценке выполнения Украиной минских договоренностей. В ответ тот заверил в твердости позиции Словакии по уважению суверенитета.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко обсудил с президентом Словакии важность "нормандского формата"
    20:26 20.08.2016
    228АТО: в предчувствии военного положения.
    Как сообщается, в ходе разговора была отмечена важность продолжения усилий, в том числе и в рамках "нормандского формата", с целью выполнения Россией минских договоренностей в сфере безопасности.
    Президент Словакии Андрей Киска на саммите НАТО в Варшаве
    Киска: Словакия поможет Украине с разминированием
    23:26 09.07.2016
    134АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам президента Словакии Андрея Киски, НАТО создал фонд для разминирования и устранения неразорвавшихся боеприпасов в Украине, который Словакия изъявила желание вести.
    Патрульный автомобиль
    Киска: Словакия поможет Украине реформировать экономику
    13:15 23.05.2016
    182
    Сообщается о желании словацкой стороныпомочь практически в реформировании украинской экономики, а также поддержке Словакией решений руководящих органов ЕС относительно внедрения безвизового режима для граждан Украины.
    Арсений Яценюк и Андрей Киска
    Встреча Яценюка и Киски в Словакии 
    16:21 10.09.2015
    181
    Глава Кабинета министров Украины Арсений Яценюк в четверг находится с рабочим визитом в Словакии, где провел переговоры со словацким президентом Андреем Киской.
    Флаг Словакии
    В Словакии Яценюк подпишет соглашения по энергетике
    03:30 09.09.2015
    237
    Глава правительства Украины встретится с президентом Словакии Андреем Киской и председателем словацкого парламента Петером Пеллегрини, а также проведет переговоры с премьер-министром Робертом Фицо.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко предложил встречу с западными соседями, чтобы обсудить безопасность
    16:53 03.09.2015
    224
    Сообщается, что "Петр Порошенко предложил провести в ближайшее время встречи лидеров приграничных государств для обсуждения аспектов безопасности регионального сотрудничества".
    Андрей Киска
    Президент Словакии призвал ЕС поддержать реформы в Украине
    07:46 11.07.2015
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    По его словам, "через Майдан начались изменения, и теперь задача Президента Порошенко и премьер-министра Яценюка оправдать эти ожидания".
    Встреча президентов Украины и Словакии
    Фотоитоги 20 мая: Киска в Киеве, Блаттер в Рамалле и заложники в Одессе 
    09:29 21.05.2015
    348Донбасс. Замороженный конфликт
    Президент Словакии Андрей Киска начал свой официальный визит в Украину со встречи с президентом Украины Петром Порошенко на площади перед Администрацией президента.
    Петр Порошенко и Андрей Киска во время встречи в Киеве, 20 мая 2015 г.
    Словакия будет полностью поддерживать реверсный поток газа в Украину
    14:26 20.05.2015
    553
    Президент Словакии Андрей Киска отметил, что "реверсный поток будет действовать, и мы полностью готовы поддерживать Украину в этом".
    Петр Порошенко и Андрей Киска во время встречи в Киеве, 20 мая 2015 г.
    Встреча президентов Украины и Словакии 
    12:54 20.05.2015
    286
    В Киеве Петр Порошенко начал переговоры с президентом Словакии Андреем Киской. Главы государств позднее сделают заявления для прессы.
    Встреча Петра Порошенко и президента Словакии Андрея Киска
    Началась встреча Порошенко с президентом Словакии
    11:58 20.05.2015
    1886
    Президент Словаки начал свой официальный визит в Украину. Андрей Киска проведет переговоры с Петром Порошенко, после чего оба президента сделают заявления для прессы.
    Андрей Киска
    Президент Словакии Киска прибудет в среду в Украину
    09:24 20.05.2015
    101
    Как отмечается, на 11:00 запланирована встреча президента Словакии и президента Украины Петра Порошенко, которая пройдет на площади перед АП, после чего стороны проведут переговоры и в 12:30 сделают заявления для прессы.
    Андрей Киска
    ЕС и НАТО не должны поставлять оружие Украине - президент Словакии
    23:14 25.04.2015
    308Саммит ЕС в Киеве
    Андрей Киска заявил, что помощь Украине должна стать стратегической составляющей политики Словакии и она будет "способствовать расширению простора демократии и стабильности" в регионе.
    Флаг Словакии
    Хрупкий мир в Украине необходимо сохранить - президент Словакии
    21:49 03.03.2015
    178Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Андрей Киска сообщил, что главная часть их "переговоров с господином Столтенбергом была посвящена нынешней системе безопасности в Европе и актуальной ситуации в Украине".
    Траурные мероприятия на Майдане Незалежности, посвященные поминовению памяти погибших во время событий 20 февраля 2014 года
    Годовщина "Евромайдана": молитва в Киеве, теракт в Харькове
    15:46 23.02.2015
    689Год Революции
    Украина отметила годовщину трагедии на Майдане. К сожалению, снова погибли люди. И речь идет не только о жертвах войны.
    Взрыв в Харькове
    Хроника 22 февраля: теракт в Харькове, столкновения под Мариуполем
    09:28 23.02.2015
    1030Теракт в Харькове
    Накануне во время шествия в Харькове прогремел взрыв, согласно последним данным министерства внутренних дел Украины, погибли два человека, еще 10 пострадали.
    Пресс-конференция Петра Порошенко, 29 декабря 2014
    Порошенко: ЕС надо координировать усилия для выполнения РФ минских соглашений
    19:21 22.02.2015
    524Украина: между миром и войной
    Президент Украины проинформировал своего словацкого коллегу о ситуации в Донбассе. Киска сказал, что прибыл в Украину, чтобы содействовать мирному урегулированию.
    Андрей Киска
    Президент Словакии посетит Киев на годовщину Майдана
    17:40 20.02.2015
    199Год Революции
    Как отмечается, президент Словакии Андрей Киска примет участие в торжествах в Киеве 22 февраля по поводу годовщины событий на Майдане.
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