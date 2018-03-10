В самом начале медиаскандала Антон Геращенко выразил поддержку Ивану Виннику, покинувшему студию ZIKa из-за появления в эфире чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Однако после этого нардеп ни словом не обмолвился о ситуации.
Нынешний политический истеблишмент в Украине не стесняется выставлять на всеобщее обозрение хоум-видео и демонстрировать "безупречные манеры" в публичных местах. О самых ярких проявлениях представителей элиты — в обзоре РИА Новости Украина.
В 2017 году украинские политики остались верны себе в заботе о согражданах, поэтому круглый год дрались, угрожали и нелицеприятно отзывались в адрес друг друга. О громких дебошах и скандала отечественного истеблишмента - в обзоре РИА Новости Украина.
В парламент внесен законопроект, в соответствии с которым Рада наделяется правом увольнять директора Национального антикоррупционного бюро, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также директора Государственного бюро расследований.
По словам нардепа Антона Геращенко, на полученные от доверенного лица Сергея Курченко на организацию массовых протестов, доверенное лицо Саакашвили Сиверион Донгадзе купил автомобиль Bentley "для организации снабжения палаточного городка, подвоза воды, дров и продуктов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".