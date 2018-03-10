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    Антон Геращенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 588
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    Антон Геращенко
    Геращенко высказался о запрете массовых акций в Киеве 18 февраля
    04:53 17.02.2018
    1593Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Правоохранители усилят меры безопасности в Киеве в воскресенье, 18 февраля, из-за проведения в столице ряда массовых мероприятий, в которых планируют принять участие и радикальные организации.
    Антон Геращенко
    Геращенко проиграл суд по клевете
    14:23 14.02.2018
    2761
    По словам журналиста Константина Стогния, более года назад, комментируя события в Княжичах, нардеп Антон Геращенко назвал его пресс-секретарем Виталия Захарченко.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Скандал из-за Портнова и "наезды" на ZIK. Геращенко соблюдает молчание
    04:42 26.01.2018
    1269Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В самом начале медиаскандала Антон Геращенко выразил поддержку Ивану Виннику, покинувшему студию ZIKa из-за появления в эфире чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Однако после этого нардеп ни словом не обмолвился о ситуации.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов - нардепу Геращенко: в чем твоя мораль, лицемерная тварь?
    02:33 25.01.2018
    31349Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Юрист Андрей Портнов, который оказался в центре медиаскандала вокруг телеканала ZIK, обратился с чередой жестких вопросов к народному депутату Антону Геращенко.
    Журналист Наталья Влащенко
    Скандал из-за Портнова. Влащенко намекнула, от кого поступали угрозы
    00:49 25.01.2018
    1190Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Журналистка и директор телеканала ZIK заявила, что фамилия депутата от "Народного фронта", который, по ее словам, угрожал праворадикалами, уже известна руководителям всех силовых ведомств.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Геращенко вмешался в скандал вокруг телеканала из-за эфира с Портновым
    12:35 23.01.2018
    3285Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По мнению народного депутата Антона Геращенко, вслед за Андреем Портновым в эфире телеканала ZIK могут появиться Виктор Янукович, Виктор Пшонка и Александр Захарченко.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Покажите ваши мандаты! Низкие нравы украинской политической элиты
    07:32 21.01.2018
    3852
    Нынешний политический истеблишмент в Украине не стесняется выставлять на всеобщее обозрение хоум-видео и демонстрировать "безупречные манеры" в публичных местах. О самых ярких проявлениях представителей элиты — в обзоре РИА Новости Украина.
    Ирина Ноздровская
    В МВД сообщили, за что убили Ноздровскую
    19:16 08.01.2018
    3367Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что мотив убийства - месть Ирине Ноздровской за ее правозащитную деятельность.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Неотъемлемая часть нашей жизни. Все политические скандалы года
    19:20 31.12.2017
    290Украина 2018: новые испытания
    В 2017 году украинские политики остались верны себе в заботе о согражданах, поэтому круглый год дрались, угрожали и нелицеприятно отзывались в адрес друг друга. О громких дебошах и скандала отечественного истеблишмента - в обзоре РИА Новости Украина.
    Ситуация в Княжичах
    Стрельба в Княжичах: высокопоставленного фигуранта восстановили в должности
    02:51 29.12.2017
    146Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что экс-начальника управления уголовного розыска Национальной полиции Киева Леонида Куряту восстановили в должности.
    По центру - Станислав Ежов, подозреваемый в шпионаже
    Шпион в Кабмине работал на спецслужбы РФ не менее двух лет - депутат
    15:30 21.12.2017
    463Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    По словам Антона Геращенко, помощник Владимира Гройсмана готовил докладные записки после каждого своего участия в переговорах на высшем уровне.
    ДТП при участии Петр Дыминский
    Честью дочери не торгуют. Геращенко сделал резкое заявление по ДТП с Дыминским
    12:16 10.12.2017
    1294
    По словам народного депутата Антона Геращенко, расследование смертельного ДТП при участии авто президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского будет доведено до конца.
    Зорян Шкиряк
    Шкиряк признался, что тоже часто вылизывает тарелки
    12:38 09.12.2017
    923
    Советник главы МВД Зорян Шкиряк рассказал, что полностью поддерживает своего друга и соратника Антона Геращенко и сам всегда так делает, когда очень вкусно.
    Антон Геращенко
    Геращенко рассказал, в чьей квартире скрывался Саакашвили
    02:22 09.12.2017
    964Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Как отмечается, к Михаилу Саакашвили допущен адвокат, проводится медицинский осмотр на предмет отсутствия каких-либо побоев. В течение 72 часов суд должен определить меру пресечения для Саакашвили.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Геращенко объяснил, зачем вылизывал тарелку в ресторане
    22:00 08.12.2017
    3485
    Как сообщил Геращенко, он обедал в ресторане "Бао" с заместителем посла Японии в Украине Мичио Харада. Он объяснил, что в японской традиции такое его поведение не считается чем-то неприличным.
    Появилось видео, как человек, похожий на Геращенко, вылизывает тарелку. Видео
    Появилось видео, как человек, похожий на Геращенко, вылизывает тарелку 
    17:25 08.12.2017
    2277Политический кризис: страна в тупике
    Юрист Андрей Портнов выложил в Facebook видео, как человек, похожий на народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, вылизывает тарелку в одном из кафе.
    Вывеска НАБУ
    В Раде "протаскивают" законопроект об увольнении директора НАБУ без аудита
    00:42 07.12.2017
    254Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В парламент внесен законопроект, в соответствии с которым Рада наделяется правом увольнять директора Национального антикоррупционного бюро, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также директора Государственного бюро расследований.
    Нардеп Антон Геращенко сообщил, что на деньги Курченко человек Саакашвили купил Bentley
    Геращенко сообщил, на что потратил соратник Саакашвили деньги Курченко
    18:31 05.12.2017
    558Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам нардепа Антона Геращенко, на полученные от доверенного лица Сергея Курченко на организацию массовых протестов, доверенное лицо Саакашвили Сиверион Донгадзе купил автомобиль Bentley "для организации снабжения палаточного городка, подвоза воды, дров и продуктов".
    Верховная Рада Украины
    Нардеп: ЕС и США против принятия закона о реинтеграции Донбасса
    19:12 04.12.2017
    1238Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Народный депутат Антон Геращенко отметил, что американские и европейские партнеры "давят" на Украину, чтобы не принимался закон о реинтеграции Донбасса.
    Флаг Украины и США
    Нардеп заявил, что США "не выполнили обязательство по защите Украины"
    18:55 04.12.2017
    536
    По словам народного депутата Антона Геращенко, США не выполнили свои обязательства по защите Украины, а Будапештский меморандум забыт.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Антон Геращенко
    Геращенко проиграл суд по клевете
    14:23 14.02.2018
    2761
    По словам журналиста Константина Стогния, более года назад, комментируя события в Княжичах, нардеп Антон Геращенко назвал его пресс-секретарем Виталия Захарченко.
    Антон Геращенко
    Геращенко высказался о запрете массовых акций в Киеве 18 февраля
    04:53 17.02.2018
    1593
    Правоохранители усилят меры безопасности в Киеве в воскресенье, 18 февраля, из-за проведения в столице ряда массовых мероприятий, в которых планируют принять участие и радикальные организации.
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