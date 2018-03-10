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В 2017 году украинские политики остались верны себе в заботе о согражданах, поэтому круглый год дрались, угрожали и нелицеприятно отзывались в адрес друг друга. О громких дебошах и скандала отечественного истеблишмента - в обзоре РИА Новости Украина.