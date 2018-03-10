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    HSBC

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаги России и ЕС
    Ряд крупных банков ЕС отказался размещать еврооблигации РФ - СМИ
    23:05 23.03.2016
    302Новые санкции в отношении России.
    Такие банки, как BNP Paribas, Credit Swiss, Deutsche Bank, HSBC и UBS отказались размещать еврооблигации РФ, "не желая расстраивать власти США и ЕС", пишет WSJ.
    Территория нефтяной компании
    Стоимость нефти Brent превысила $60 за баррель
    20:09 25.02.2015
    133
    По состоянию на 19.27 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь нефти Brent увеличивалась на 2,17% - до 59,96 доллара за баррель.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Геращенко хочет получить данные об украинцах, имеющих счета в банке HSBC
    17:44 09.02.2015
    199
    Женевское отделение банка HSBC по обслуживанию частных клиентов получало значительные доходы от тайных счетов преступников, в том числе членов наркокартелей и продавцов оружия.
    Нефтяная вышка. Архивное фото
    Мировые цены на нефть растут
    18:32 23.10.2014
    239
    Рост происходит на фоне сообщений о снижении поставок нефти Саудовской Аравией.
    Нефтяная вышка. Архивное фото
    Мировые цены на нефть растут на статистике из Китая
    09:17 30.09.2014
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    Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличивалась на 1,29% - до 94,76 доллара за баррель.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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