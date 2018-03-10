Президент России Владимир Путин не исключил, что какие-то лица могли использовать определенные инструменты в других странах и посылать соответствующую информацию из Франции, Германии, Азии или России и это не имеет отношения к властям РФ.
Ведущие мировые СМИ обсуждают запланированную встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР с Ким Чен Ыном, введение ввозных пошлин на сталь и алюминий в США, расследование инцидента в Солсбери, где мужчина и женщина отравились неизвестным веществом.
Глава Белого дома подчеркнул, что пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней. При этом Трамп отметил, что некоторые такие страны "не платят 100 центов из доллара, а иногда даже 50 центов из доллара".
Президент США Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не знаю, какое впечатление произвела Тимошенко на своих заокеанских визави, и не буду гадать относительно того, что они подумали. Попытаюсь просто проанализировать особенности политического характера "нашей кыци".
В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности, который определяет, что политикой США является предоставление помощи правительству Украины в совершенствовании ее кибербезопасности.
В контексте продвижения НАТО, подразделений Пентагона на восток Европы представители Пентагона заявляют о планах увеличения военного присутствия США в Европе на "ротационной основе" и переброске на европейский континент новой военной техники.
На Youtube-канале Moyaplaneta выложено видео, на котором запечатлена жаба без головы. При этом земноводное живо и активно двигается. Жуткое существо обнаружила аспирантка Массачусетского университета Джил Флеминг в лесах Коннектикута, США.
Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Американская поп-певица из Барбадосса Рианна отмечает 30-летний юбилей. Символ нулевых является обладательницей восьми "Грэмми", шести статуэток American Music Awards, специальной премии Icon Award и 18 наград Billboard Music Awards.
Знойная блондинка Кара дель Торо родом из Техаса. Юг США известен горячим климатом и не менее горячими девушками. Мисс дель Торо не исключение – она не надевает нижнее белье на красную дорожку и пленяет мужчин одним только взглядом.
Неизвестные авторы придумали виртуальную девушку по имени Микела Соуса. За ее "жизнью" следить более 500 тысяч пользователей Instagram. Микела ходит на вечеринки и модные показы, путешествует, борется за права трансгендеров и пишет музыку.
Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
Украинцы активно иронизируют по поводу запуска в космос компанией SpaceX Илона Маска электромобиля Tesla. Во множестве фотожаб представлены все варианты отечественного автопрома, бороздящие галактические просторы.
По словам художницы, ее миссия — показать миру, что пироги могут не только конкурировать с креативными свадебными тортами и вычурными десертами со всего мира, но и быть забавными и легкими в приготовлении.
Главный секс-символ эпохи "Трансформеров" Меган Фокс появляется в интернете в последнее время достаточно редко. Однако недавно Фокс выпустила совместную коллекцию с брендом нижнего белья Frederick’s of Hollywood и сама же снялась в фотосессии.
Женщине Лин Слэтер 63 года. Она живет в Нью-Йорке и преподает в университете. Несколько лет назад она ждала подругу неподалеку от Линкольн-центра, где в рамках Недели моды проходили пышные мероприятия.
Уроженка Швеции Пикси Фокс, которая в настоящее время живет в США, - одна из самых известных жертв пластики на планете. Она перенесла больше ста операций, чтобы стать похожей на персонажа мультипликационного фильма Барби.
Мейджорс родом из Нашвилла, она работает с модельными агентствами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. На ее странице в соцсети подписаны почти 400 тысяч человк. Девушка продвигает бодипозитив и старается изменить стандарты красоты в модельном мире.
Чтобы зарабатывать на жизнь во время учебы, студентка начала участвовать в откровенных фотосессиях. Так она попала в журнал Playboy и поселилась в особняке Хью Хефнера. По словам модели, он буквально спас ее от нищеты.
Авария на трансформаторной подстанции привела к остановке популярных аттракционов в американском парке развлечений "Диснейленд". После отключения гостей парка эвакуировали. В связи с рождественскими каникулами на момент отключения "Диснейленд" был переполнен посетителями.
В результате схода поезда на автостраду в штате Вaшингтон в США пострадали по меньшей мере 77 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные медицинских учреждений. Первые кадры с места событий - в фотоленте.
На Youtube-канале Moyaplaneta выложено видео, на котором запечатлена жаба без головы. При этом земноводное живо и активно двигается. Жуткое существо обнаружила аспирантка Массачусетского университета Джил Флеминг в лесах Коннектикута, США.
Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.
Один из богатейших людей планеты, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не знает цен на самые популярные среди американцев товары. Бизнесмен оконфузился на популярном комедийном "Шоу Эллен Дедженерес".
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
Астронавты Марк Ванде Хай и Норисигэ Канаи вышли в открытый космос на шесть с половиной часов. Они должны перенести неработающий захват механического манипулятора Canadarm2 в шлюзовой отсек "Квест" для последующего его возвращения на Землю.
Миротворческая операция на Донбассе будет проводиться в три этапа. Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме, сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая вернулась с молитвенного завтрака у Дональда Трампа.
Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, поделились видеокадрами и фотографиями, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном.
В США завершился первый этап испытаний автономного катера ACTUV, предназначенного для обнаружения подлодок противника. Видео тестов надводного дрона опубликовано на YouTube-канале Агентства перспективных оборонных разработок США.
Политтехнолог и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт в свое время научил беглого президента "правильно" улыбаться и разговаривать, сообщается в расследовании аналитика The Atlantic Франко Фоера.
Проект резолюции России по миротворцам в Донбассе неприемлем для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только углубит конфликт, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Очередное Суперлуние можно будет увидеть 31 января во время наибольшего сближения Земли и Луны, сообщается в видео NASA. В Украине Суперлуние можно будет увидеть при условии ясной и безоблачной погоды.
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что запугивал американских политиков эмиграцией сотрудников крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в страны, враждебные США.
Драма "Лунный свет" получила главную награду киноакадемии США "Оскар". Церемония вручения награды завершилась досадной ошибкой, когда победа сначала была ошибочно присуждена мюзиклу "Ла-ла ленд". Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Дональд Трамп вступит в пятницу в должность президента США на церемонии инаугурации возле здания Капитолия в Вашингтоне. Он станет 45-м главой американского государства. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Один из самых неординарных американских политиков за последние 100 лет республиканец Дональд Трамп вступает в пятницу в должность главы Соединенных Штатов Америки. Самые интересные факты из его жизни - в инфографике РИА Новости Украина.
11 сентября 2001 года башни-близнецы в Нью-Йорке были атакованы "Аль-Каидой". Жертвами атак стали 2750 человек, но останки лишь 1640 человек удалось идентифицировать. Результаты войны против терроризма, объявленной США после терактов 9/11, смотрите в инфографике.
За кандидата от демократов Хиллари Клинтон больше голосовали женщины и жители крупных городов, а за республиканца Дональда Трампа усиленно отдавали свои голоса белые христиане. Больше об электоральных предпочтениях американцев смотрите в инфографике.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах. Он уже сообщил, что получил звонок от Хиллари Клинтон с поздравлением с победой.
Симпатии американцев за несколько дней до выборов президента разделились почти поровну. Кандидаты в президенты США - демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп - идут почти ноздря в ноздрю. Подробнее - в инфографике.
Всеобщие выборы президента США пройдут 8 ноября. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон была выдвинута кандидатом от Демократической партии, от Республиканской партии - миллиардер Дональд Трамп. Подробнее - в инфографике РИА Новости.
Pokémon Go — многопользовательская ролевая компьютерная игра дополненной реальности из серии Pokémon. Особенностью является наложение виртуальных образов на изображение реального мира. Подробнее - в инфографике.
Компания Apple представила в среду в Сан-Франциско новые смартфоны iPhone 6S и iPhone 6S Plus, новинки доступны в четырех цветах, к существующим сегодня цветам добавилось "розовое золото". Подробнее - в инфографике РИА Новости.
После переговоров с комитетом кредиторов глава Минфина и глава Кабмина объявили, что "дефолт не состоится". Яресько и Яценюк сообщили, что дата выплат перенесена на 4 года, сумма сокращена на 3,6 миллиарда долларов.
Каждый пятый опрошенный американец считает, что причиной увеличения числа смертей чернокожих от рук правоохранительных органов является недостаток профессионализма у полицейских. Результаты опроса - в инфографике Sputnik.
Пять лет назад компания Apple представила интернет-планшет iPad. Только за первый день продаж нового гаджета было реализовано более 300 тысяч устройств, а спустя 80 суток – пройдена отметка в 3 миллиона. Подробнее – в инфографике РИА Новости.
По данным опроса, проведенного ICM Research для МИА "Россия сегодня", почти половина жителей США считают, что у полицейских должно быть меньше оружия. Подробнее о результатах исследования — в инфографике РИА Новости.
По данным опроса, проведенного компанией ICM Research по заказу МИА "Россия сегодня", почти 70% жителей США считают межэтнические и межрасовые разногласия одной из главных проблем американского общества.
Саммит лидеров "Большой двадцатки" проходит в австралийском Брисбене с 15 по 16 ноября. РИА Новости предлагает сравнить основные экономические показатели стран, участвующих в этом международном форуме.
В США избирали 435 депутатов палаты представителей конгресса, 36 сенаторов, 36 губернаторов и законодательные собрания 46 штатов. Удалось ли демократам сохранить контроль над конгрессом – в инфографике РИА Новости.
На Youtube-канале Moyaplaneta выложено видео, на котором запечатлена жаба без головы. При этом земноводное живо и активно двигается. Жуткое существо обнаружила аспирантка Массачусетского университета Джил Флеминг в лесах Коннектикута, США.