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Тег
HSBC
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Ряд крупных банков ЕС отказался размещать еврооблигации РФ - СМИ
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Такие банки, как BNP Paribas, Credit Swiss, Deutsche Bank, HSBC и UBS отказались размещать еврооблигации РФ, "не желая расстраивать власти США и ЕС", пишет WSJ.
Стоимость нефти Brent превысила $60 за баррель
20:09 25.02.2015
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По состоянию на 19.27 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь нефти Brent увеличивалась на 2,17% - до 59,96 доллара за баррель.
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Мировые цены на нефть растут
18:32 23.10.2014
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Рост происходит на фоне сообщений о снижении поставок нефти Саудовской Аравией.
Мировые цены на нефть растут на статистике из Китая
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Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличивалась на 1,29% - до 94,76 доллара за баррель.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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