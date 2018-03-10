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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин: Россия не вмешивается в выборы других государств
    03:36 10.03.2018
    14
    Президент России Владимир Путин не исключил, что какие-то лица могли использовать определенные инструменты в других странах и посылать соответствующую информацию из Франции, Германии, Азии или России и это не имеет отношения к властям РФ.
    Анна Седокова в постели с другими девушками. Архивное фото
    Американские исследователи заявили, что знают как улучшить сексуальную жизнь
    00:36 10.03.2018
    162
    По данным американских исследователей, всего лишь один дополнительный час сна у женщин приводил к тому, что у 14 процентов из них на следующий день был хороший секс.
    Избиение отца с ребенком на руках попало на видео. Видео
    Кадры жестокого избиения отца с ребенком на руках в США всколыхнули сети (18+) 
    00:19 10.03.2018
    344
    В Колорадо двое неизвестных жестоко избили мужчину с четырехлетней девочкой на руках. Запись происшествия опубликовала местная полиция в Facebook.
    На месте в США, где мужчина взял в заложники людей
    Неизвестный взял заложников в доме ветеранов Калифорнии
    22:55 09.03.2018
    36
    Мужчина в бронежилете и вооруженный автоматическим оружием проник в здание и взял трех заложников. Офис шерифа сообщил об обстреле своих сотрудников.
    ДТП в США из-за непогоды
    В США из-за снегопада столкнулись около 60 авто
    21:59 09.03.2018
    39
    В результате аварии есть пострадавшие, однако травмы не угрожают их жизни. Три человека госпитализированы. Среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
    Флаг КНДР
    О чем пишут в мире: потепление между США и Кореей, отравление экс-полковника ГРУ
    12:23 09.03.2018
    533
    Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
    Торнадо в США
    Сказочная красота и смертельная опасность. Самые удивительные фото торнадо 
    10:39 09.03.2018
    449
    Пара фотографов в США берет напрокат машину и едет за ураганом, чтобы заснять красоту стихии. Вместе они пережили уже немало опасностей и выиграли несколько фотоконкурсов.
    Флаги США и России
    В США заверили, что способны ответить на любую угрозу со стороны РФ
    10:21 09.03.2018
    456
    В США прокомментировали утверждения президента России Владимира Путина о том, что его страна обладает арсеналом новых, "непреодолимых" ядерных вооружений.
    Украинец Назар Семчишин, более 6 лет проживающий в США
    Без планов на возвращение. Будни украинских мигрантов в США
    08:32 09.03.2018
    1962
    Украинец Назар Семчишин около шести лет работает в США и отмечает, что американцы с подозрением смотрят на всех мигрантов. По его словам, планов возвращаться в Украину у него нет.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама собирается вести свое шоу
    08:30 09.03.2018
    82
    Компания Netflix будет платить экс-президенту и его супруге Мишель за эксклюзивный контент, который будет доступен только на сервисе Netflix.
    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    США обвинили Россию в отрабатывании кибератак в Украине
    07:31 09.03.2018
    223
    Как отметил заместитель госсекретаря США, "гибридный характер агрессии России против Украины подчеркивают кибератаки, осуществляемые россиянами".
    Трамп на церемонии подписания распоряжения о новых ввозных пошлинах на сталь и алюминий
    Трамп попал впросак на церемонии одобрения новых пошлин
    07:15 09.03.2018
    310
    Трамп обратился к одному из рабочих: "Ваш отец смотрит сейчас на вас с небес и гордится вами". Однако, оказалось, что отец этого человека жив.
    В Пола Манафорта бросили флаг РФ. Видео
    "Это твой флаг!". В Манафорта бросили российский триколор 
    06:43 09.03.2018
    732Арест Манафорта: украинский след
    Мужчина с седой бородой, в темных очках и шапке под зданием суда в штате Вирджиния держал плакат с двумя надписями: "Предатель" и "Грязные деньги".
    Флаги США и Украины
    США ждут от Украины реальных шагов по борьбе с интернет-пиратством
    05:39 09.03.2018
    199
    Заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук признал, что США пока не могут исключить Украину из списка стран с высоким уровнем интернет-пиратства.
    Флаг США
    Сенатору из Калифорнии запретили обниматься после жалоб женщин-коллег
    04:54 09.03.2018
    66Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Как выяснилось в ходе расследования, местный сенат уже предупреждал Боба Херцберга о том, что его объятия и касания "вызывают опасения".
    Вашингтон. Белый дом
    Детали встречи Трампа с Ким Чен Ыном определят позднее - Белый дом
    04:36 09.03.2018
    108Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Дональд Трамп оценил развитие ситуации вокруг КНДР как "большой прогресс", но уточнил, что санкции будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном до мая
    02:29 09.03.2018
    153Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён проинформировал, что глава Белого дома согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая.
    Ким Чен Ын
    Трампу передали письмо от Ким Чен Ына - СМИ
    01:57 09.03.2018
    89Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По данным СМИ, южнокорейская делегация вручила письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом для президента Дональда Трампа.
    Дональд Трамп
    Трамп сделал важное уточнение по введению пошлин на металлы
    00:33 09.03.2018
    265
    Глава Белого дома подчеркнул, что пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней. При этом Трамп отметил, что некоторые такие страны "не платят 100 центов из доллара, а иногда даже 50 центов из доллара".
    Дональд Трамп
    Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия
    22:57 08.03.2018
    466Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Президент США Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Модель Эшли Грэм в откровенном ролике. Видео
    В купальнике и без. Откровенные съемки Эшли Грэм на пляже 
    02:10 15.02.2018
    38184
    Знаменитая Эшли Грэм примерила несколько ярких купальников, в том числе из своей коллекции. Но главной изюминкой стали съемки пышной модели топлес.
    Юлия Тимошенко с сенатором Марком Рубио
    Заокеанский вояж Тимошенко: первые неутешительные выводы
    13:55 12.02.2018
    36800
    Не знаю, какое впечатление произвела Тимошенко на своих заокеанских визави, и не буду гадать относительно того, что они подумали. Попытаюсь просто проанализировать особенности политического характера "нашей кыци".
    Бен Ходжес
    Генерал США: Украина в состоянии вооружить себя сама
    14:58 24.02.2018
    19881
    Javelin усилят позиции Украины, но украинская оборонная промышленность и сама способна производить подобное ракеты, заявил генерал Ходжес
    Глобальная кибератака
    Рука об руку. США и Украина занялись безопасностью киберсферы
    17:15 02.03.2018
    17181
    В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, который определяет, что политикой США является предоставление помощи правительству Украины в совершенствовании ее кибербезопасности.
    Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд
    Мамина копия. Красивая дочь супермодели Синди Кроуфорд покорила мир моды 
    12:14 17.02.2018
    14838
    16-летняя Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, как вихрь ворвалась и покорила мир моды.
    Яйца. Продукты питания
    Из Чернигова. Богатые мы, бедные они: куриные яйца в США и Украине
    11:02 27.02.2018
    13443
    В обычном магазине США куриное яйцо в пересчете на гривну стоит от 1,53 - нормального размера и пригодное к употреблению. А в украинских магазинах за тот же продукт придется заплатить 2,8-3,2 гривны.
    Джена Ямамото
    Горячая гавайская "цыганка" - покорительница западного полушария 
    11:58 01.03.2018
    13311
    25-летняя модель японско-гавайско-пуэрториканского происхождения Джена Ямамото известна под ником GipsyOne. Ее популярность в интернете давно превзошла успех многих звезд телевидения и кино.
    Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М с полигона Капустин Яр
    США и Россия: великое ядерное противостояние
    13:32 06.03.2018
    13152
    Вместо диалога с Москвой, в Белом доме и Госдепе США заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится. Является ли это началом новой Холодной войны?
    Пентагон
    Пентагон анонсировал переброску танков и ракет в Европу
    11:35 19.02.2018
    11625
    В контексте продвижения НАТО, подразделений Пентагона на восток Европы представители Пентагона заявляют о планах увеличения военного присутствия США в Европе на "ротационной основе" и переброске на европейский континент новой военной техники.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    США одобрили сотрудничество с Украиной по кибербезопасности
    18:56 10.02.2018
    9470
    США должны предоставлять Украине необходимую поддержку для защиты компьютерных сетей и уменьшения зависимости страны от российских коммуникационных технологий.
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Корнейчук: Порошенко "кинул Вашингтон" и ждет последствий
    15:04 27.02.2018
    8962
    Своей войной с еще не созданным Антикоррупционным судом и судебным беспределом Петр Порошенко во многом поставил крест на своем президентском будущем, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Встреча Петра Порошенко с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном
    Встреча, встреча, снова встреча. Порошенко в плотном диалоге с ЕС
    15:13 23.02.2018
    8462
    Порошенко обсудил с Самуэльсеном и Салливаном ситуацию на Донбассе и подходы по развертыванию миссии ООН на востоке Украины.
    Совместные российско-китайские учения. Архивное фото
    Военный потенциал: Россия и Китай догоняют Запад
    15:12 19.02.2018
    8310
    По словам главы IISS Джона Чипмана, "некоторые правительства на Западе рассматривают "технологии прыжка" для наращивания военной мощи, однако это не гарантирует успех".
    Модель Деми Роуз
    Модель plus size порадовала откровенными фото на пляже
    13:04 07.03.2018
    6660
    22-летняя Деми Роуз, которая стала популярной после переезда в США и участия в модельном реалити-шоу TAZ'S MODELS, не стесняется показывать прекрасную фигуру.
    Курт Волкер на YES
    В России ответили Волкеру на призыв расформировать ДНР и ЛНР
    04:51 04.03.2018
    6475
    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который предложил расформировать ДНР и ЛНР.
    В США питон проглотил оленя, который весил больше него самого
    В США питон проглотил оленя, который весил больше него самого
    08:41 04.03.2018
    5478
    Биологи застали змею длиной 3,35 метра, когда она пожирала 16-килограммового детеныша белохвостого оленя. Вес питона оказался на два килограмма меньше, чем вес его добычи.
    19-летняя дочь легендарной модели удивила откровенной фотосессией
    Юная модель превзошла легендарную маму в откровенной фотосессии 
    15:32 14.02.2018
    5145
    Модель Сейлор Бринкли Кук, дочь легендарной модели Кристи Бринкли, снялась в откровенной фотосессии в Нью-Йорке для Taylor Ballantyne и на Арубе для Yu Tsai.
    Эмили Ратаковски на церемонии Оскар
    Лучше без платья. Ратаковски разделась после "Оскара"
    12:15 05.03.2018
    4740
    В последнее время модель демонстрирует откровенные фото, отмечая при этом, что много занимается, чтобы ее тело было идеальным. Количество ее поклонников в сети давно перевалило за 16,6 млн.
    Модель Анна де Паула
    Супермодель из Бразилии, ставшая народной любимицей в США 
    10:58 02.03.2018
    4491
    21-летняя Анна де Паула из Бразилии - восходящая звезда модельного бизнеса. О девушке мигом заговорили все мировые СМИ после провокационной фотосессии для журнала Sports Illustrated.
    Старт продаж iPhone X
    Назван срок жизни всех iPhone
    06:10 04.03.2018
    4151
    Компания Apple продала по всему миру более двух миллиардов смартфонов и компьютеров. При этом 750 миллионов устройств больше не используются.
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